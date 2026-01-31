PSG, la sortie forte de Luis Enrique sur Chevalier et Safonov

Au-delà du cas Chevalier-Safonov, Luis Enrique a élargi son discours à la notion de pression, omniprésente au PSG. Interrogé sur la concurrence en Ligue 1, l’entraîneur parisien n’a pas esquivé. "Lens est-il notre principal concurrent pour le titre ? C'est clair ! Il y a Lens et il y a nous. Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, c'est Lens. Ils sont différents. Le reste est comme d'habitude. J'aime la pression. S'ils veulent mettre la pression, j'aime ça. Nous sommes habitués à avoir ce type de pression. On doit montrer demain que nous aimons cette pression."Une réponse ferme, qui confirme que Luis Enrique revendique ce climat d’exigence permanente.

Cette même logique se retrouve dans la gestion de l’effectif. Luis Enrique a justifié son turnover par une approche individualisée : "Ça dépend de chaque joueur, du nombre de minutes... Chaque joueur est différent, certains ne peuvent pas jouer tous les trois jours, sinon il y a un risque très clair de blessure. On analyse tout cela. On va jouer les barrages de la LDC, ce n'est pas négatif, c'est important d'avoir le nombre de matchs dont on a besoin. On fait ce qui est le meilleur pour l'équipe." Là encore, le message est limpide : les choix de Luis Enrique s’inscrivent dans une vision globale et assumée.