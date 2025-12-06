Mercato : l’OL fonce sur une star des Bleus pour cet hiver

Privé de Clinton Mata et de Moussa Niakhaté à partir du 21 décembre, l’Olympique Lyonnais se retrouve face à un casse-tête immédiat. Les deux défenseurs centraux quitteront le club pour disputer la CAN jusqu’au 18 janvier respectivement avec l’Angola et le Sénégal, laissant Paulo Fonseca sans sa charnière habituelle. Une période courte sur le papier, mais lourde de conséquences avec l’enchaînement des matchs de Ligue 1 et de coupes.

Dans ce contexte, la direction sportive ne peut pas improviser. Elle cherche un joueur prêt à entrer dans le onze sans délai, capable d’assumer la pression et le tempo. D’où l’urgence d’un recrutement ciblé, pensé pour répondre à un besoin précis plutôt qu’à une simple opportunité de marché. Les profils libres restent rares, et chaque jour qui passe réduit les marges de manœuvre pour la cellule de recrutement lyonnaise en janvier prochain.