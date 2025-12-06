L’hiver approche et le calendrier ne laisse aucun répit aux Lyonnais. En quelques jours, Paulo Fonseca va perdre l’ossature de sa défense centrale, happée par la Coupe d’Afrique des nations. Un vide que l’OL ne peut pas se permettre de subir sans réagir. En coulisses, les dirigeants s’activent, sondent, appellent, testent des profils. L’un d’eux sort nettement du lot et attire déjà des débats en interne.
Mercato : l’OL fonce sur une star des Bleus pour cet hiver
- Getty Images Sport
Un vide défensif à combler en urgence
Privé de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté à partir du 21 décembre, l’Olympique Lyonnais se retrouve face à un casse-tête immédiat. Les deux défenseurs centraux quitteront le club pour disputer la CAN jusqu’au 18 janvier respectivement avec l’Angola et le Sénégal, laissant Paulo Fonseca sans sa charnière habituelle. Une période courte sur le papier, mais lourde de conséquences avec l’enchaînement des matchs de Ligue 1 et de coupes.
Dans ce contexte, la direction sportive ne peut pas improviser. Elle cherche un joueur prêt à entrer dans le onze sans délai, capable d’assumer la pression et le tempo. D’où l’urgence d’un recrutement ciblé, pensé pour répondre à un besoin précis plutôt qu’à une simple opportunité de marché. Les profils libres restent rares, et chaque jour qui passe réduit les marges de manœuvre pour la cellule de recrutement lyonnaise en janvier prochain.
- Getty Images Sport
La piste Axel Disasi prend de l’épaisseur
Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants lyonnais ont pris contact avec Axel Disasi, aujourd’hui relégué dans le loft de Chelsea. À 27 ans, l’international français, qui compte cinq sélections, ne joue plus avec les Blues cette saison. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ancien défenseur de l’AS Monaco n’écarte pas l’idée d’un retour en France sous la forme d’un prêt jusqu’en fin d’exercice. Le club londonien se montre lui aussi ouvert à cette option.
Pour l’OL, le profil intrigue : expérience de la Ligue 1, vécu européen, personnalité forte dans un vestiaire. Sur le papier, la piste cochée répond à de nombreux critères. Elle coche aussi un impératif économique pour l’hiver, à l’heure où chaque dépense se décortique dans un contexte financier surveillé de près au Groupama Stadium en interne comme en externe également ces jours.
- (C)Getty Images
Un pari risqué pour Paulo Fonseca
Reste une inconnue de taille : l’état de forme du défenseur. Axel Disasi n’a pas disputé la moindre minute officielle cette saison avec Chelsea. Un manque de rythme qui interroge forcément le staff lyonnais. Paulo Fonseca cherche un joueur immédiatement opérationnel, capable d’apporter des garanties dès les premières semaines de janvier. Miser sur un joueur en quête de repères comporte un risque. La direction hésite donc à aller plus loin sur ce dossier.
En parallèle du prêt d’Endrick pour renforcer l’attaque, l’OL continue d’explorer d’autres pistes. Le marché reste ouvert, mais le temps, lui, ne joue déjà plus en faveur des décideurs. Les prochains jours diront si la piste Disasi passe du stade du contact à celui de la négociation concrète entre clubs et entourage du joueur ciblé cet hiver.