Entre optimisme assumé et déclarations pour le moins inattendues, Walid Regragui a encore surpris au sujet d’Achraf Hakimi. Alors que le latéral du Paris Saint-Germain soigne une blessure à la cheville, le sélectionneur du Maroc a livré une analyse très personnelle, oscillant entre inquiétude initiale et satisfaction paradoxale à l’idée de récupérer un joueur « reposé ». Une prise de position qui intrigue surtout à l’approche d’une Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc, où Achraf Hakimi sera plus attendu que jamais.
PSG - Maroc, la nouvelle sortie lunaire de Walid Regragui sur Achraf Hakimi
Walid Regragui toujours optimiste pour Achraf Hakimi
Walid Regragui a commenté la situation d’Achraf Hakimi devant les caméras de Canal+, alors qu’il retrouvait son joueur dans un cadre informel. Malgré la blessure à la cheville contractée par le défenseur du PSG, le sélectionneur marocain s’est montré étonnamment positif. Il a estimé qu'Achraf Hakimi pourrait revenir encore plus fort pour la compétition à venir. L’incident remonte au 4 novembre, lorsque le joueur du PSG a quitté le terrain après un tacle de Luis Diaz lors du duel de Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-2), une scène qui avait immédiatement suscité de l’inquiétude.
Selon les propos rapportés par RMC Sport, Walid Regragui a lancé : « Le top du top, honnêtement, c'est qu'il ait un truc juste pour qu'il revienne pile pour la CAN. Comme ça, au moins, il ne joue pas et il s'est reposé. Surtout dans la tête. Je le connais lui : quand il va rentrer, ça va être un animal. Je pense qu'on va s'embrouiller quand il va revenir (rires). » Une déclaration surprenante, dans laquelle Achraf Hakimi est présenté comme capable de revenir encore plus « animal » après ce repos forcé.
L’hommage appuyé de Regragui pour le Ballon d’Or africain Hakimi
Profitant de leur échange filmé, Walid Regragui a également félicité Achraf Hakimi pour sa récente distinction individuelle. Le défenseur du PSG a été désigné meilleur joueur africain de l’année 2025 par la Confédération africaine de football, un titre qui vient confirmer son statut de cadre incontesté du football continental. Face à lui, le sélectionneur n’a pas caché son admiration. Il l’a accueilli avec un simple, mais explicite « Ballon d'or », avant d’ajouter : « Tu as l'air plus grand maintenant, c'est sûrement depuis que tu as gagné le Ballon d'or ! »
Ces scènes montrent à quel point Achraf Hakimi demeure central dans le projet du Maroc, même blessé. Regragui a toutefois admis avoir eu peur lorsque le joueur du PSG a été vu en larmes au moment de quitter la pelouse. Cette réaction illustre bien l’importance émotionnelle et sportive qu’Achraf Hakimi représente pour les Lions de l’Atlas.
Le Maroc croise les doigts pour Hakimi avant la CAN 2025
Selon les éléments rapportés par les médias, le diagnostic d’Achraf Hakimi confirme une grosse entorse avec atteinte des ligaments internes de la cheville gauche, mais aucune fracture. L’indisponibilité est estimée entre six et huit semaines. Une durée qui laisse espérer un retour dans les temps pour la CAN 2025, un tournoi crucial pour le Maroc. Pour Walid Regragui, cette perspective renforce l’idée que ce repos forcé pourrait transformer Achraf Hakimi en atout encore plus redoutable lors de la compétition.
La CAN 2025, organisée au Maroc, débutera le 21 décembre avec le match d’ouverture entre les Lions de l’Atlas et les Comores. Achraf Hakimi, attendu comme l’une des vedettes de ce rendez-vous, devra ensuite affronter le Mali puis la Zambie en phase de groupes. Le tournoi se conclura le 18 janvier 2026.