La course contre-la-montre engagée par Achraf Hakimi intrigue autant qu’elle fascine. Entre les mains des spécialistes, loin des terrains et encore marqué par sa blessure subie contre le Bayern Munich, le latéral du Paris Saint-Germain s’est lancé dans une mission personnelle : revenir en temps utile pour la CAN 2025, organisée dans son pays. Derrière les portes closes de son centre de rééducation, Achraf Hakimi avance dans un silence concentré, guidé par une volonté qui impressionne ses proches.
PSG - Maroc, les coulisses de la rééducation d'Achraf Hakimi
- AFP
Le pressing impressionnant d’Achraf Hakimi pour jouer la CAN
Dans les premiers jours suivant sa blessure, Achraf Hakimi s’est rapidement retrouvé au cœur d’une dynamique de travail intense, révélée par ceux qui ont accès à son quotidien. Nasser Larguet, témoin privilégié interrogé par RMC Sport, a décrit les efforts fournis par le joueur du PSG : « Achraf Hakimi est en train de doubler ses efforts et fait pratiquement six heures de rééducation par jour pour revenir à un moment donné et aider son équipe nationale ». Selon Larguet, Achraf Hakimi poursuit sa rééducation en Espagne, animé par un sens aigu de la mission, loin de la pression parisienne.
Cette course contre le temps prend une dimension émotionnelle particulière pour Achraf Hakimi, qui sait l’importance d’une Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc, presque un demi-siècle après le dernier titre de 1976. Larguet explique que cette perspective agit comme un moteur puissant pour Achraf Hakimi, prêt à « pousser son corps dans ses derniers retranchements » afin d’être compétitif dès les premiers matches. Le joueur du PSG transforme ainsi le défi physique en défi patriotique, scellant le lien entre sa récupération et les attentes d’un pays entier.
- AFP
Hakimi envoie des signaux positifs au Maroc
Dans les premières heures suivant la blessure d’Achraf Hakimi, Walid Regragui s’était montré préoccupé. Les examens initiaux laissaient planer le doute sur une possible absence prolongée, une perspective inquiétante pour le Maroc. Mais le sélectionneur a rapidement retrouvé l’optimisme, comme il l’a confié récemment à Canal+:« Le top du top, c’est qu’il ait un truc juste pour qu’il soit revenu pour le CAN ». Cette prudence teintée d’espoir est renforcée par des échanges réguliers avec Achraf Hakimi, dont Regragui apprécie la détermination.
Le sélectionneur n’hésite pas à ajouter une note plus personnelle pour qualifier le retour attendu d’Achraf Hakimi : « Quand il va rentrer, ça va être un animal. On va s’embrouiller quand il va revenir parce que lui, c’est une machine ». Cette formule illustre parfaitement ce que représente Achraf Hakimi pour son équipe nationale : un mélange de puissance, de rigueur et d’impact émotionnel. Regragui place ainsi le retour du joueur du PSG au centre d’un élan collectif susceptible de galvaniser les Lions de l’Atlas.
- AFP
Achraf Hakimi rassure sur son état de forme
Au cœur de sa rééducation, Achraf Hakimi entretient un lien constant avec son pays et ses supporters. Conscient du rôle qu’il occupe, l’international marocain a déclaré : « Je vais continuer la rééducation pour revenir le plus vite possible sur le terrain, qui me manque beaucoup ». Ces mots témoignent d’une frustration d’être éloigné du jeu, mais également d’une volonté farouche d’abréger cette parenthèse forcée. Achraf Hakimi, habitué aux rythmes intenses, transforme cet isolement en carburant mental.
À mesure que les jours passent, les signaux envoyés depuis son camp de rééducation renforcent l’idée que le retour d’Achraf Hakimi ne sera pas un simple retour physique. Pour le Maroc, il s’agira d’un moment clé, celui qui peut rappeler au groupe la force de son unité. Entre Paris et Rabat, les regards convergent vers un seul objectif : voir Achraf Hakimi reprendre sa place sur le terrain au moment où la CAN 2025 ouvrira ses portes. Le pays retient son souffle, mais la motivation du joueur laisse présager une issue positive.