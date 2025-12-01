PSG, les déclarations croustillantes du Golden Boy Désiré Doué

Dans une saison où le Paris Saint-Germain a tutoyé l’excellence, Désiré Doué a incarné comme rarement un joueur la progression irrésistible d’un collectif lancé vers un cycle historique. À seulement vingt ans, Désiré Doué devient Golden Boy 2025 et confirme son statut de prodige. Cette distinction, qui récompense les joueurs de moins de 21 ans les plus brillants au monde, s’ajoute à une année déjà démentielle : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions et Supercoupe d’Europe. Dans ce cadre inédit, Désiré Doué s’est imposé comme un leader technique et mental.

En marge du grand gala organisé par Tuttosport à Turin ce lundi soir, Désiré Doué n’a pas caché son émotion ni sa fierté. Il a d’ailleurs livré une première déclaration qui reflète parfaitement son état d’esprit : « Je suis très heureux de recevoir ce prix. Je pense avoir beaucoup progressé cette année. Jouer en Ligue des Champions, au plus haut niveau, et entendre cet hymne donne la chair de poule, c’est une expérience intense. Ce fut une excellente saison, fruit d’un formidable travail d’équipe. Nous avons remporté toutes les compétitions sauf la Coupe du Monde des Clubs. » Une phrase qui témoigne de l’humilité d’un joueur pourtant propulsé au sommet.