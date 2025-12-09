À la veille d’un choc européen aux allures de verdict, le Real Madrid avance sur un fil. Derrière l’enjeu sportif face à Manchester City, c’est surtout l’avenir de Xabi Alonso qui se dessine en coulisses. Le technicien basque, fragilisé par des tensions internes et une dynamique de groupe vacillante, aborde un moment décisif où chaque détail compte. Entre promesse de récompenses, gestion délicate des egos et tentative de reconquête de son vestiaire, la situation semble atteindre un point de rupture.
Real Madrid, Xabi Alonso joue son va-tout
- AFP
Un vestiaire difficile et un entraîneur en sursis au Real Madrid
La rencontre entre le Real Madrid et Manchester City (mercredi, 21h) s’annonce capitale pour Xabi Alonso, bien plus que pour le simple parcours du club en Ligue des Champions. Alors que la Casa Blanca reste solidement installée dans le haut du classement européen, le vestiaire vit une période d’instabilité profonde. Depuis son arrivée, Xabi Alonso tente de redéfinir un cadre de travail exigeant, cherchant à corriger la routine installée après les triomphes continentaux de 2022 et 2024. Mais ses méthodes n’ont jamais réellement pris, oscillant entre fermeté assumée et volonté affichée d’assouplir son discours pour renouer le dialogue.
L’un des épisodes révélateurs a éclaté avant le duel face à l’Athletic Bilbao, lorsqu’a été révélée une stratégie inattendue du technicien. Marcos Benito, journaliste d’El Chiringuito, a rapporté ces propos adressés par Xabi Alonso à son groupe : « si vous gagnez les cinq matches, vous aurez sept jours de vacances à Noël. » La victoire 3-0 avait suivi, mais au sein du club, cette démarche avait interpellé certains dirigeants, questionnant la pertinence d’une telle promesse pour une institution de ce niveau. Un signe supplémentaire d’un malaise grandissant autour de l’autorité de l’entraîneur.
- Getty Images Sport
Les tentatives de Xabi Alonso pour regagner la confiance de son vestiaire
La tension s’est davantage accentuée après le Clasico contre le Barça (2-1), théâtre d’une brouille entre Vinicius Jr et Xabi Alonso. Là encore, la manière dont le coach a tenté d’apaiser la situation n’a pas convaincu. Selon Marcos Benito, « quand Xabi Alonso entre dans le vestiaire, Vinicius n’est pas là. Le premier qu’il va chercher, c’est Militão… Il essaye de parler à Militão pour le convaincre de jouer les intermédiaires… Vinicius s’est alors demandé pourquoi son coach n’est pas venu le voir directement. » Ce choix a surpris Militão et fragilisé encore davantage le lien entre le coach et ses joueurs.
Lundi, une réunion a eu lieu au centre d’entraînement de Valdebebas. Edu Aguirre, suiveur régulier du club, a relaté l’intégralité de l’échange. D’après lui, Xabi Alonso, arrivé très tôt, a tenu seul la parole devant un vestiaire silencieux : « on peut perdre, mais pas n’importe comment. Il faut changer d’attitude », a-t-il lancé, avant d’ajouter : « Je crois en vous, je crois en ce projet, mais vous devez changer d’attitude. Le match contre Manchester City peut être un tournant ». Une prise de position ferme qui, paradoxalement, n’a inspiré aucune réaction chez ses joueurs.
- AFP
Real Madrid - Manchester City, la dernière chance pour Xabi Alonso
Xabi Alonso semble désormais arrivé au point où chaque décision peut peser lourd dans son avenir. Ce match contre Manchester City, qu’il présente lui-même comme un moment charnière, ne serait pas décisif uniquement pour sa personne, mais pour l’équilibre global de l’équipe. Entre doutes, attentes et fractures internes, le coach doit composer avec un groupe loin d’être pleinement acquis à son projet, malgré son insistance sur la nécessité d’un nouveau comportement collectif.
Alors que les Merengues poursuivent leur préparation, beaucoup s’interrogent sur la capacité des joueurs à répondre à cet ultimatum implicite. Xabi Alonso, conscient que son message n’a pas toujours été entendu, espère une réaction salvatrice qui pourrait relancer la dynamique madrilène et, par la même occasion, sauvegarder son poste. L’idée d’un match « tournant » apparaît désormais comme un appel à une union sacrée, même temporaire.