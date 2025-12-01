Sacré Golden Boy 2025 après une année monumentale avec le Paris Saint-Germain, Désiré Doué se retrouve aujourd’hui au centre de toutes les attentions. Le jeune polyvalent milieu offensif, déjà considéré comme l’un des phénomènes de sa génération, a livré des propos forts, ambitieux et profondément révélateurs de son état d’esprit. Entre fierté, lucidité et rêves assumés, Désiré Doué décrit un parcours fulgurant qui, selon lui, ne fait que commencer.
PSG, les déclarations croustillantes du Golden Boy Désiré Doué
- Getty Images
Désiré Doué savoure son sacre au Golden Boy 2025
Dans une saison où le Paris Saint-Germain a tutoyé l’excellence, Désiré Doué a incarné comme rarement un joueur la progression irrésistible d’un collectif lancé vers un cycle historique. À seulement vingt ans, Désiré Doué devient Golden Boy 2025 et confirme son statut de prodige. Cette distinction, qui récompense les joueurs de moins de 21 ans les plus brillants au monde, s’ajoute à une année déjà démentielle : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions et Supercoupe d’Europe. Dans ce cadre inédit, Désiré Doué s’est imposé comme un leader technique et mental.
En marge du grand gala organisé par Tuttosport à Turin ce lundi soir, Désiré Doué n’a pas caché son émotion ni sa fierté. Il a d’ailleurs livré une première déclaration qui reflète parfaitement son état d’esprit : « Je suis très heureux de recevoir ce prix. Je pense avoir beaucoup progressé cette année. Jouer en Ligue des Champions, au plus haut niveau, et entendre cet hymne donne la chair de poule, c’est une expérience intense. Ce fut une excellente saison, fruit d’un formidable travail d’équipe. Nous avons remporté toutes les compétitions sauf la Coupe du Monde des Clubs. » Une phrase qui témoigne de l’humilité d’un joueur pourtant propulsé au sommet.
- Getty Images Sport
La saison fantastique de Désiré Doué avec le PSG
Parmi les moments les plus marquants vécus par Désiré Doué, la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan (5-0) occupe une place à part. L’international français y avait inscrit un doublé, marquant l’histoire du club. Dans ses propos, Désiré Doué revient avec précision sur la portée émotionnelle de ce match fondateur : « Il est la récompense des titres remportés avec l’équipe et de ma contribution positive lors des matchs importants. […] La victoire 5-0 en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter a été l’un des plus beaux jours de ma vie ; un rêve devenu réalité. » Une finale qui a définitivement installé Désiré Doué dans une autre dimension.
Désiré Doué poursuit en révélant les sensations intérieures qui l’ont traversé pendant cette rencontre spectaculaire : « Quand on est enfant, on rêve de jouer en Ligue des Champions et de la gagner. C’est incroyable. Je crois que mon meilleur souvenir reste mon deuxième but, le troisième du match. C’est à ce moment-là que j’ai su que nous allions gagner. » Pour un joueur de 20 ans, cette maturité et cette lucidité en plein cœur d’un rendez-vous majeur soulignent la profondeur de son potentiel. Une dynamique qui fait aujourd’hui de Désiré Doué un élément central du projet parisien.
- AFP
Un environnement parisien déterminant dans son ascension
Si Désiré Doué a atteint ce niveau, il affirme le devoir à son talent, mais aussi à la force collective d’un vestiaire uni. Il explique que son intégration rapide au PSG a été facilitée par une génération émergente avec laquelle il partage ambitions et complicité. « Ils m’ont tous félicité à commencer par les jeunes de mon âge avec qui je suis très lié comme Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola, Senny Mayulu. Hakimi m’a fait une de ses blagues. Dès qu’il m’a vu arriver au centre d’entraînement, il n’arrêtait pas de m’appeler Golden Boy. Il répétait sans cesse : Golden Boy, Golden Boy, Golden Boy ! » raconte Désiré Doué avec amusement au micro de Tuttosport.
Dans le même souffle, Désiré Doué insiste sur la solidarité qui règne au sein du groupe : « Mais je dois remercier tous mes coéquipiers, car c’est grâce à eux que j’ai cette reconnaissance. Si nous n’avions pas gagné de matchs, si nous n’avions pas joué comme nous l’avons fait, si nous n’avions pas soulevé de trophées, je n’aurais pas reçu ce prix. Mes futurs objectifs ? Toujours viser les plus grands objectifs, comme cette année. » Sa progression prend alors un sens collectif : Désiré Doué se sait entouré, soutenu et stimulé, ce qui nourrit davantage son ambition.
- Getty Images Sport
Désiré Doué vise plus haut après le Golden Boy
Pour Désiré Doué, recevoir le Golden Boy n’est ni une consécration suffisante, ni un aboutissement. Le joueur voit dans cette distinction une invitation à viser encore plus haut, à marcher dans les pas des géants qui l’ont précédé. « Je le dédie à ma famille. Ensuite, bien sûr, à mes coéquipiers, à l’entraîneur, au staff, aux dirigeants et à tous ceux qui travaillent pour le club, avec une pensée particulière pour notre grand président Nasser Al-Khelaifi, qui a cru en moi et qui m’a fait venir au Paris Saint-Germain. Sans eux, je n’aurais pas pu remporter le Golden Boy. »
Désiré Doué conclut par un hommage aux icônes liées à ce trophée : « C’est un honneur de figurer sur cette liste et d’être cité aux côtés de certains des plus grands noms du football. Les joueurs qui ont remporté ce prix, comme Messi, Agüero, Haaland, Mbappé, sont tous des joueurs exceptionnels. Ils ont eu, ou ont actuellement, des carrières incroyables et m’inspirent chaque jour. C’est donc une grande source de fierté. » Ces phrases montrent que Désiré Doué, malgré son ascension fulgurante, garde les pieds sur terre tout en nourrissant l’ambition d’intégrer durablement le cercle des très grands.