En quête d’un attaquant pour l’hiver et surveillé de près par la DNCG, l’Olympique Lyonnais avance avec retenue sur le marché. Si le dossier Endrick progresse en coulisses, une autre opportunité s’est présentée sans indemnité. Timo Werner a été proposé. Sur le papier, l’idée séduit. Dans la réalité, un obstacle majeur refroidit aussitôt les ardeurs en interne depuis plusieurs jours.
Timo Werner gratuitement à l’OL cet hiver, Lyon répond cash !
- AFP
L’OL sous contrôle financier et actif sur plusieurs dossiers
À la recherche d’un renfort offensif dès janvier, l’OL a d’abord orienté ses efforts vers Endrick. Le jeune Brésilien traverse une période compliquée au Real Madrid, où il cire le banc depuis plusieurs semaines. Tout semble déjà réglé pour une arrivée dès le mois de janvier, même si Madrid aimerait garder cette option sous la main en cas d’urgence devant.
Dans le même temps, le club reste à l’affût d’un défenseur central, avec deux titulaires sur le départ pour la Coupe d’Afrique des Nations. Michele Kang sait que chaque décision financière sera disséquée. Le passage prochain devant la DNCG pèse sur chaque mouvement. Impossible, pour l’instant, d’ouvrir le robinet des dépenses sans filet de sécurité dans un contexte très tendu économiquement aujourd’hui encore.
- AFP
Timo Werner proposé à Lyon… sans indemnité
C’est dans ce cadre strict que le nom de Timo Werner a ressurgi à Lyon. L’attaquant allemand se trouve en échec au RB Leipzig, son club formateur, qu’il a retrouvé en 2022 après une parenthèse ratée à Chelsea. Son prêt à Tottenham la saison passée ne change rien à la tendance, puisque les Spurs ne l’ont pas conservé.
Cette saison, Werner ne cumule qu’une seule minute de jeu. Son entourage sait que le temps presse. Sous contrat encore six mois, il pourrait être libéré s’il trouve rapidement une porte de sortie en janvier, selon Bild. Sportivement, le profil intrigue. Financièrement, l’affaire se complique aussitôt, car le salaire hérité de la Premier League fait basculer la réflexion lyonnaise vers le refus.
- Getty Images
Un salaire hors sol pour les finances lyonnaises
Werner émarge à environ 900 000 euros par mois à Leipzig. Un chiffre totalement hors sol pour l’OL dans sa situation actuelle. Même en acceptant un effort, la base salariale reste bien trop haute pour les dirigeants. Le fait que le joueur arrive libre ne compense en rien cette charge. À bientôt 30 ans (6 mars prochain), l’international aux 57 sélections avec l’Allemagne cherche un dernier grand contrat. Ce paramètre change tout.
Lyon ne veut plus prendre ce type de risque. Le message transmis en interne se révèle limpide. Gratuit ne signifie pas accessible. Le dossier se referme, au moins temporairement dans l’attente d’une évolution du dossier Endrick et d’un feu vert financier.
- AFP
Une ligne de conduite désormais très claire à l’OL
Entre prudence économique, incertitudes sportives et contrôle permanent des comptes, l’OL traverse un mercato sous contraintes. Endrick reste la piste prioritaire. Le poste de défenseur central demeure sensible avec la CAN en ligne de mire. Quant à Timo Werner, son nom illustre surtout la nouvelle réalité lyonnaise : même les opportunités gratuites passent désormais au filtre du salaire strict financier.