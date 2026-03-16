Le Paris Saint-Germain s’avance vers une nouvelle bataille européenne avec un avantage important, mais l’état d’esprit du vestiaire reste sous surveillance. À la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Chelsea, Ousmane Dembélé s’est présenté devant les médias à Stamford Bridge. L’occasion de revenir sur une déclaration qui avait secoué le groupe quelques semaines plus tôt après une défaite en championnat.
PSG, Ousmane Dembélé tape du poing sur la table pour le vestiaire
- AFP
Un PSG ambitieux à l’assaut de Chelsea
Le club parisien abordera ce rendez-vous européen avec une marge confortable acquise lors de la première manche disputée au Parc des Princes. Grâce à une victoire spectaculaire 5-2 à l’aller, les joueurs de la capitale disposent d’une avance précieuse avant de retrouver Chelsea dans un Stamford Bridge qui s’annonce bouillant.
À la veille de cette rencontre, Ousmane Dembélé s’est présenté en conférence de presse pour évoquer l’état d’esprit du groupe parisien. Le Ballon d’Or 2025, buteur lors du premier acte de cette confrontation européenne, devrait logiquement débuter la rencontre dans le onze de départ de Luis Enrique. Pour l’ailier de 28 ans, l’objectif reste clair : confirmer la performance réalisée à l’aller et permettre au PSG de poursuivre sa route vers un nouveau sacre continental.
- Getty Images Sport
Quand Ousmane Dembélé taclait le vestiaire parisien
Lors de cette prise de parole face aux journalistes, l’ailier parisien a également été interrogé sur les déclarations qu’il avait prononcées après la défaite du PSG contre Rennes en championnat (3-1), le 13 février dernier. À l’époque, Ousmane Dembélé avait publiquement exprimé son inquiétude concernant l’attitude collective de l’équipe.
Au micro de Ligue 1+, le numéro 10 parisien avait alors lancé un message très direct à ses partenaires :« Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matchs-là. On sait qu’on est sur la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même… »
- Getty Images Sport
Ousmane Dembélé assume ses propos
Un mois après ces déclarations très commentées, les journalistes ont relancé le sujet en conférence de presse. Face aux questions, Ousmane Dembélé a assuré ne rien regretter de cette sortie médiatique qui avait suscité de nombreuses réactions autour du PSG.
Le champion du monde 2018 a expliqué que cette prise de parole visait avant tout à rappeler les exigences collectives du club parisien. « Non, je ne regrette pas du tout. Comme je t’ai dit, je pense qu’il n’y a que comme ça que le Paris Saint-Germain peut gagner. Et après, c’était une petite phrase pour toute l’équipe et je pense que ça a porté ses fruits », a-t-il affirmé avant de poursuivre : « Ce n’est pas qu’ils sont moins individualistes. Je pense qu’il y a certains matchs où on pouvait faire la passe aux gens les mieux placés. Mais ça s’est réglé très très vite, il n’y a pas eu de disputes dans le vestiaire. On s’est dits aussi les choses, donc tout s’est bien passé. C’est des joueurs, un groupe intelligent, alors on se tire tous vers le haut et, comme je l’ai dit, on met le PSG devant. »
- AFP
Dembélé éteint les polémiques autour du vestiaire du PSG
Au fil de la saison, l’ancien joueur du Barça a pris une dimension nouvelle au sein de l’effectif parisien. Plus constant dans ses performances et désormais considéré comme l’un des cadres du vestiaire, Ousmane Dembélé semble assumer pleinement ses responsabilités auprès du groupe. Interrogé sur ce statut grandissant dans le vestiaire, l’international français a reconnu qu’il cherchait désormais à transmettre son expérience aux plus jeunes joueurs de l’effectif.
« J’essaye de donner des conseils et le coach nous dit d’être des leaders. D’être professionnel, de montrer l’exemple. J’ai 28 ans et j’essaye de montrer même aux plus jeunes, il faut être professionnel et bien le montrer au groupe », a-t-il confié. À l’approche de cette rencontre décisive en Ligue des Champions, l’influence du numéro 10 parisien sera particulièrement observée. Après avoir déjà pesé lors du match aller, Ousmane Dembélé devra encore guider son équipe pour sécuriser la qualification vers les quarts de finale de la compétition.