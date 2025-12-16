PSG - Flamengo, Luis Enrique annonce la couleur

Déjà couronné à cinq reprises cette année, le Paris Saint-Germain aborde la finale de la Coupe intercontinentale avec l’ambition d’ajouter une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès. Depuis l’été dernier, le club parisien s’est imposé comme une référence mondiale, porté par un projet collectif assumé et par la patte de Luis Enrique. En conférence de presse ce mardi, le technicien espagnol a insisté sur la nécessité de s’inscrire dans la continuité du travail accompli, rappelant l’importance de ce rendez-vous pour le club et ses supporters. « Il y a des souvenirs très positifs sur la dernière saison. En ce moment, je pense à avoir une continuité sur ce qu’on a vu la saison dernière. Le moment est venu de jouer cette finale et c’est important pour nous en tant qu’équipe et club. Pour nos supporters, c’est important comme opportunité. Ce n’est pas facile de jouer une telle finale. »

Sous la direction de Luis Enrique, le PSG a appris à gagner autrement : sans dépendre d’une seule individualité, mais grâce à un collectif rajeuni, intense et discipliné. Cette philosophie a permis au club de franchir un cap sur la scène européenne, avant de s’inviter naturellement dans ce duel intercontinental. À Doha, Luis Enrique sait que la gestion émotionnelle comptera autant que la maîtrise tactique.