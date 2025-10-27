Real Madrid, Vinicius Jr met le feu au vestiaire

La soirée du Clasico devait être celle de la confirmation pour Vinicius Jr, elle s’est transformée en nouveau point de rupture. L’attaquant du Real Madrid a perdu son sang-froid à la 71ᵉ minute, au moment de son remplacement par Rodrygo. Devant un Santiago-Bernabéu médusé, il aurait lâché : « Moi ? Coach ? Coach, moi ? C’est toujours moi ! ». Face à cette réaction, Xabi Alonso lui aurait simplement répondu : « Allez, Vini, bon sang ». The Athletic rapporte que le Brésilien, enragé, aurait ensuite lancé à l’entraîneur adjoint Sebas Parrilla : « Toujours moi. Je quitte l’équipe, c’est mieux si je pars, je pars ».

De son côté, Mundo Deportivo ajoute un détail accablant : l’international auriverde aurait même lâché un « va te faire foutre » au moment de rejoindre les vestiaires. Ces révélations ont enflammé la presse espagnole et mis à nu la fragilité de la relation entre Vinicius Jr et Xabi Alonso. Considéré autrefois comme un intouchable sous Carlo Ancelotti, le Brésilien doit aujourd’hui composer avec un entraîneur qui n’hésite pas à le sanctionner sportivement.