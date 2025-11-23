PSG - Maroc, la nouvelle sortie lunaire de Walid Regragui sur Achraf Hakimi

Profitant de leur échange filmé, Walid Regragui a également félicité Achraf Hakimi pour sa récente distinction individuelle. Le défenseur du PSG a été désigné meilleur joueur africain de l’année 2025 par la Confédération africaine de football, un titre qui vient confirmer son statut de cadre incontesté du football continental. Face à lui, le sélectionneur n’a pas caché son admiration. Il l’a accueilli avec un simple, mais explicite « Ballon d'or », avant d’ajouter : « Tu as l'air plus grand maintenant, c'est sûrement depuis que tu as gagné le Ballon d'or ! »

Ces scènes montrent à quel point Achraf Hakimi demeure central dans le projet du Maroc, même blessé. Regragui a toutefois admis avoir eu peur lorsque le joueur du PSG a été vu en larmes au moment de quitter la pelouse. Cette réaction illustre bien l’importance émotionnelle et sportive qu’Achraf Hakimi représente pour les Lions de l’Atlas.