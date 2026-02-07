Le timing ne pouvait pas être plus cruel. À quelques heures du choc face à l’OM, le Paris Saint-Germain a publié un point médical lourd de conséquences. Deux joueurs sont concernés, dont une jeune promesse dont la saison bascule brutalement.
PSG : terrible nouvelle pour Ndjantou et Fabian Ruiz avant le Classique face à l’OM
Ndjantou contraint de passer par la case opération
Le PSG l’a confirmé ce samedi : Quentin Ndjantou va subir une intervention chirurgicale à l’ischio-jambier droit. Blessé le 20 décembre dernier lors du match de Coupe de France face à Fontenay-le-Comte, l’ailier de 18 ans suivait un protocole de soins depuis plusieurs semaines.
Les examens de contrôle réalisés récemment n’ont toutefois pas apporté les garanties attendues. Face à une évolution jugée insuffisante et au regard de son jeune âge, le staff médical parisien a opté pour une solution radicale mais sécurisante à long terme.
« À la suite d’examens destinés à contrôler l’évolution de la blessure de Quentin Ndjantou, le staff médical du Paris Saint-Germain a décidé de procéder à une intervention chirurgicale à l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à plusieurs mois », précise le communiqué officiel.
Une fin de saison fortement compromise
Cette décision met quasiment un terme à la saison du titi parisien. Arrivé au club en 2022, Ndjantou avait progressivement gagné sa place dans la rotation. Cette saison, il comptait 16 apparitions toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue 1.
Son bilan restait prometteur. Un but inscrit à Metz (2-3) et une passe décisive délivrée contre Rennes (5-0) avaient confirmé son potentiel et sa capacité à peser dans le jeu, malgré un temps de jeu encore mesuré.
Fabian Ruiz toujours à l’infirmerie
Le point médical parisien ne s’arrête pas là. Fabian Ruiz poursuit également son passage à l’infirmerie. Le milieu espagnol souffre toujours d’une contusion au genou gauche, contractée le 20 janvier. Aucune date de retour n’a été communiquée, laissant planer le doute sur sa disponibilité à court terme.
Kvaratskhelia attendu pour le Classique
Une note plus positive subsiste malgré tout. Touché à la cheville lors d’un match européen fin janvier, Khvicha Kvaratskhelia se rapproche d’un retour. Le club estime l’ailier géorgien apte pour affronter l’OM, information déjà transmise aux supporters parisiens.
À la veille d’un Classique toujours sous tension, ce point médical rappelle combien l’équilibre d’un effectif reste fragile, surtout lorsque les absences s’accumulent au pire moment.