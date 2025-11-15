Achraf Hakimi de retour plus tôt que prévu ? Le forcing du Marocain

Victime d’une blessure sérieuse, Achraf Hakimi pourrait précipiter son retour. Alors que la Coupe d’Afrique des Nations approche à grands pas, chaque jour compte pour l’international marocain, déterminé à ne rien rater. Sa récupération, scrutée par ses coéquipiers et le staff du PSG et du Maroc, semble suivre un rythme inhabituel. Derrière les images sur les réseaux sociaux, une volonté farouche se dessine : être opérationnel plus vite que prévu, malgré l’ampleur de la blessure.

Achraf Hakimi déjà de retour à l’entraînement…en salle

Achraf Hakimi, touché à la cheville gauche lors de PSG-Bayern Munich (1-2) à cause d’un violent tacle de Luis Díaz, devait initialement observer une indisponibilité de six semaines, sans opération. Pourtant, le latéral marocain ne se contente pas de suivre le protocole habituel. Comme le rapporte Foot Mercato, Achraf Hakimi a commencé à s’entraîner en salle, alternant vélo, musculation et soins, tout en conservant son attelle. Cette démarche illustre sa détermination à réduire son temps d’arrêt et à rejoindre ses coéquipiers avant la CAN 2025, qui se jouera à domicile.

La publication récente d’Achraf Hakimi sur Instagram confirme son engagement : le joueur de 27 ans souhaite revenir sur les terrains le plus tôt possible. Cette volonté de précipiter son retour pourrait représenter un véritable atout pour le Maroc, mais aussi un challenge physique pour le PSG, qui suit attentivement l’évolution de sa star. Selon Foot Mercato, le timing de son retour reste à confirmer, mais la détermination d’Achraf Hakimi laisse présager un come-back anticipé.