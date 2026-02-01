Le PSG dompte Strasbourg et reprend les commandes (1-2)

C’est l’un des chocs les plus attendus de cette nouvelle journée de Ligue 1. Attendu pour être électrique, le duel Strasbourg - PSG a tenu toutes ses promesses. Dès le début de la rencontre, les Parisiens mettaient les pieds sur le ballon ainsi que la pression aux locaux. Mais ce sont les Alsaciens qui allumaient la première mèche avec une frappe de Diego Moreira, bien négocié par Matvey Safonov (14e). Le PSG répondait dans la foulée sur corner avec une tête de Willian Pacho qui ne trouvait pas le cadre de Mike Penders (16e). C’est à ce moment que le match prenait un tournant décisif avec un penalty concédé par Marquinhos pour une faute de main dans la surface (29e).

Alors que Safonov mettait en échec Joaquin Panichelli d’une belle parade (21e), la relance conduisait à une mauvaise appréciation de Mamadou Sarr qui profitait à Senny Mayulu dont la frappe trompait Pendes (0-1, 22e). Strasbourg ne laissait guère place au doute et un centre de Ben Chilwell arrivait dans les pieds de Guéla Doué qui remettait les pendules à l’heure assez rapidement (1-1, 28e). La rencontre s’enflammait et chacune des deux équipes avait l’occasion de prendre l’avantage. Mais Julio Enciso voyait sa frappe repoussée par Matvey Safonov (41e) avant qu’Achraf Hakimi ne connaisse le même sort devant Mike Penders (43e). Egalité parfaite à la pause.