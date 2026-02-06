Roberto De Zerbi hausse le ton sur ses joueurs avant PSG - OM

Présent en conférence de presse avant le déplacement au Parc des Princes, Roberto De Zerbi s’est exprimé dans un contexte particulier pour l’OM, encore marqué par l’élimination européenne et des performances irrégulières en championnat. Malgré la qualification en quarts de finale de la Coupe de France obtenue après une victoire convaincante contre Rennes (3-0), Roberto De Zerbi considère que son équipe n’a pas encore retrouvé la constance nécessaire pour viser les sommets.

Roberto De Zerbi a notamment profité de cette intervention médiatique pour justifier certaines décisions fortes concernant la gestion de l’effectif, en particulier la situation d’Amir Murillo, rétrogradé et proche d’un départ vers le Besiktas. « La question de Murillo est très simple. Je suis l’entraîneur et j’ai des devoirs et obligations. Je dois avoir des joueurs qui ont faim. C’est ce que je veux et ce que veulent les supporters. Quand on fait des matchs comme Bruges, où j’ai honte, je veux des gens qui ont toujours faim. Depuis décembre, il a un peu manqué d’envie. Moi je le sais, le club et ses coéquipiers le savent aussi. S’il part ça concernera le club », a déclaré Roberto De Zerbi.