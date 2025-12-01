FBL-EUR-C1-PSG-TOTTENHAMAFP
Patrick Tchanhoun

Coupe intercontinentale : le PSG fixé sur ses adversaires potentiels

Le PSG s’avance vers une finale mondiale au parfum d’inconnu. Un rendez-vous unique où chaque détail peut basculer son destin.

Décembre ne sera pas un simple mois de transition pour le Paris Saint-Germain. Entre un championnat piégeux, un déplacement en Ligue des champions et un voyage crucial au Qatar, les Parisiens s’apprêtent à vivre des semaines à haute tension. Leur statut de champion d’Europe leur offre un accès direct à la finale de la Coupe intercontinentale, mais leur parcours d’ici là ressemble davantage à un marathon qu’à une ligne droite paisible. À quelques jours de l’échéance, les contours de leurs futurs adversaires se précisent enfin.