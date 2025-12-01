Décembre ne sera pas un simple mois de transition pour le Paris Saint-Germain. Entre un championnat piégeux, un déplacement en Ligue des champions et un voyage crucial au Qatar, les Parisiens s’apprêtent à vivre des semaines à haute tension. Leur statut de champion d’Europe leur offre un accès direct à la finale de la Coupe intercontinentale, mais leur parcours d’ici là ressemble davantage à un marathon qu’à une ligne droite paisible. À quelques jours de l’échéance, les contours de leurs futurs adversaires se précisent enfin.
Coupe intercontinentale : le PSG fixé sur ses adversaires potentiels
Un mois de décembre sous pression pour Paris
Le PSG n’a pas levé le pied malgré l’enchaînement des chocs. Après un succès spectaculaire en Ligue des champions contre Tottenham (5-3) mercredi, l’équipe de Luis Enrique a chuté samedi à Monaco (1-0). Cette défaite a eu un effet immédiat sur le classement : Paris glisse à la seconde place et voit Lens s’installer tout en haut grâce à sa victoire à Angers (1-2).
La fin d’année s’annonce dense. Deux rencontres de Ligue 1 figurent encore au programme avant les fêtes : d’abord Rennes au Parc le 6 décembre, puis un déplacement à Metz le 13. Entre les deux, une soirée à enjeu attend les Parisiens en Ligue des champions, au Pays basque, pour y affronter l’Athletic Bilbao le 10 décembre.
Quatre jours après Metz, un voyage bien plus lointain les mènera au Qatar. C’est là, au stade Ahmad-ben-Ali d’Al Rayyan, que Paris disputera la finale de cette Coupe intercontinentale lancée par la FIFA. Un trophée inédit qui pourrait compléter une saison déjà riche en récompenses.
Une compétition particulière et un parcours déjà dessiné
Pour cette deuxième édition, le format reste simple : les six vainqueurs des compétitions continentales de l’année se retrouvent, mais seuls les champions d’Europe bénéficient d’un accès immédiat à la finale. En clair, Paris ne jouera qu’un seul match.
Pendant que les Parisiens se préparent, les adversaires potentiels s’écharpent dans un tableau déjà en mouvement. Flamengo, qui vient tout juste de remporter la Copa Libertadores contre Palmeiras (1-0), décroche son ticket pour la compétition et entre directement au deuxième tour. Les Brésiliens y affronteront le CF Cruz Azul, champion de la CONCACAF, le 10 décembre lors du fameux "Derby des Amériques".
Le vainqueur disputera ensuite la Challenger Cup, sorte de demi-finale, contre le Pyramids FC le 13 décembre. Le club égyptien arrive lancé : il a dominé Auckland City (3-0), puis les Saoudiens d’Al-Ahli (3-1).
Un seul de ces trois clubs se dressera face au PSG le 17 décembre. Paris connaît désormais le chemin de ceux qui rêvent de le rejoindre.
Le PSG vise un nouveau trophée avant un début d’année encore chargé
Cette finale s’inscrit dans la continuité d’une saison 2024-2025 particulièrement faste pour les Parisiens. Ils ont raflé la Ligue des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des champions.
En cas de succès au Qatar, le club de la capitale ajouterait une pièce rare à une collection déjà impressionnante. Et le calendrier ne leur offrira pas de répit : le prochain Trophée des champions aura lieu le 8 janvier au Koweït, face à l’Olympique de Marseille, à partir de 19h.