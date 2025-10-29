Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, remporté par les Merengues, continue de provoquer des remous dans la capitale espagnole. Si la victoire madrilène aurait dû laisser place à la fête, une scène en coulisses a tout changé. Vinicius Junior, furieux d’avoir été remplacé par Xabi Alonso, a éclaté de rage avant de quitter précipitamment le vestiaire. L’affaire prend une ampleur inattendue et pourrait bien fragiliser la relation entre l’attaquant brésilien et son entraîneur.
Real-Barça : Menacé par Xabi Alonso, Vinicius quitte rapidement le vestiaire
- Getty Images
Une scène tendue en plein Clasico
Dimanche, au cœur d’un Clasico intense remporté 2-1 par le Real Madrid, Vinicius Junior a perdu son sang-froid. L’ailier madrilène, pourtant en regain de forme ces dernières semaines, n’a pas supporté la décision de son entraîneur de le remplacer à la 72e minute. Sous les yeux des caméras, il s’est emporté contre Xabi Alonso, hurlant sa frustration devant tout le banc madrilène.
« Moi? Mister? Encore moi? Va te faire... ! C’est toujours moi! Je quitte l’équipe, c’est trop, c’est mieux que je m’en aille! » Ces mots, lancés à chaud, ont glacé l’ambiance au sein du groupe.
Cette séquence, largement partagée sur les réseaux sociaux, a fait l’effet d’une bombe en Espagne. Beaucoup y voient un acte d’irrespect envers l’ancien milieu de terrain, devenu coach des Merengues. À seulement 25 ans, Vinicius semble incapable de contenir son ego lorsqu’il sent son statut menacé.
- Getty Images
Une crise qui couvait déjà
Derrière ce coup de colère, certains observateurs affirment qu’une tension latente existait depuis plusieurs semaines entre les deux hommes. Le joueur, longtemps considéré comme un élément intouchable du onze madrilène, verrait son influence peu à peu s’effriter.
Lors du Clasico, le fait d’être sorti alors que le Real menait encore aurait été la goutte de trop. Vinicius, furieux, a d’abord regagné directement le vestiaire sans un regard pour son entraîneur. Quelques minutes plus tard, il est revenu sur le banc, visiblement contrarié, le regard perdu dans le vide.
Selon la presse espagnole, le club n’a pour l’instant annoncé aucune sanction. Le Real Madrid préfère laisser Xabi Alonso gérer lui-même cette affaire, sans interférer. La direction souhaite que le vestiaire reste soudé et que la hiérarchie instaurée par le technicien soit respectée.
- AFP
Une menace ferme signée Alonso
L’émission El Chiringuito a dévoilé de nouveaux éléments sur ce qui se serait produit après la sortie de Vinicius. D’après un intervenant de l’émission, Xabi Alonso aurait très vite réagi à la fuite de son joueur.
« Xabi Alonso a dit à l’un des membres de son staff technique : “va le chercher, qu’il revienne sur le banc et dis-lui très clairement que s’il ne revient pas, il jouera très peu. Dis-le-lui bien : il jouera très peu s’il ne revient pas” », a indiqué le média.
Le membre du staff s’est exécuté et a retrouvé un Vinicius furieux dans le vestiaire. Malgré les tentatives de persuasion, l’attaquant refusait catégoriquement de retourner s’asseoir auprès de ses coéquipiers. Ce n’est qu’après plusieurs échanges et une troisième menace ferme qu’il a fini par céder et regagner sa place sur le banc.
Selon les informations relayées, « Alonso est déçu, mais pas en colère. Et c’est un sentiment qui peut durer plus longtemps », a conclu l’intervenant de El Chiringuito.
- Getty/GOAL
Une fissure dans la relation entre les deux hommes
Le Real Madrid sort victorieux du Clasico, mais l’image laissée par cet épisode ternit quelque peu la performance collective. Alonso, connu pour son exigence et sa rigueur, ne tolérera sans doute pas un nouvel écart de comportement.
Quant à Vinicius, soutenu par ses coéquipiers, il semble plus que jamais sous pression. Son tempérament impulsif pourrait lui jouer de mauvais tours, surtout dans un club où la discipline reste une règle d’or. Entre fierté, ego et rivalité interne, la situation mérite d’être surveillée de près.
L’histoire entre Xabi Alonso et Vinicius Junior ne fait peut-être que commencer. Et au Real Madrid, les tempêtes internes ont souvent laissé des traces profondes.