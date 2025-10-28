Le Real Madrid traverse une zone de turbulences. Auréolé d’un début de saison prometteur, Xabi Alonso, arrivé cet été sur le banc madrilène, voit son autorité déjà contestée. Derrière les résultats encourageants, les tensions s’accumulent dans un vestiaire peu habitué à la rigueur imposée par le technicien basque. Entre décisions fortes, gestion musclée des stars et frustrations grandissantes, plusieurs cadres commencent à exprimer leur malaise. Le cas Vinicius Jr illustre parfaitement ce climat électrique. Le divorce semble consommé entre l’ancien milieu de terrain et une partie de son groupe, qui peine à s’adapter à sa méthode jugée trop autoritaire.
Real Madrid, le vestiaire tourne le dos à Xabi Alonso
- AFP
La méthode Xabi Alonso ne passe pas à Madrid
Propulsé à la tête du Real Madrid à l’été 2025, Xabi Alonso a hérité d’un effectif prestigieux mais complexe à gérer. L’Espagnol, auréolé de son succès avec le Bayer Leverkusen, où il avait décroché la Bundesliga 2024, a débarqué à Madrid avec une ambition claire : imposer un style exigeant et une discipline totale. Dès son arrivée, l’ancien milieu de terrain a modifié les habitudes laissées par Carlo Ancelotti. Finis les statuts intouchables : désormais, la concurrence s’impose à tous les postes. Seul Kylian Mbappé échappe pour l’instant à cette logique, considéré comme l’élément central du projet madrilène.
Sur le plan tactique, Xabi Alonso a exigé un pressing collectif, impliquant même les joueurs offensifs. Cette nouvelle approche, inspirée de sa philosophie développée en Allemagne, a surpris un vestiaire habitué à davantage de liberté. Après une préparation solide aux États-Unis et un parcours honorable jusqu’en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs, le Real semblait lancé. Mais dès la reprise à Valdebebas, les premières fissures sont apparues. Certains cadres ont commencé à douter de la méthode du Basque, jugée trop rigide et éloignée du style plus humain d’Ancelotti.
- AFP
Vinicius Jr, symbole du malaise madrilène
La gestion du cas Vinicius Jr cristallise aujourd’hui les tensions. Longtemps considéré comme un pilier offensif, le Brésilien ne bénéficie plus d’aucun traitement de faveur sous Xabi Alonso. Aligné régulièrement, il a cependant été remplacé lors de sept de ses dix titularisations. La scène de sa colère, lors du Clasico face au Barça (2-1), a marqué un tournant. “Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur !”, a-t-il crié en direction de son entraîneur avant d’ajouter : “Je quitte l’équipe, je pars, je préfère partir.”Des images captées par DAZN Espagne qui ont rapidement fait le tour du monde.
Si Xabi Alonso a tenté d’apaiser la situation en affirmant que “les choses seront réglées en coulisse”, la fracture semble réelle. Selon The Athletic, Vinicius Jr est convaincu que son entraîneur “ne l’apprécie pas”.D’autres médias espagnols, comme El Larguero et Marca, confirment un profond désaccord entre les deux hommes. En interne, les dirigeants madrilènes soutiennent fermement Xabi Alonso, mais l’avenir de l’attaquant brésilien, sous contrat jusqu’en 2027, apparaît désormais incertain. Le joueur aurait même évoqué un départ si sa situation ne s’améliorait pas dans les prochaines semaines.
- AFP
Vinicius Jr - Xabi Alonso, la guerre est déclarée au Real Madrid
Malgré des résultats solides - une première place en Liga et un succès majeur contre le Barça -, Xabi Alonso peine à convaincre tout le monde. Pour Marca, il s’agit pourtant du “chef-d’œuvre de Xabi Alonso pour détruire le Barça”, saluant son “plan impeccable”. Mais d’autres voix s’élèvent. Sur Radio Marca, le journaliste Roberto Gomes a critiqué ouvertement le coach madrilène : “Vinicius est sur le marché, à moins qu’il n’y ait une opération rapide et urgente du Real Madrid pour le renouveler. La première erreur est commise par l’entraîneur et elle est tactiquement grave. Le président doit choisir entre Alonso et Vinicius. Vinicius, il n’y en a qu’un au monde. Il y a beaucoup d’entraîneurs.”
Du côté du Brésil, Globo Esporte prend également fait et cause pour Vinicius Jr : “On sentait déjà que Vinícius était à bout de souffle en raison des fréquents remplacements de l’entraîneur. On a le sentiment que la décision de le remplacer dépasse l’analyse de la performance.” Le média rappelle que le joueur, malgré une baisse de temps de jeu - passé de 89 % sous Ancelotti à 75 % avec Xabi Alonso -, reste impliqué sur neuf buts cette saison (cinq buts et quatre passes décisives).
- AFP
Un vestiaire fracturé autour de Xabi Alonso
Le malaise ne se limite pas à Vinicius Jr. D’autres cadres du Real Madrid ont exprimé leur frustration face à la gestion de Xabi Alonso. Toni Kroos, ancien joueur du club espagnol et d’ordinaire mesuré, a reconnu comprendre la colère du Brésilien : “Quand on réalise une performance exceptionnelle, surtout un match comme celui-ci, on n’est pas content. Je n’ai jamais aimé être remplacé non plus. Mais pour être honnête, je ne suis jamais rentré directement aux vestiaires après.” Ces propos, rapportés par Globo Esporte, confirment un certain désaccord avec la méthode du technicien espagnol.
Selon le même média, la direction du Real Madrid, y compris Florentino Pérez, est consciente du malaise interne. Antonio Rudiger aurait, lui aussi, “exprimé avec véhémence à l’un des adjoints le mécontentement de l’équipe face à la manière dont les relations avec le groupe ont été gérées.” Dans le même temps, Rodrygo, Fede Valverde ou encore Endrick auraient manifesté leur désarroi. Seuls quelques jeunes, comme Arda Güler, profitent pleinement de la redistribution des cartes voulue par l’entraîneur madrilène.
- AFP
L’autorité de Xabi Alonso remise en question au Real Madrid
En cherchant à rompre avec l’héritage d’Ancelotti, Xabi Alonso a clairement voulu imposer sa marque. Mais son approche directe, fondée sur la rigueur et la rotation permanente, a mis à mal l’équilibre d’un vestiaire habitué à un certain confort. Les tensions autour de Vinicius Jr et la grogne d’autres cadres traduisent une fracture profonde que le Real Madrid devra rapidement résorber. Pour l’instant, la direction maintient sa confiance à l’entraîneur espagnol, convaincue que sa vision à long terme finira par s’imposer.
Reste à savoir si le vestiaire suivra. Car à Madrid, les résultats ne suffisent pas toujours à calmer les tempêtes. Et si Xabi Alonso n’arrive pas à rallier ses stars à sa cause, son aventure madrilène pourrait tourner court, malgré un début de saison prometteur.