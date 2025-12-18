À peine le temps de savourer un trophée de plus que le Paris Saint-Germain doit déjà se projeter vers son dernier rendez-vous de 2025. Une rencontre de Coupe de France qui pourrait rebattre les cartes dans la hiérarchie, le temps d’un soir.
PSG : Luis Enrique va écarter un cadre contre Vendée Fontenay Foot en Coupe de France
- AFP
Un dernier match avant les vacances
Mercredi soir, le PSG a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en remportant la Coupe intercontinentale face à Flamengo, au terme d’un match accroché conclu aux tirs au but (1-1, 2-1 t.a.b.). Ce succès représente le sixième trophée de l’année pour le club de la capitale. Mais le calendrier ne laisse aucun répit.
Dès samedi soir (21 heures), les Parisiens disputent leur 67e et ultime match de l’année civile. Direction le stade de la Beaujoire, à Nantes, pour affronter Vendée Fontenay Foot, formation de National 3, en 32e de finale de la Coupe de France. Une affiche déséquilibrée sur le papier, qui ouvre la porte à une large rotation.
- AFP
Luis Enrique prêt à faire tourner
Comme souvent lorsque le contexte s’y prête, Luis Enrique envisage de ménager certains éléments très sollicités depuis le début de la saison. L’objectif reste clair : éviter les pépins physiques inutiles avant la trêve de Noël et préserver les organismes.
Dans cette optique, Willian Pacho figure en tête de liste des joueurs susceptibles de souffler. Le défenseur équatorien affiche le quatrième temps de jeu le plus élevé de l’effectif parisien cette saison. Selon les informations du journal Le Parisien, il pourrait ne pas effectuer le déplacement en Loire-Atlantique.
- AFP
Pacho, un cadre à ménager
Cette gestion s’inscrit dans une logique déjà observée chez le technicien espagnol. Luis Enrique n’hésite pas à offrir de vraies coupures à ses joueurs lorsque le calendrier l’autorise. L’été dernier, il avait déjà libéré Pacho après son carton rouge reçu lors du quart de finale du Mondial des clubs remporté face au Bayern Munich (2-0).
Le staff parisien estime que l’Équatorien a suffisamment donné ces dernières semaines. Une pause avant les fêtes permettrait d’aborder la suite de la saison avec davantage de fraîcheur.
- AFP
Marquinhos aussi concerné
Pacho ne devrait pas être le seul défenseur central à bénéficier d’un allègement. Marquinhos pourrait également connaître une soirée plus calme. Le capitaine parisien, gêné récemment par des douleurs à la hanche, a tenu sa place mercredi contre Flamengo. Mais le staff souhaite rester prudent.
Un passage sur le banc semble donc envisageable. Cette option ouvrirait une opportunité à Lucas Beraldo, qui n’a plus débuté une rencontre depuis le 22 novembre et attend un nouveau signal du staff.
- AFP
Derniers réglages au Campus PSG
Luis Enrique conserve toutefois une marge de réflexion avant d’arrêter ses choix définitifs. Le groupe parisien, laissé au repos ce jeudi après un retour matinal dans la capitale, se retrouve une dernière fois ce vendredi après-midi (17 heures) au Campus PSG.
Une ultime séance pour préparer ce déplacement et refermer une année 2025 déjà historique pour le club.