Real Madrid, Xabi Alonso joue son va-tout

La rencontre entre le Real Madrid et Manchester City (mercredi, 21h) s’annonce capitale pour Xabi Alonso, bien plus que pour le simple parcours du club en Ligue des Champions. Alors que la Casa Blanca reste solidement installée dans le haut du classement européen, le vestiaire vit une période d’instabilité profonde. Depuis son arrivée, Xabi Alonso tente de redéfinir un cadre de travail exigeant, cherchant à corriger la routine installée après les triomphes continentaux de 2022 et 2024. Mais ses méthodes n’ont jamais réellement pris, oscillant entre fermeté assumée et volonté affichée d’assouplir son discours pour renouer le dialogue.

L’un des épisodes révélateurs a éclaté avant le duel face à l’Athletic Bilbao, lorsqu’a été révélée une stratégie inattendue du technicien. Marcos Benito, journaliste d’El Chiringuito, a rapporté ces propos adressés par Xabi Alonso à son groupe : « si vous gagnez les cinq matches, vous aurez sept jours de vacances à Noël. » La victoire 3-0 avait suivi, mais au sein du club, cette démarche avait interpellé certains dirigeants, questionnant la pertinence d’une telle promesse pour une institution de ce niveau. Un signe supplémentaire d’un malaise grandissant autour de l’autorité de l’entraîneur.