Le Real Madrid sort d’un succès précieux contre le Barça (2-1) qui aurait dû monopoliser toute l’attention des supporters merengue. Pourtant, depuis ce duel électrique, un autre feuilleton agite la Maison Blanche. Vinicius Junior, furieux après son remplacement, a offert une scène jugée déplacée par son staff. Puis il a tenté de calmer la situation avec des excuses publiques et en interne. Sauf que, selon la presse espagnole, son entraîneur Xabi Alonso ne l’a pas accueilli avec douceur. Dans le vestiaire, la tension s’est ressentie, et une phrase a marqué les esprits. L’histoire ne s’arrête donc pas là, loin de là même, et cette affaire laisse planer des doutes sur la relation entre les deux hommes.
Real Madrid : Xabi Alonso répond cash aux excuses polémiques de Vinicius Junior
- IMAGO / Alberto Gardin
Un Clasico bouillant et une polémique interne qui s’installe
La victoire contre Barcelone aurait pu lancer une semaine paisible à Valdebebas. À la place, le Real Madrid se retrouve dans une affaire qui prend davantage de place que le match lui-même. Vinicius Junior, qui n’a pas digéré son remplacement, s’est emporté sur la touche et son attitude a choqué une partie du vestiaire mais aussi le staff technique.
Face aux critiques et au bruit médiatique, l’attaquant brésilien a tenté de s'expliquer mercredi. Sur ses réseaux sociaux, il a publié un message destiné aux supporters et au club.
« Aujourd’hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les supporters du Real Madrid pour ma réaction lorsque j’ai été remplacé lors du Clásico. Comme je l’ai déjà fait en personne lors de l’entraînement d’aujourd’hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président », a-t-il publié mercredi.
Une prise de parole qui aurait pu clore le chapitre. Pourtant, un détail a interpellé les médias espagnols. L’attaquant ne mentionne pas Xabi Alonso dans son mea culpa public. Et cela n’a fait qu'amplifier l’idée d’une relation crispée entre l’entraîneur et son joueur.
- Getty Images
Une réponse cinglante dans le vestiaire
Selon l’émission El Chiringuito, Vinicius a également parlé devant ses coéquipiers pour s’excuser de vive voix. Sauf qu’il n’a pas reçu l’accolade que certains imaginaient. Xabi Alonso a répliqué fermement devant tout l'effectif.
« Si quelqu’un veut se plaindre de quelque chose, que ce soit en privé, pas à la vue de tout le monde », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid, face au joueur brésilien.
Cette phrase ne laisse aucun doute. Alonso veut du respect, du contrôle et des discussions loin des caméras. Une manière de rappeler les règles du vestiaire. Et un avertissement clair pour le jeune attaquant.
D'après le média espagnol, l’ambiance au début de l’entraînement restait lourde. Puis, après la prise de parole du joueur et la phrase du coach, le groupe a semblé relâcher la pression. Les sessions sur le terrain se sont déroulées sans problème, preuve que le collectif n’a pas perdu sa concentration.
- Getty/GOAL
Une discussion privée mais un malaise persistant
Les deux hommes ont ensuite échangé en tête-à-tête. Pas de scène dramatique, pas de gestes brusques. Simplement une conversation brève. Vinicius Junior aurait renouvelé ses excuses directement auprès de son entraîneur. Xabi Alonso les a acceptées selon la presse espagnole. Cela apaise les apparences, mais ne garantit rien pour l’avenir.
Même si aucune sanction sportive n’est envisagée pour le moment, l’épisode laisse des traces. Entre frustration personnelle du joueur, exigence du manager et pression autour du Real, le décor reste tendu. Plusieurs médias affirment même que Vinicius se sentirait mal considéré et songerait à partir s’il ne voit pas d’évolution.
Reste à savoir si cette situation débouchera sur une vraie rupture ou si cet incident servira de point de départ à un nouveau climat interne. Le Real Madrid n’a pas le luxe de s’offrir une fracture durable alors que la saison bat encore son plein. Une victoire face au Barça aurait dû souder le groupe. Au contraire, elle révèle une faille qu’il faudra refermer vite.