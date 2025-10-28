Le dernier Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a offert bien plus qu’une victoire madrilène. En marge du succès des hommes de Xabi Alonso, une scène d’une rare tension a éclaté sur le banc madrilène. Vinicius Junior, remplacé peu avant le dernier quart d’heure, a littéralement perdu son sang-froid, déclenchant une tempête interne. Et alors que la presse espagnole s’en empare avec virulence, Toni Kroos a choisi de s’exprimer. L’ancien milieu du Real défend le Brésilien, tout en soulignant les limites de sa réaction.
Real Madrid : Toni Kroos soutient mais recadre Vinicius Jr après son craquage
Une explosion inattendue sur le banc madrilène
Le Clasico de ce dimanche n’aura laissé personne indifférent. Si le Real Madrid s’est imposé 2-1 face au FC Barcelone, l’atmosphère sur la pelouse et dans les vestiaires a viré à la tension pure. Alors que les Merengues semblaient filer vers un succès de prestige, Vinicius Junior a craqué au moment où son numéro s’est affiché sur le panneau des remplaçants.
Son regard a immédiatement trahi sa surprise. Il a ouvert les bras, interloqué, en répétant : « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! ». Une réaction qui, sur le moment, paraissait anodine. Mais la suite a montré toute l’ampleur du malaise. Le Brésilien, visiblement blessé par la décision de son entraîneur, a quitté le terrain sans adresser le moindre regard à Xabi Alonso. En silence, il a filé vers les vestiaires sous le regard médusé du staff madrilène.
Les caméras captent la colère de Vinicius
Quelques heures après la rencontre, le diffuseur espagnol DAZN a révélé des images exclusives. La scène, filmée depuis une caméra isolée, montre un Vinicius bouillonnant dans le couloir menant aux vestiaires. Il y lâche une phrase qui glace tout le monde. « Je quitte l’équipe, je pars, je préfère partir », aurait laissé entendre le Brésilien.
Mais le point de rupture survient lorsqu’il s’en prend directement à son entraîneur. Hors de lui, l’attaquant auriverde hurle à plusieurs reprises. « Va te faire foutre », d’abord en portugais, puis en espagnol. Xabi Alonso, loin de se démonter, réplique aussitôt : « Viens, Vini, putain ! ». Une altercation d’une rare intensité, captée en pleine zone technique, qui s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé parmi les supporters et les observateurs.
Madrid sous le choc, les réseaux s’enflamment
Cette scène, à la fois choquante et inédite, a semé le trouble dans le vestiaire du Real Madrid. Les images tournent en boucle sur les plateformes sociales, accompagnées de commentaires virulents. Certains reprochent à Vinicius un manque de respect envers son coach, d’autres y voient la preuve d’un tempérament incontrôlable. Xabi Alonso, lui, a calmé la situation en conférence de presse d’après-match, soulignant qu’il parlera avec son joueur en privé.
Pour un joueur souvent critiqué pour son impulsivité, cet épisode risque de peser lourd. L’ambiance à Valdebebas, le centre d’entraînement madrilène, serait tendue depuis. Mais au milieu du tumulte, une voix expérimentée a choisi la raison plutôt que la condamnation. Celle de Toni Kroos, qui connaît la maison blanche mieux que quiconque.
Toni Kroos prend la parole et apaise les tensions
L’ex-international allemand, désormais retraité, a tenu à défendre son ancien coéquipier dans des propos rapportés par AS. « Quand tu fais un match exceptionnel, surtout dans une rencontre comme celle-ci, tu ne peux pas être satisfait. Moi non plus, je n’ai jamais aimé être remplacé. Pour être honnête, je ne suis jamais allé directement au vestiaire après avoir été remplacé. On peut toujours juger beaucoup depuis l’extérieur. J’aime garder à l’esprit qu’en réalité, ceux qui sont sur le terrain lors d’un Clásico, devant 80 000 spectateurs et avec un score de 2-1, veulent tout sauf partir. Personne ne peut juger ni imaginer cette émotion. Ou souvent, la plupart de ceux qui la jugent ne se mettent pas à leur place », a indiqué l’ancien du Bayern Munich.
Par ces mots, Kroos rappelle qu’un joueur de haut niveau agit parfois sous le coup de l’émotion, surtout dans des matchs où l’adrénaline prend le dessus. Cependant, il nuance son propos, conscient que la réaction de Vinicius dépasse les limites de la frustration ordinaire.
Le message d’un vétéran du vestiaire madrilène
Toni Kroos, fidèle à son franc-parler, estime que cette colère ne ternira pas la relation entre Vinicius et Xabi Alonso. « Il pourrait garder sa colère un peu plus. Je comprends sa colère, mais comme on le voit sur les images, elle n’est pas transmise de manière idéale. Néanmoins, je tiens à souligner que se trouver là-bas lors d’un tel match est une situation émotionnellement exceptionnelle. Je l’ai vécu à plusieurs reprises, il ne faut donc pas toujours tout prendre au sérieux. Les entraîneurs ne le font généralement pas non plus. Surtout ceux qui ont été joueurs », a ajouté l’Allemand.
Une mise au point qui sonne comme un rappel à la maturité. Toni Kroos appelle à la compréhension sans pour autant excuser le dérapage. Un message de sagesse, venu d’un joueur respecté, qui pourrait bien désamorcer une crise interne avant qu’elle ne prenne de l’ampleur.