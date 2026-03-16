PSG, Ousmane Dembélé tape du poing sur la table pour le vestiaire

Le club parisien abordera ce rendez-vous européen avec une marge confortable acquise lors de la première manche disputée au Parc des Princes. Grâce à une victoire spectaculaire 5-2 à l’aller, les joueurs de la capitale disposent d’une avance précieuse avant de retrouver Chelsea dans un Stamford Bridge qui s’annonce bouillant.

À la veille de cette rencontre, Ousmane Dembélé s’est présenté en conférence de presse pour évoquer l’état d’esprit du groupe parisien. Le Ballon d’Or 2025, buteur lors du premier acte de cette confrontation européenne, devrait logiquement débuter la rencontre dans le onze de départ de Luis Enrique. Pour l’ailier de 28 ans, l’objectif reste clair : confirmer la performance réalisée à l’aller et permettre au PSG de poursuivre sa route vers un nouveau sacre continental.