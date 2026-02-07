PSG : terrible nouvelle pour Ndjantou et Fabian Ruiz avant le Classique face à l’OM

Le PSG l’a confirmé ce samedi : Quentin Ndjantou va subir une intervention chirurgicale à l’ischio-jambier droit. Blessé le 20 décembre dernier lors du match de Coupe de France face à Fontenay-le-Comte, l’ailier de 18 ans suivait un protocole de soins depuis plusieurs semaines.

Les examens de contrôle réalisés récemment n’ont toutefois pas apporté les garanties attendues. Face à une évolution jugée insuffisante et au regard de son jeune âge, le staff médical parisien a opté pour une solution radicale mais sécurisante à long terme.

« À la suite d’examens destinés à contrôler l’évolution de la blessure de Quentin Ndjantou, le staff médical du Paris Saint-Germain a décidé de procéder à une intervention chirurgicale à l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à plusieurs mois », précise le communiqué officiel.