La première réaction choquante de Dro Fernandez, officiellement joueur du PSG

Dans la foulée, Dro Fernandez a tenu à s’exprimer auprès de ses anciens supporters. Sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, il a livré un message long et chargé d’émotion à destination du FC Barcelone et de La Masia.

« Je suis arrivé à La Masia à l’âge de quatorze ans, avec le rêve de porter un jour le maillot de l’équipe première du Barça. Après près de quatre saisons inoubliables, je dois aujourd’hui prendre l’une des décisions les plus difficiles de ma vie : dire au revoir au club qui a été ma maison ces dernières années. (…) Même si aujourd’hui je prends un chemin différent, je continuerai à vous soutenir et à vous encourager comme l’un des vôtres, où que je sois. Le Barça et La Masia ont non seulement fait partie de mon parcours, mais ils vivront à jamais en moi. Merci pour tout », peut-on lire.

Un message fort, respectueux, qui marque une rupture nette mais assumée. À Paris désormais, Dro Fernandez veut écrire une nouvelle page.