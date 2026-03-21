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Patrick Tchanhoun

Antonio Silva au PSG, une piste loin d’être morte !

Paris prépare déjà l’été. Une cible défensive revient avec insistance… et pourrait bien surprendre.

Avant même la fin de la saison, le Paris Saint-Germain s’active en coulisses. Les décideurs parisiens avancent sur plusieurs dossiers clés afin d’anticiper un mercato estival qui s’annonce mouvementé. L’idée reste claire : ajuster l’effectif, apporter du sang neuf et renforcer certains secteurs jugés perfectibles. La défense fait partie des priorités.

  • Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Une défense au cœur des réflexions du PSG

    Le chantier défensif attire l’attention du staff parisien. Plusieurs éléments poussent le club à envisager des ajustements. D’un côté, l’avenir de Lucas Beraldo soulève des interrogations. De l’autre, Marquinhos approche doucement de la fin de son parcours au plus haut niveau.

    Dans ce contexte, Luis Campos multiplie les pistes. Le dirigeant portugais ne veut pas attendre. Il scrute plusieurs profils capables d’apporter de la solidité, mais aussi une certaine modernité dans le jeu. Ces dernières semaines, les noms de Dayot Upamecano et d’Ibrahima Konaté circulent avec insistance. Deux options sérieuses, mais pas uniques.

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    Antonio Silva, une cible qui résiste au temps

    Parmi les dossiers suivis depuis un moment, celui d’Antonio Silva reste bien présent. Selon les informations de Média Foot, le défenseur du Benfica Lisbonne ne quitte pas les radars parisiens. Et ce n’est pas un hasard.

    Âgé de 22 ans, l’international portugais possède déjà une expérience solide malgré son jeune âge. Formé au Benfica, il incarne ce profil moderne recherché par les grands clubs : propre dans la relance, solide dans les duels et capable de lire le jeu avec maturité.

    Depuis l’arrivée de Luis Campos à Paris, son nom revient régulièrement. Le dirigeant apprécie son potentiel et sa marge de progression. Rien n’indique un abandon de cette piste. Au contraire, elle semble toujours active en interne.

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    Un mercato stratégique pour Paris

    Le prochain marché des transferts ne se limite pas à la défense. Le PSG souhaite retoucher plusieurs lignes. L’objectif ne change pas : rester compétitif en Europe et continuer à surprendre les adversaires.

    Le club parisien veut construire un groupe plus équilibré. Chaque recrue devra répondre à une logique précise. Pas question d’empiler les noms. Il faut des profils complémentaires, capables de s’intégrer rapidement au système de Luis Enrique.

    Dans cette optique, Antonio Silva représente une option crédible. Reste à savoir si Paris passera à l’action concrètement dans les prochaines semaines. Une chose paraît certaine : ce dossier n’a jamais disparu.

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