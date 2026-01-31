À Paris, la question du gardien n’est plus un simple détail. À la veille d’un déplacement délicat à Strasbourg pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Luis Enrique s’est retrouvé au cœur d’un débat relancé par ses choix récents. Entre Lucas Chevalier, attendu titulaire, et Matvey Safonov, finalement lancé en Ligue des champions, la hiérarchie semble vaciller. Fidèle à son discours sur la concurrence, Luis Enrique a livré une prise de parole forte, assumée, mais volontairement ouverte. Une sortie qui intrigue autant qu’elle interroge, et qui pourrait peser lourd sur la suite de la saison du PSG.
PSG, la sortie forte de Luis Enrique sur Chevalier et Safonov
- AFP
Chevalier - Safonov, une hiérarchie bousculée par Luis Enrique
En conférence de presse samedi, Luis Enrique n’a pas échappé aux interrogations sur la gestion de ses gardiens. Mercredi, contre Newcastle (1-1) en Ligue des champions, l’entraîneur du PSG a surpris en titularisant Matvey Safonov, alors que Lucas Chevalier était pressenti. Ce choix a d’autant plus marqué les esprits que le Russe, déjà apparu à cinq reprises cette saison, reste dans toutes les mémoires pour sa prestation décisive du 17 décembre face à Flamengo en Coupe Intercontinentale, où il avait repoussé quatre tirs au but. Pour Luis Enrique, cette décision s’inscrit dans une logique assumée de concurrence.
Interrogé frontalement sur la rivalité entre ses gardiens, Luis Enrique a pris le temps de la réflexion avant de répondre. Sans jamais désigner un numéro un officiel, le technicien espagnol a tenu à rappeler sa philosophie. "Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que je suis content d'avoir trois gardiens comme eux", a expliqué Luis Enrique, en incluant également Renato Marin. Une déclaration qui illustre la volonté de l’entraîneur de maintenir une pression constante à tous les postes, y compris dans les buts. Luis Enrique a poursuivi en assumant pleinement ce choix managérial : "J'aime la concurrence à tous les postes. C'est le foot moderne. Il y a tout le temps des choses que tu peux changer, je suis très ouvert. Je me répète, je suis très content d'avoir trois gardiens avec ce niveau". Une sortie forte, qui n’a sans doute pas dissipé les doutes autour de Lucas Chevalier.
- AFP
Luis Enrique envoie un message au RC Lens
Au-delà du cas Chevalier-Safonov, Luis Enrique a élargi son discours à la notion de pression, omniprésente au PSG. Interrogé sur la concurrence en Ligue 1, l’entraîneur parisien n’a pas esquivé. "Lens est-il notre principal concurrent pour le titre ? C'est clair ! Il y a Lens et il y a nous. Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, c'est Lens. Ils sont différents. Le reste est comme d'habitude. J'aime la pression. S'ils veulent mettre la pression, j'aime ça. Nous sommes habitués à avoir ce type de pression. On doit montrer demain que nous aimons cette pression."Une réponse ferme, qui confirme que Luis Enrique revendique ce climat d’exigence permanente.
Cette même logique se retrouve dans la gestion de l’effectif. Luis Enrique a justifié son turnover par une approche individualisée : "Ça dépend de chaque joueur, du nombre de minutes... Chaque joueur est différent, certains ne peuvent pas jouer tous les trois jours, sinon il y a un risque très clair de blessure. On analyse tout cela. On va jouer les barrages de la LDC, ce n'est pas négatif, c'est important d'avoir le nombre de matchs dont on a besoin. On fait ce qui est le meilleur pour l'équipe." Là encore, le message est limpide : les choix de Luis Enrique s’inscrivent dans une vision globale et assumée.
- AFP
Strasbourg en ligne de mire, un test grandeur nature pour le PSG
Enfin, Luis Enrique a conclu sa prise de parole en se projetant sur le déplacement à Strasbourg (dimanche, 20h 45), sans minimiser le danger. "Un match piège ? Bien sûr. C'est toujours difficile à l'extérieur. Strasbourg est une équipe jeune mais avec beaucoup de qualités. Ils viennent de changer d'entraîneur mais ils jouent très bien au football. Je me souviens du nul au Parc des Princes. C'est compliqué, Strasbourg a de la qualité. Pour moi on est la meilleure équipe du championnat mais il faut le montrer. On doit avoir la capacité à gagner ces matchs." Une analyse lucide, fidèle au discours exigeant de Luis Enrique.
Sur le plan du jeu, l’entraîneur du PSG a également défendu son identité tactique. "On peut attaquer l'espace. On sait le faire quand les adversaires cherchent à nous presser. Quand ils sont en bloc bas, on sait contrôler le match. On a cette capacité à dominer tous les matchs, et ça c'est incroyable, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Beaucoup de fois, je m'énerve par rapport au résultat, quand il ne représente pas ce qu'on fait. J'aime beaucoup attaquer quand on a de l'espace avec nos attaquants, mais les adversaires préfèrent plutôt défendre en bloc bas. Les espaces dépendent du style défensif de l'adversaire." Une sortie dense, qui confirme que, pour Luis Enrique, la concurrence dans les buts s’inscrit pleinement dans une vision collective plus large.