Marquinhos, Luis Enrique et les réactions après PSG - Bayern (1-2)

« C'est toujours dur de perdre à la maison. Il faut s'imposer et mieux jouer. On a joué une équipe bien en place, physiquement surtout. On n'arrivait pas à mettre notre jeu en place. Il y a des choses à garder de ce match, l'équipe a toujours de l'ambition. Mais il faut faire mieux, ils étaient supérieurs à nous. En deuxième mi-temps, on était au-dessus, mais il y avait le rouge. [Sur les blessures de Dembélé et Hakimi] Il faut attendre les examens, ils ont fait des petits tests. Ils vous donneront des informations plus tard. »