Le Paris Saint-Germain a frappé un nouveau coup sur le marché des jeunes talents. Courtisé par plusieurs cadors européens, Dro Fernandez a tranché en faveur de Paris. Un choix assumé, accompagné de déclarations qui n’ont laissé personne indifférent.
La première réaction choquante de Dro Fernandez, officiellement joueur du PSG
- Getty Images
Dro Fernandez choisit Paris et s’engage sur la durée
Le PSG tient sa nouvelle pépite. Ce lundi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. À seulement 18 ans, le milieu offensif espagnol s’est engagé jusqu’en 2030, preuve d’une confiance réciproque et d’une vision commune sur le long terme.
Les discussions ont abouti autour d’un montant légèrement supérieur à la clause libératoire du joueur, fixée à 6 millions d’euros. Un effort financier assumé par Paris, conscient du potentiel du joueur et de la concurrence féroce sur ce dossier.
- حساب برشلونة على تويتر
Une concurrence européenne féroce, un choix clair
Le profil de Dro Fernandez n’a laissé personne indifférent. Chelsea, Manchester City ou encore le Borussia Dortmund se sont positionnés. Malgré ces sollicitations, le jeune Espagnol a privilégié le projet parisien, séduit par la place accordée aux jeunes et par les perspectives offertes sous la direction de Luis Enrique.
Au PSG, cette stratégie ne relève pas du hasard. Le club multiplie les paris sur des profils précoces, capables de grandir au plus haut niveau. Désiré Doué, recruté à 20 ans, incarne déjà cette ligne directrice assumée.
- Getty Images Sport
Des relations PSG-Barça sous contrôle
Si les relations entre le PSG et le FC Barcelone ont souvent nourri les tensions par le passé, ce transfert s’est déroulé dans un climat maîtrisé. En coulisses, les deux camps ont veillé à préserver un dialogue constructif. Nasser al-Khelaïfi travaille notamment à la réintégration du Barça au sein de l’ECA, l’Association européenne des clubs, un élément qui pèse dans l’équilibre des échanges.
Sur le plan sportif, Dro Fernandez portera le numéro 27 à Paris. Il ne pourra toutefois pas disputer la Ligue des champions cette saison, le joueur ne figurant pas sur la liste européenne. Son intégration passera d’abord par les entraînements et la découverte de son nouvel environnement.
- Getty Images Sport
Un premier message fort sous le maillot parisien
Dans le communiqué du PSG, le joueur n’a pas caché son émotion.
« Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot », a-t-il déclaré.
Un discours direct, sans détour, qui traduit l’état d’esprit d’un joueur prêt à s’investir pleinement.
- Goal AR
Des adieux poignants adressés au Barça
Dans la foulée, Dro Fernandez a tenu à s’exprimer auprès de ses anciens supporters. Sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, il a livré un message long et chargé d’émotion à destination du FC Barcelone et de La Masia.
« Je suis arrivé à La Masia à l’âge de quatorze ans, avec le rêve de porter un jour le maillot de l’équipe première du Barça. Après près de quatre saisons inoubliables, je dois aujourd’hui prendre l’une des décisions les plus difficiles de ma vie : dire au revoir au club qui a été ma maison ces dernières années. (…) Même si aujourd’hui je prends un chemin différent, je continuerai à vous soutenir et à vous encourager comme l’un des vôtres, où que je sois. Le Barça et La Masia ont non seulement fait partie de mon parcours, mais ils vivront à jamais en moi. Merci pour tout », peut-on lire.
Un message fort, respectueux, qui marque une rupture nette mais assumée. À Paris désormais, Dro Fernandez veut écrire une nouvelle page.