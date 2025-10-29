Après la crise du Clasico, Vinicius s'excuse... mais snobe Xabi Alonso

Mais un détail, et non des moindres, a sauté aux yeux de tous les observateurs en Espagne. Dans son message, Vinicius Junior ne mentionne pas une seule fois le nom de son entraîneur, Xabi Alonso, cible principale de sa fureur sur le bord du terrain. Cet "oubli" volontaire est tout sauf anodin. Il est le signe que si le joueur a fait la paix avec l'institution et ses coéquipiers, la fracture avec son coach est, elle, toujours bien présente. Les excuses sont là, mais la réconciliation semble encore loin.