Real-Barça : Menacé par Xabi Alonso, Vinicius quitte rapidement le vestiaire

Dimanche, au cœur d’un Clasico intense remporté 2-1 par le Real Madrid, Vinicius Junior a perdu son sang-froid. L’ailier madrilène, pourtant en regain de forme ces dernières semaines, n’a pas supporté la décision de son entraîneur de le remplacer à la 72e minute. Sous les yeux des caméras, il s’est emporté contre Xabi Alonso, hurlant sa frustration devant tout le banc madrilène.

« Moi? Mister? Encore moi? Va te faire... ! C’est toujours moi! Je quitte l’équipe, c’est trop, c’est mieux que je m’en aille! » Ces mots, lancés à chaud, ont glacé l’ambiance au sein du groupe.

Cette séquence, largement partagée sur les réseaux sociaux, a fait l’effet d’une bombe en Espagne. Beaucoup y voient un acte d’irrespect envers l’ancien milieu de terrain, devenu coach des Merengues. À seulement 25 ans, Vinicius semble incapable de contenir son ego lorsqu’il sent son statut menacé.