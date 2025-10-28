Vinicius Jr - Xabi Alonso, le divorce est acté

Le Clasico de Liga entre le Real Madrid et le Barça (2-1) a offert un moment inattendu.Remplacé à la 72e minute par Rodrygo, Vinicius Jr a exprimé sa colère de manière spectaculaire à l’encontre de son entraîneur, Xabi Alonso.“Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur !”, a-t-il lancé, les bras ouverts, visiblement stupéfait par la décision du coach madrilène. Selon la radio El Larguero de La Cadena Ser, la scène s’est rapidement envenimée. Le joueur aurait ensuite lâché : “Je quitte l’équipe, je pars, je préfère partir.” Une séquence diffusée par DAZN Espagne qui n’a pas échappé aux supporters du Real Madrid.

Au sein du vestiaire, cet épisode a provoqué un certain malaise. D’après les informations de RMC Sport, la tension était palpable dès la fin de la rencontre, malgré la victoire. Xabi Alonso aurait pourtant félicité l’ensemble de son groupe, y compris Vinicius Jr, dans le vestiaire. Mais le geste de l’entraîneur n’a pas suffi à apaiser la frustration de son joueur, visiblement blessé par ce qu’il considère comme un manque de confiance.