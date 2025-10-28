Le Clasico du week-end dernier n’a pas seulement livré un vainqueur sportif, il a aussi révélé une fracture profonde au sein du Real Madrid. Entre Vinicius Jr et Xabi Alonso, le courant ne passe plus. Ce qui n’était encore qu’un simple différend sportif est désormais devenu une véritable crise interne. L’épisode de la colère du Brésilien lors de son remplacement face au Barça a marqué un tournant dans leur relation. Selon la presse espagnole, le divorce est désormais consommé entre le technicien madrilène et son attaquant vedette, malgré les tentatives d’apaisement en coulisses.
Vinicius Jr - Xabi Alonso, le divorce est acté
Vinicius Jr - Xabi Alonso, la scène lunaire du Clasico
Le Clasico de Liga entre le Real Madrid et le Barça (2-1) a offert un moment inattendu.Remplacé à la 72e minute par Rodrygo, Vinicius Jr a exprimé sa colère de manière spectaculaire à l’encontre de son entraîneur, Xabi Alonso.“Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur !”, a-t-il lancé, les bras ouverts, visiblement stupéfait par la décision du coach madrilène. Selon la radio El Larguero de La Cadena Ser, la scène s’est rapidement envenimée. Le joueur aurait ensuite lâché : “Je quitte l’équipe, je pars, je préfère partir.” Une séquence diffusée par DAZN Espagne qui n’a pas échappé aux supporters du Real Madrid.
Au sein du vestiaire, cet épisode a provoqué un certain malaise. D’après les informations de RMC Sport, la tension était palpable dès la fin de la rencontre, malgré la victoire. Xabi Alonso aurait pourtant félicité l’ensemble de son groupe, y compris Vinicius Jr, dans le vestiaire. Mais le geste de l’entraîneur n’a pas suffi à apaiser la frustration de son joueur, visiblement blessé par ce qu’il considère comme un manque de confiance.
Une relation fragilisée malgré les tentatives d’apaisement
Depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, la situation de Vinicius Jr a évolué. L’international brésilien, autrefois intouchable sous Carlo Ancelotti, n’est plus un titulaire indiscutable. Le technicien espagnol lui préfère parfois d’autres profils plus disciplinés tactiquement, ce qui a nourri un certain mécontentement chez le numéro 7. Les tensions ont atteint leur paroxysme lors de ce Clasico, où la décision de Xabi Alonso a été vécue par Vinicius Jr comme une humiliation publique.
Toujours selon RMC Sport, une discussion entre les deux hommes est prévue dans la semaine afin d’aplanir les divergences. Les dirigeants madrilènes, de leur côté, restent fermement derrière leur entraîneur. El Larguero souligne que la direction du club a déjà pris position : quelle que soit l’issue de la conversation, Xabi Alonso gardera le soutien total de Florentino Pérez et de son staff technique.
Un avenir incertain pour Vinicius Jr au Real Madrid
Cette brouille pourrait avoir des conséquences plus lourdes que prévu. Vinicius Jr, sous contrat jusqu’en 2027, envisagerait désormais un départ si sa situation ne s’améliore pas dans les prochains mois. Son entourage s’inquiète d’une perte de confiance et d’un rôle de plus en plus marginal dans le projet madrilène. Pourtant, le Real Madrid reste attaché à son ailier brésilien, considéré comme l’un des symboles de la dernière ère victorieuse en Ligue des champions.
En interne, la prolongation du contrat de Vinicius Jr, initialement évoquée pour 2026, semble désormais suspendue. Les dirigeants espèrent néanmoins qu’une réconciliation avec Xabi Alonso permettra de calmer les tensions. Mais après cet épisode du Clasico, le fossé semble bel et bien creusé. Le divorce entre Vinicius Jr et Xabi Alonso, selon la presse espagnole, est acté et le Real Madrid devra à présent gérer les conséquences d’une rupture aux allures de séisme.