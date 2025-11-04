Le Paris Saint-Germain affrontait le Bayern Munich, ce mardi, à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions. Une soirée cauchemardesque pour les Parisiens qui ont concédé leur première défaite de la saison en C1 (1-2) mais ont aussi perdu deux joueurs majeurs dont Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Après le coup de sifflet final, l’entraineur du PSG, Luis Enrique, et certains de ses joueurs, dont Marquinhos ont pris la parole pour exprimer leur ressenti.
Marquinhos, Luis Enrique et les réactions après PSG - Bayern (1-2)
Marquinhos (défenseur du PSG au micro de Canal+) :
« C'est toujours dur de perdre à la maison. Il faut s'imposer et mieux jouer. On a joué une équipe bien en place, physiquement surtout. On n'arrivait pas à mettre notre jeu en place. Il y a des choses à garder de ce match, l'équipe a toujours de l'ambition. Mais il faut faire mieux, ils étaient supérieurs à nous. En deuxième mi-temps, on était au-dessus, mais il y avait le rouge. [Sur les blessures de Dembélé et Hakimi] Il faut attendre les examens, ils ont fait des petits tests. Ils vous donneront des informations plus tard. »
Lucas Chevalier (gardien du PSG au micro de Canal+) :
« On sort avec un petit goût amer. La deuxième mi-temps avec leur carton rouge et les quelque occasions, on pensait pouvoir revenir. On analysera à tête reposée. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, il faut mieux perdre les matchs maintenant. On est tombés sur une équipe très forte. Il faut rester soudés. On va avancer. »
Luis Enrique (entraineur du PSG au micro de Canal+) :
« À 11 contre 11, le Bayern était plus fort, sans aucun doute. On a fait de très jolis cadeaux à l'adversaire en première mi-temps. En deuxième, ça a été différent, car on était avec un joueur de plus. Des conséquences ? Je ne peux pas parler de l'avenir. On sait que notre calendrier est le pire. Les prochains seront difficiles. [Sur la blessure de Dembélé] Je ne sais pas. Je pense que ça n'a rien à voir avec la précédente blessure. C'est quelque chose de nouveau. Il faut être très attentifs, on cherche à améliorer la condition des joueurs. »