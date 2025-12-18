PSG : Luis Enrique va écarter un cadre contre Vendée Fontenay Foot en Coupe de France

Mercredi soir, le PSG a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en remportant la Coupe intercontinentale face à Flamengo, au terme d’un match accroché conclu aux tirs au but (1-1, 2-1 t.a.b.). Ce succès représente le sixième trophée de l’année pour le club de la capitale. Mais le calendrier ne laisse aucun répit.

Dès samedi soir (21 heures), les Parisiens disputent leur 67e et ultime match de l’année civile. Direction le stade de la Beaujoire, à Nantes, pour affronter Vendée Fontenay Foot, formation de National 3, en 32e de finale de la Coupe de France. Une affiche déséquilibrée sur le papier, qui ouvre la porte à une large rotation.