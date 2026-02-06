À quelques jours du Classique PSG - OM, la tension monte du côté de Marseille. Entre résultats récents contrastés, ajustements d’effectif et pression sportive grandissante, Roberto De Zerbi a choisi de hausser le ton publiquement. Le technicien italien estime que le moment est venu de rappeler certaines exigences fondamentales, convaincu que l’Olympique de Marseille doit afficher un tout autre visage pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Derrière ce discours offensif, Roberto De Zerbi cherche surtout à provoquer une réaction immédiate de son groupe avant l’un des matchs les plus attendus de la saison.
Roberto De Zerbi hausse le ton sur ses joueurs avant PSG - OM
Roberto De Zerbi remet les bases avant le Classique
Présent en conférence de presse avant le déplacement au Parc des Princes, Roberto De Zerbi s’est exprimé dans un contexte particulier pour l’OM, encore marqué par l’élimination européenne et des performances irrégulières en championnat. Malgré la qualification en quarts de finale de la Coupe de France obtenue après une victoire convaincante contre Rennes (3-0), Roberto De Zerbi considère que son équipe n’a pas encore retrouvé la constance nécessaire pour viser les sommets.
Roberto De Zerbi a notamment profité de cette intervention médiatique pour justifier certaines décisions fortes concernant la gestion de l’effectif, en particulier la situation d’Amir Murillo, rétrogradé et proche d’un départ vers le Besiktas. « La question de Murillo est très simple. Je suis l’entraîneur et j’ai des devoirs et obligations. Je dois avoir des joueurs qui ont faim. C’est ce que je veux et ce que veulent les supporters. Quand on fait des matchs comme Bruges, où j’ai honte, je veux des gens qui ont toujours faim. Depuis décembre, il a un peu manqué d’envie. Moi je le sais, le club et ses coéquipiers le savent aussi. S’il part ça concernera le club », a déclaré Roberto De Zerbi.
De Zerbi rappelle l’exigence primordiale à l’OM
Au-delà de ce cas individuel, Roberto De Zerbi a tenu à adresser un message collectif à l’ensemble du vestiaire marseillais. « Moi je veux des joueurs qui ont faim. S’ils n’ont pas faim, les joueurs ne joueront pas. Si on prend des buts comme au Trophée des champions, comme le deuxième face à Angers, ça m’énerve. Quand on prend 3-0 à Bruges et que se fait remonter par le Paris FC, ça m’énerve. Cela ne vaut pas que pour Murillo mais pour tous les joueurs. Il faut avoir faim. A Bruges on n’avait pas faim et c’est ma responsabilité parce que ça veut dire que je ne l’ai pas transmis à mes joueurs ». Par ces mots, Roberto De Zerbi insiste sur l’exigence mentale qu’il souhaite instaurer durablement.
Dans cette logique, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à rappeler l’importance de l’état d’esprit dans la hiérarchie sportive, soulignant que l’engagement prime désormais sur tout le reste. « Ceux qui n’ont pas faim, ils ne jouent pas», a-t-il martelé, confirmant sa volonté de responsabiliser chaque membre de l’effectif avant les échéances décisives à venir. Roberto De Zerbi voit dans ce moment charnière l’occasion de renforcer l’identité compétitive de son groupe, notamment face à un adversaire du calibre du PSG.
Roberto De Zerbi appelle à l’orgueil et à la responsabilité
En conclusion de son intervention, Roberto De Zerbi a évoqué le contexte particulier du club phocéen, où chaque événement interne prend rapidement une dimension publique. « Après, à Marseille tout fuite. C’est normal dans les autres clubs mais à Marseille ce qui se passe en interne sort en public. Et ça fait polémique même quand il n’y a rien d’étrange », a reconnu Roberto De Zerbi, conscient de l’environnement médiatique intense qui entoure l’OM.
Roberto De Zerbi a finalement adressé un dernier message à ses joueurs, rappelant l’importance de l’orgueil collectif avant les prochaines échéances. « La recette il n’y en a pas. Je ne suis pas un cuisinier, je n’ai pas la recette. Mais il faut de l’orgueil, de la fierté et avoir faim. Il ne faut pas oublier Bruges parce qu’on a encore la défaite en travers de la gorge. On représente une histoire, un club, une ville. Et rien que ça cela doit nous pousser à avoir cet orgueil en plus quand on joue ». Pour Roberto De Zerbi, la rencontre face au PSG (dimanche, 20h 45) représente ainsi bien plus qu’un simple match : un test d’attitude et de caractère pour l’ensemble du groupe marseillais.