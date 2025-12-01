Coupe intercontinentale : le PSG fixé sur ses adversaires potentiels

Le PSG n’a pas levé le pied malgré l’enchaînement des chocs. Après un succès spectaculaire en Ligue des champions contre Tottenham (5-3) mercredi, l’équipe de Luis Enrique a chuté samedi à Monaco (1-0). Cette défaite a eu un effet immédiat sur le classement : Paris glisse à la seconde place et voit Lens s’installer tout en haut grâce à sa victoire à Angers (1-2).

La fin d’année s’annonce dense. Deux rencontres de Ligue 1 figurent encore au programme avant les fêtes : d’abord Rennes au Parc le 6 décembre, puis un déplacement à Metz le 13. Entre les deux, une soirée à enjeu attend les Parisiens en Ligue des champions, au Pays basque, pour y affronter l’Athletic Bilbao le 10 décembre.

Quatre jours après Metz, un voyage bien plus lointain les mènera au Qatar. C’est là, au stade Ahmad-ben-Ali d’Al Rayyan, que Paris disputera la finale de cette Coupe intercontinentale lancée par la FIFA. Un trophée inédit qui pourrait compléter une saison déjà riche en récompenses.