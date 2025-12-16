À l’approche d’un rendez-vous majeur pour son histoire récente, le Paris Saint-Germain s’avance avec des certitudes, mais aussi des choix lourds de sens. Face à Flamengo en Coupe intercontinentale ce mercredi (18h), Luis Enrique sait que chaque décision pèsera dans la quête d’un sixième trophée en 2025. Dans une saison déjà exceptionnelle, l’entraîneur espagnol doit composer entre retours importants, absences stratégiques et concurrence interne accrue. Fidèle à ses principes, Luis Enrique prépare cette finale comme un test ultime de cohérence collective, où le statut individuel importe moins que l’équilibre global.
PSG - Flamengo, les choix forts de Luis Enrique
Luis Enrique et le PSG veulent écrire l’histoire
Le PSG aborde cette finale de Coupe intercontinentale avec l’ambition de franchir un nouveau cap sous la direction de Luis Enrique. Déjà sacré sur la scène nationale et européenne, le club parisien peut devenir le premier représentant français à inscrire son nom au palmarès de cette compétition réservée à l’élite mondiale. Luis Enrique a insisté sur la nécessité de rester concentré sur le contenu, face à un Flamengo vainqueur de la Copa Libertadores et réputé pour son intensité. Dans ce contexte, l’entraîneur parisien s’appuie sur une ossature largement éprouvée, tout en intégrant des ajustements dictés par l’état de forme et le calendrier international.
Pour construire son onze de départ, Luis Enrique bénéficie d’un effectif presque au complet. Dans les buts, Lucas Chevalier devrait retrouver sa place après avoir manqué plusieurs rencontres en raison d’une blessure à la cheville, d’après Le Parisien. Ce retour, validé par Luis Enrique, s’inscrit dans une volonté de stabilité défensive. En revanche, l’absence d’Achraf Hakimi, engagé avec le Maroc à l’approche de la CAN, oblige le technicien espagnol à maintenir Warren Zaire-Emery sur le flanc droit, tandis que Nuno Mendes occupera le couloir gauche. Dans l’axe, la situation de Marquinhos reste surveillée, même si Luis Enrique s’est montré rassurant quant à son état physique.
Dembélé sur le banc, Doué en pointe ?
Dans l’entrejeu, Luis Enrique ne devrait pas dévier de sa ligne directrice. Le trio Joao Neves - Vitinha – Fabian Ruiz s’est imposé comme le cœur du jeu parisien, garantissant à la fois maîtrise technique et discipline tactique. Luis Enrique voit dans cette association un gage de régularité, capable de répondre à l’agressivité attendue du milieu de terrain de Flamengo. Cette continuité reflète la philosophie de l’entraîneur, qui privilégie les automatismes et la lecture collective du jeu dans les rencontres à enjeu élevé.
Sur le plan offensif, les choix de Luis Enrique cristallisent davantage l’attention. Sur les ailes, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia semblent conserver l’avantage malgré la prestation remarquée d’Ibrahim Mbaye lors de la dernière sortie parisienne. Luis Enrique privilégie ici l’expérience et la capacité à gérer la pression d’une finale internationale. En pointe, la concurrence est plus ouverte. Remis d’un virus, le néo-vainqueur du trophée The Best-FIFA 2025 Ousmane Dembélé est disponible, mais Luis Enrique pourrait lui préférer Désiré Doué, jugé plus en rythme après ses récentes apparitions convaincantes.
La compo probable du PSG contre Flamengo
Chevalier - Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos (ou Zabarnyi), Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Doué, Barcola.