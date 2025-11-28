PSG - Maroc, les coulisses de la rééducation d'Achraf Hakimi

Dans les premiers jours suivant sa blessure, Achraf Hakimi s’est rapidement retrouvé au cœur d’une dynamique de travail intense, révélée par ceux qui ont accès à son quotidien. Nasser Larguet, témoin privilégié interrogé par RMC Sport, a décrit les efforts fournis par le joueur du PSG : « Achraf Hakimi est en train de doubler ses efforts et fait pratiquement six heures de rééducation par jour pour revenir à un moment donné et aider son équipe nationale ». Selon Larguet, Achraf Hakimi poursuit sa rééducation en Espagne, animé par un sens aigu de la mission, loin de la pression parisienne.

Cette course contre le temps prend une dimension émotionnelle particulière pour Achraf Hakimi, qui sait l’importance d’une Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc, presque un demi-siècle après le dernier titre de 1976. Larguet explique que cette perspective agit comme un moteur puissant pour Achraf Hakimi, prêt à « pousser son corps dans ses derniers retranchements » afin d’être compétitif dès les premiers matches. Le joueur du PSG transforme ainsi le défi physique en défi patriotique, scellant le lien entre sa récupération et les attentes d’un pays entier.