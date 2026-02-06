À l’approche du très attendu PSG - OM, programmé dimanche en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (20h 45), le Paris Saint-Germain a choisi d’adresser un message clair à ses supporters. Conscient des tensions historiques qui entourent chaque PSG - OM, le club souhaite transformer cette affiche majeure en célébration sportive plutôt qu’en source de sanctions disciplinaires. Cette prise de parole intervient à quelques jours seulement du choc, alors que l’ambiance s’annonce électrique au Parc des Princes pour ce PSG - OM qui oppose le leader du championnat à l’un de ses principaux poursuivants.
Ligue 1, l'appel du PSG à ses supporters pour le Classique contre l'OM
- Getty Images
Le PSG prévient ses supporters pour les chants hostiles contre l’OM
Dans cette optique, le club parisien a relancé une campagne de sensibilisation intitulée « tous ensemble on chantera », destinée à encourager un soutien positif lors de PSG - OM. Les dirigeants constatent en effet que certains chants et comportements observés lors de précédents choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ont parfois exposé l’équipe à des avertissements disciplinaires. Selon RMC Sport, un courriel officiel a ainsi été envoyé aux abonnés afin de rappeler les règles à respecter dans l’enceinte du Parc des Princes lors de PSG - OM.
Dans ce message adressé aux supporters, le PSG insiste sur les conséquences possibles de comportements inappropriés pendant PSG - OM : « Les insultes, les propos haineux et les comportements discriminatoires n’y ont pas leur place: ils sont contraires aux valeurs du Paris Saint-Germain et peuvent fragiliser notre équipe: la rencontre peut être interrompue et même déclarée perdue sur tapis vert pour notre Club ». Le club complète cet appel en invitant les fans à soutenir activement l’équipe dans un esprit positif lors de PSG - OM : « Faisons de ce Classique une fête du football, un moment de communion et de soutien total derrière nos joueurs. Ne laissons rien ni personne gâcher cette rencontre capitale. »
- AFP
Une communication renforcée autour du Classique à Paris
Un second message doit également être transmis aux détenteurs de billets avant le Classique, confirmant la volonté du club de renforcer la prévention autour de cette affiche particulièrement surveillée. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des campagnes précédentes, notamment « Supporter supportons » et « Place au respect », visibles régulièrement dans l’enceinte parisienne lors des rencontres entre le PSG et OM et des autres matchs disputés au Parc des Princes.
En parallèle, la campagne « Place au respect » reste active avec la diffusion de vidéos pédagogiques avant chaque match et l’installation de nombreux supports visuels dans le stade. Ces initiatives visent à garantir que le choc PSG - OM se déroule dans les meilleures conditions possibles, d’autant que la question du retour des supporters marseillais dans l’enceinte parisienne reste en débat depuis plusieurs saisons, le parcage visiteur étant fermé lors de PSG - OM depuis 2018 pour des raisons de sécurité.