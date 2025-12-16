PSG - Flamengo, les choix forts de Luis Enrique

Le PSG aborde cette finale de Coupe intercontinentale avec l’ambition de franchir un nouveau cap sous la direction de Luis Enrique. Déjà sacré sur la scène nationale et européenne, le club parisien peut devenir le premier représentant français à inscrire son nom au palmarès de cette compétition réservée à l’élite mondiale. Luis Enrique a insisté sur la nécessité de rester concentré sur le contenu, face à un Flamengo vainqueur de la Copa Libertadores et réputé pour son intensité. Dans ce contexte, l’entraîneur parisien s’appuie sur une ossature largement éprouvée, tout en intégrant des ajustements dictés par l’état de forme et le calendrier international.

Pour construire son onze de départ, Luis Enrique bénéficie d’un effectif presque au complet. Dans les buts, Lucas Chevalier devrait retrouver sa place après avoir manqué plusieurs rencontres en raison d’une blessure à la cheville, d’après Le Parisien. Ce retour, validé par Luis Enrique, s’inscrit dans une volonté de stabilité défensive. En revanche, l’absence d’Achraf Hakimi, engagé avec le Maroc à l’approche de la CAN, oblige le technicien espagnol à maintenir Warren Zaire-Emery sur le flanc droit, tandis que Nuno Mendes occupera le couloir gauche. Dans l’axe, la situation de Marquinhos reste surveillée, même si Luis Enrique s’est montré rassurant quant à son état physique.