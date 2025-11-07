PSG - Maroc, la sortie fracassante de Walid Regragui sur Achraf Hakimi

Conscient du climat d’inquiétude, Walid Regragui s’est exprimé ce vendredi lors de l’annonce de sa liste pour les matchs amicaux face au Mozambique (14 novembre) et à l’Ouganda (18 novembre). Si Achraf Hakimi n’y figure pas, le sélectionneur s’est montré clair : « Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour qu’Achraf Hakimi soit apte à 100% face aux Comores. Et même s’il ne peut pas, il sera là. Bien sûr qu’il sera présent, c’est notre meilleur joueur et le leader. »

Une phrase forte, révélatrice de la détermination de Regragui à compter sur son joueur, quitte à défier les pronostics médicaux. Il a d’ailleurs ajouté avec conviction : « S’il y a un joueur qui peut revenir rapidement, c’est bien Achraf Hakimi. Nous avons l’un des meilleurs staffs médicaux au monde, comme celui du PSG, avec lequel nous entretenons un partenariat solide. Notre médecin s’est rendu à Paris hier. Achraf sera avec nous pour la CAN, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires. Il ne jouera que s’il est à 100 %. »