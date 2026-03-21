Antonio Silva au PSG, une piste loin d’être morte !

Parmi les dossiers suivis depuis un moment, celui d’Antonio Silva reste bien présent. Selon les informations de Média Foot, le défenseur du Benfica Lisbonne ne quitte pas les radars parisiens. Et ce n’est pas un hasard.

Âgé de 22 ans, l’international portugais possède déjà une expérience solide malgré son jeune âge. Formé au Benfica, il incarne ce profil moderne recherché par les grands clubs : propre dans la relance, solide dans les duels et capable de lire le jeu avec maturité.

Depuis l’arrivée de Luis Campos à Paris, son nom revient régulièrement. Le dirigeant apprécie son potentiel et sa marge de progression. Rien n’indique un abandon de cette piste. Au contraire, elle semble toujours active en interne.