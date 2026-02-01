Le Paris Saint-Germain était aux prises avec le RC Strasbourg, dimanche soir, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Un test grandeur nature réussie, non sans difficultés, par les Parisiens qui ont réussi à s’extirper du piège alsacien.
Le PSG dompte Strasbourg et reprend les commandes (1-2)
- AFP
Paris et Strasbourg se rendent coup pour coup
C’est l’un des chocs les plus attendus de cette nouvelle journée de Ligue 1. Attendu pour être électrique, le duel Strasbourg - PSG a tenu toutes ses promesses. Dès le début de la rencontre, les Parisiens mettaient les pieds sur le ballon ainsi que la pression aux locaux. Mais ce sont les Alsaciens qui allumaient la première mèche avec une frappe de Diego Moreira, bien négocié par Matvey Safonov (14e). Le PSG répondait dans la foulée sur corner avec une tête de Willian Pacho qui ne trouvait pas le cadre de Mike Penders (16e). C’est à ce moment que le match prenait un tournant décisif avec un penalty concédé par Marquinhos pour une faute de main dans la surface (29e).
Alors que Safonov mettait en échec Joaquin Panichelli d’une belle parade (21e), la relance conduisait à une mauvaise appréciation de Mamadou Sarr qui profitait à Senny Mayulu dont la frappe trompait Pendes (0-1, 22e). Strasbourg ne laissait guère place au doute et un centre de Ben Chilwell arrivait dans les pieds de Guéla Doué qui remettait les pendules à l’heure assez rapidement (1-1, 28e). La rencontre s’enflammait et chacune des deux équipes avait l’occasion de prendre l’avantage. Mais Julio Enciso voyait sa frappe repoussée par Matvey Safonov (41e) avant qu’Achraf Hakimi ne connaisse le même sort devant Mike Penders (43e). Egalité parfaite à la pause.
- AFP
Le PSG passe devant, le Racing cale
Au retour des vestiaires, les Strasbourgeois revenaient avec plus d’envie et mettaient la pression sur le camp parisien. Après quelques frayeurs, le PSG calmait enfin la tempête et remettait le pied sur le ballon pour se projeter vers l’avant. Entré à la pause, Désiré Doué prenait sa chance suite à une remise de Senny Mayulu mais sa frappe manquait de peu d’attraper la lucarne (57e). Le rythme baissait ensuite avec des occasions qui se faisaient rares dans les deux surfaces. Mais les faits de jeu, quant à eux, ne manquaient pas avec notamment l’exclusion d’Achraf Hakimi pour une faute grossière sur Panichelli (76e). Une infériorité numérique qui ne changeait pas grand-chose au plan du PSG qui faisait même parler à nouveau la poudre.
Décalé à droite après la sortie d’Hakimi, Warren Zaire-Emery adressait un magnifique centre sur la tête de Nuno Mendes qui ne se manquait pas pour tromper Mike Penders (1-2, 82e). Les Alsaciens tentaient de forcer la décision dans les derniers instants mais Paris parvenait à conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Le Paris Saint-Germain (1er, 48 pts) reprend deux points d’avance sur Lens (2e, 46 pts) et peut se projeter sur le Classique contre l’OM (3e, 39 pts) dimanche prochain. Mauvaise opération, par contre, pour le RC Strasbourg (7e, 30 pts) qui perd de nouveaux points dans la course à l’Europe.