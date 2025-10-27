Le Clasico remporté par le Real Madrid face au FC Barcelone (2-1) a laissé des traces. Au-delà du succès sportif, c’est le comportement de Vinicius Jr qui fait trembler la Maison Blanche. Furieux d’avoir été remplacé en pleine rencontre, le Brésilien a laissé exploser sa colère, déclenchant une tempête médiatique et interne. Alors que Xabi Alonso tente d’apaiser la situation, la direction madrilène et plusieurs cadres du vestiaire n’ont guère apprécié la scène.
Real Madrid, Vinicius Jr met le feu au vestiaire
- AFP
Le craquage lunaire de Vinicius face au Barça
La soirée du Clasico devait être celle de la confirmation pour Vinicius Jr, elle s’est transformée en nouveau point de rupture. L’attaquant du Real Madrid a perdu son sang-froid à la 71ᵉ minute, au moment de son remplacement par Rodrygo. Devant un Santiago-Bernabéu médusé, il aurait lâché : « Moi ? Coach ? Coach, moi ? C’est toujours moi ! ». Face à cette réaction, Xabi Alonso lui aurait simplement répondu : « Allez, Vini, bon sang ». The Athletic rapporte que le Brésilien, enragé, aurait ensuite lancé à l’entraîneur adjoint Sebas Parrilla : « Toujours moi. Je quitte l’équipe, c’est mieux si je pars, je pars ».
De son côté, Mundo Deportivo ajoute un détail accablant : l’international auriverde aurait même lâché un « va te faire foutre » au moment de rejoindre les vestiaires. Ces révélations ont enflammé la presse espagnole et mis à nu la fragilité de la relation entre Vinicius Jr et Xabi Alonso. Considéré autrefois comme un intouchable sous Carlo Ancelotti, le Brésilien doit aujourd’hui composer avec un entraîneur qui n’hésite pas à le sanctionner sportivement.
- AFP
Vinicius irrité par les choix de Xabi Alonso
Cette explosion n’est pas un incident isolé. The Athletic rappelle que tout a commencé lors de la Coupe du Monde des Clubs, lorsque Xabi Alonso avait envisagé de laisser Vinicius Jr sur le banc lors de la demi-finale contre le PSG, avant de revoir ses plans à cause d’une blessure de Trent Alexander-Arnold. Depuis cet épisode, le joueur n’aurait jamais pardonné à son coach, estimant ne plus être traité à sa juste valeur. Selon l’entourage du joueur, « ce ne sera pas une saison facile », avait déjà prévenu un proche avant le début de l’exercice.
Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur dix titularisations, Vinicius Jr n’a terminé que trois matchs. À trois reprises, il a même débuté sur le banc, une situation difficile à accepter pour celui qui se considère comme un pilier offensif du Real Madrid. Le Clasico, pour lequel il nourrissait une motivation particulière après ses échanges tendus avec Lamine Yamal, a donc fait office de détonateur.
Xabi Alonso apaise, mais la tension demeure à Madrid
Après la rencontre, Xabi Alonso a tenté d’éteindre l’incendie médiatique. Fidèle à sa méthode, le technicien madrilène a temporisé : « Je garde beaucoup de bons souvenirs de Vini. Je ne veux pas perdre de vue l’essentiel, mais nous en parlerons. Vini a beaucoup apporté, comme les autres joueurs. (…) Nous parlerons du reste. Il y a des personnalités différentes dans les équipes et nous devons les comprendre. » Une déclaration diplomatique, destinée à calmer les esprits sans envenimer le conflit.
Vinicius Jr, lui, a adopté un ton détaché sur Real Madrid TV : « Le Clasico est comme ça, il y a beaucoup de choses sur et en dehors du terrain. On essaie de trouver un équilibre, mais ce n’est pas toujours possible. On ne veut offenser personne. » Une sortie calculée, convenue à l’avance avec le club, qui ne masque pas la tension sous-jacente.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid et son vestiaire s’agacent du comportement de Vinicius
Si le Real Madrid a décidé de gérer cette affaire en interne, les retours du vestiaire sont sans équivoque. D’après Mundo Deportivo, « l’attitude de Vinicius lors du Clasico n’a pas été bien accueillie dans le vestiaire ». Certains cadres auraient jugé son comportement « mauvais » et déplacé envers ses coéquipiers. Marca confirme que le club considère cette scène comme « inutile » et rappelle que, en tant que troisième capitaine, Vinicius Jr se doit de montrer l’exemple.
De plus, AS souligne que la direction soutient entièrement Xabi Alonso, estimant que le joueur a terni l’image du club par son attitude. Dans le passé, des comportements similaires ont déjà entraîné des sanctions financières. Cette fois encore, une amende interne n’est pas exclue, même si aucun communiqué officiel n’a été publié.
- Getty Images Sport
Vers une sanction pour Vinicius ?
Mundo Deportivo affirme que la direction madrilène envisage bel et bien une sanction disciplinaire, conformément à la convention collective en vigueur depuis 2015. Celle-ci pourrait aller jusqu’à une suspension de salaire de dix jours, voire une amende de 53 000 euros selon la gravité retenue. Marca, plus mesuré, indique toutefois qu’aucune mesure immédiate ne sera prise et que le club souhaite laisser Xabi Alonso gérer la situation.
Pour l’heure, les deux hommes se sont brièvement réconciliés après la victoire, échangeant une étreinte symbolique. Mais le malaise demeure. AS révèle que Vinicius Jr se sent sous-évalué par son entraîneur et n’écarte pas l’idée d’un départ à moyen terme si son statut ne change pas. À Madrid, le feu est donc loin d’être éteint.