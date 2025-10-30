Real Madrid : Xabi Alonso répond cash aux excuses polémiques de Vinicius Junior

La victoire contre Barcelone aurait pu lancer une semaine paisible à Valdebebas. À la place, le Real Madrid se retrouve dans une affaire qui prend davantage de place que le match lui-même. Vinicius Junior, qui n’a pas digéré son remplacement, s’est emporté sur la touche et son attitude a choqué une partie du vestiaire mais aussi le staff technique.

Face aux critiques et au bruit médiatique, l’attaquant brésilien a tenté de s'expliquer mercredi. Sur ses réseaux sociaux, il a publié un message destiné aux supporters et au club.

« Aujourd’hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les supporters du Real Madrid pour ma réaction lorsque j’ai été remplacé lors du Clásico. Comme je l’ai déjà fait en personne lors de l’entraînement d’aujourd’hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président », a-t-il publié mercredi.

Une prise de parole qui aurait pu clore le chapitre. Pourtant, un détail a interpellé les médias espagnols. L’attaquant ne mentionne pas Xabi Alonso dans son mea culpa public. Et cela n’a fait qu'amplifier l’idée d’une relation crispée entre l’entraîneur et son joueur.