Ligue 1, l'appel du PSG à ses supporters pour le Classique contre l'OM

Dans cette optique, le club parisien a relancé une campagne de sensibilisation intitulée « tous ensemble on chantera », destinée à encourager un soutien positif lors de PSG - OM. Les dirigeants constatent en effet que certains chants et comportements observés lors de précédents choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ont parfois exposé l’équipe à des avertissements disciplinaires. Selon RMC Sport, un courriel officiel a ainsi été envoyé aux abonnés afin de rappeler les règles à respecter dans l’enceinte du Parc des Princes lors de PSG - OM.

Dans ce message adressé aux supporters, le PSG insiste sur les conséquences possibles de comportements inappropriés pendant PSG - OM : « Les insultes, les propos haineux et les comportements discriminatoires n’y ont pas leur place: ils sont contraires aux valeurs du Paris Saint-Germain et peuvent fragiliser notre équipe: la rencontre peut être interrompue et même déclarée perdue sur tapis vert pour notre Club ». Le club complète cet appel en invitant les fans à soutenir activement l’équipe dans un esprit positif lors de PSG - OM : « Faisons de ce Classique une fête du football, un moment de communion et de soutien total derrière nos joueurs. Ne laissons rien ni personne gâcher cette rencontre capitale. »