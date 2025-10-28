Real Madrid, le vestiaire tourne le dos à Xabi Alonso

Propulsé à la tête du Real Madrid à l’été 2025, Xabi Alonso a hérité d’un effectif prestigieux mais complexe à gérer. L’Espagnol, auréolé de son succès avec le Bayer Leverkusen, où il avait décroché la Bundesliga 2024, a débarqué à Madrid avec une ambition claire : imposer un style exigeant et une discipline totale. Dès son arrivée, l’ancien milieu de terrain a modifié les habitudes laissées par Carlo Ancelotti. Finis les statuts intouchables : désormais, la concurrence s’impose à tous les postes. Seul Kylian Mbappé échappe pour l’instant à cette logique, considéré comme l’élément central du projet madrilène.

Sur le plan tactique, Xabi Alonso a exigé un pressing collectif, impliquant même les joueurs offensifs. Cette nouvelle approche, inspirée de sa philosophie développée en Allemagne, a surpris un vestiaire habitué à davantage de liberté. Après une préparation solide aux États-Unis et un parcours honorable jusqu’en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs, le Real semblait lancé. Mais dès la reprise à Valdebebas, les premières fissures sont apparues. Certains cadres ont commencé à douter de la méthode du Basque, jugée trop rigide et éloignée du style plus humain d’Ancelotti.