PSG-OM : Luis Enrique pose le décor, entre calme, ambition et avertissements avant le Classique

Le technicien espagnol n’a pas caché sa satisfaction après une semaine sans match.

« A chaque fois qu'on peut avoir un peu de repos, c'est important pour les joueurs. On est content. On a envie de jouer un Classique. C'est important pour le classement et aussi pour nos supporters », a lancé le technicien espagnol.

Pour Luis Enrique, ce temps de récupération tombe à point nommé. Le calendrier dense impose des pauses stratégiques, surtout avant une affiche aussi chargée. Il s’attend toutefois à un OM fidèle à son identité récente. « Je pense que les Marseillais vont montrer le même niveau que lors du dernier match contre nous ».