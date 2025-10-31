Luis Enrique réagit à la blessure de Doué… et surprend tout le monde

Plus largement, l'entraîneur asturien a été interrogé sur la "peur" de l'échec ou de la blessure. Sa réponse fut une véritable leçon de management mental. "Avoir peur c'est un mot particulier. Vous pouvez avoir peur si ça vous encourage. Dans le monde du football, c'est un mot négatif," a-t-il analysé. "Mais il faut la confronter, il faut la changer en quelque chose de positif." Pour lui, un joueur professionnel ne peut pas évoluer en pensant à ne pas se blesser : "Si tu penses à ne pas te blesser, tu ne peux pas être un joueur professionnel.