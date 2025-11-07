Touché à la cheville lors du choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Achraf Hakimi traverse une période d’incertitude avant la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Face à la presse, Walid Regragui n’a pas esquivé les questions. Entre fermeté, optimisme et déclaration forte, le sélectionneur du Maroc a tenu un discours qui fait déjà grand bruit des deux côtés de la Méditerranée.
PSG - Maroc, la sortie fracassante de Walid Regragui sur Achraf Hakimi
- AFP
Achraf Hakimi incertain pour la CAN 2025 avec le Maroc
Mardi soir, la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich (1-2) a viré au cauchemar pour Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain s’est blessé à la cheville gauche après un tacle appuyé de Luis Diaz. Sorti en larmes, l’international de 27 ans a immédiatement passé des examens médicaux qui ont confirmé une entorse sévère de la cheville gauche, selon le communiqué du club parisien : « Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines », a précisé le PSG.
En Espagne, certains proches du joueur évoquent une absence de huit à dix semaines, ce qui pourrait compromettre sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier prochain au Maroc. Un coup dur pour les Lions de l’Atlas, tant Hakimi incarne un leader incontournable, autant sur le terrain que dans le vestiaire.
- AFP
Walid Regragui rassure : Achraf Hakimi sera à la CAN
Conscient du climat d’inquiétude, Walid Regragui s’est exprimé ce vendredi lors de l’annonce de sa liste pour les matchs amicaux face au Mozambique (14 novembre) et à l’Ouganda (18 novembre). Si Achraf Hakimi n’y figure pas, le sélectionneur s’est montré clair : « Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour qu’Achraf Hakimi soit apte à 100% face aux Comores. Et même s’il ne peut pas, il sera là. Bien sûr qu’il sera présent, c’est notre meilleur joueur et le leader. »
Une phrase forte, révélatrice de la détermination de Regragui à compter sur son joueur, quitte à défier les pronostics médicaux. Il a d’ailleurs ajouté avec conviction : « S’il y a un joueur qui peut revenir rapidement, c’est bien Achraf Hakimi. Nous avons l’un des meilleurs staffs médicaux au monde, comme celui du PSG, avec lequel nous entretenons un partenariat solide. Notre médecin s’est rendu à Paris hier. Achraf sera avec nous pour la CAN, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires. Il ne jouera que s’il est à 100 %. »
Une relation équilibrée entre le Maroc et le PSG
Pour éviter toute polémique, Walid Regragui a tenu à souligner la qualité de la collaboration entre la Fédération royale marocaine de football et le Paris Saint-Germain, surtout concernant la gestion physique d’Achraf Hakimi : « On a de bonnes relations avec le PSG. On a trouvé un accord pour les Jeux Olympiques, on l’a fait souffler… Il est sous contrat avec le PSG et ils le gèrent bien. »
Ces propos traduisent une volonté d’apaisement. Le technicien marocain ne cherche pas le conflit, mais revendique un droit de regard sur un joueur qui demeure essentiel à son système de jeu. Regragui sait qu’il devra composer avec les exigences du club parisien, soucieux de ne pas précipiter le retour d’un élément clé de son effectif.
- Getty Images Sport
Regragui prépare déjà la succession temporaire d’Hakimi
Malgré sa confiance affichée, Walid Regragui n’ignore pas la réalité sportive. Il a déjà prévu un plan de secours pour pallier un éventuel forfait d’Achraf Hakimi lors du tournoi continental. Le sélectionneur a ainsi confirmé la présence de Noussair Mazraoui, capable d’évoluer sur le flanc droit : « Il est vrai que nous sommes tristes de l’absence d’Achraf, sachant que nous avons joué quatre matches sans Hakimi. Mais son poste est important en équipe nationale. Par conséquent, Noussair Mazraoui remplacera Achraf sur le côté droit, et j’ai confiance en Noussair car il joue le même rôle qu’Hakimi. »
Cette confiance en ses remplaçants s’inscrit dans une logique de continuité, preuve que Regragui anticipe toutes les éventualités sans céder à la panique.
- AFP
Une sortie à double tranchant avant la CAN
Alors que le PSG continue de surveiller de près la rééducation d’Achraf Hakimi, la prise de parole de Walid Regragui fait réagir. Entre foi inébranlable et pression implicite sur le club parisien, le sélectionneur a choisi son camp : celui du patriotisme et de la fidélité. Reste désormais à savoir si la cheville de Hakimi tiendra le choc du calendrier avant le grand rendez-vous continental.