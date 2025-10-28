Real Madrid : Toni Kroos soutient mais recadre Vinicius Jr après son craquage

Le Clasico de ce dimanche n’aura laissé personne indifférent. Si le Real Madrid s’est imposé 2-1 face au FC Barcelone, l’atmosphère sur la pelouse et dans les vestiaires a viré à la tension pure. Alors que les Merengues semblaient filer vers un succès de prestige, Vinicius Junior a craqué au moment où son numéro s’est affiché sur le panneau des remplaçants.

Son regard a immédiatement trahi sa surprise. Il a ouvert les bras, interloqué, en répétant : « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! ». Une réaction qui, sur le moment, paraissait anodine. Mais la suite a montré toute l’ampleur du malaise. Le Brésilien, visiblement blessé par la décision de son entraîneur, a quitté le terrain sans adresser le moindre regard à Xabi Alonso. En silence, il a filé vers les vestiaires sous le regard médusé du staff madrilène.