Timo Werner gratuitement à l’OL cet hiver, Lyon répond cash !

C’est dans ce cadre strict que le nom de Timo Werner a ressurgi à Lyon. L’attaquant allemand se trouve en échec au RB Leipzig, son club formateur, qu’il a retrouvé en 2022 après une parenthèse ratée à Chelsea. Son prêt à Tottenham la saison passée ne change rien à la tendance, puisque les Spurs ne l’ont pas conservé.

Cette saison, Werner ne cumule qu’une seule minute de jeu. Son entourage sait que le temps presse. Sous contrat encore six mois, il pourrait être libéré s’il trouve rapidement une porte de sortie en janvier, selon Bild. Sportivement, le profil intrigue. Financièrement, l’affaire se complique aussitôt, car le salaire hérité de la Premier League fait basculer la réflexion lyonnaise vers le refus.