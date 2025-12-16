À Doha, une dernière marche attend le Paris Saint-Germain avant la trêve hivernale. Face à Flamengo, le PSG joue bien plus qu’une finale : une occasion rare de graver son nom dans une autre dimension du football mondial. Lucide, mais ambitieux, Luis Enrique n’a rien laissé au hasard à la veille de ce rendez-vous majeur. Entre continuité sportive, gestion d’une saison dense et respect d’un adversaire redoutable, l’entraîneur parisien a posé les bases d’un discours clair. Suffisant pour comprendre que Paris n’est pas venu au Qatar pour faire de la figuration.
PSG - Flamengo, Luis Enrique annonce la couleur
Le PSG en quête d’une nouvelle gloire
Déjà couronné à cinq reprises cette année, le Paris Saint-Germain aborde la finale de la Coupe intercontinentale avec l’ambition d’ajouter une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès. Depuis l’été dernier, le club parisien s’est imposé comme une référence mondiale, porté par un projet collectif assumé et par la patte de Luis Enrique. En conférence de presse ce mardi, le technicien espagnol a insisté sur la nécessité de s’inscrire dans la continuité du travail accompli, rappelant l’importance de ce rendez-vous pour le club et ses supporters. « Il y a des souvenirs très positifs sur la dernière saison. En ce moment, je pense à avoir une continuité sur ce qu’on a vu la saison dernière. Le moment est venu de jouer cette finale et c’est important pour nous en tant qu’équipe et club. Pour nos supporters, c’est important comme opportunité. Ce n’est pas facile de jouer une telle finale. »
Sous la direction de Luis Enrique, le PSG a appris à gagner autrement : sans dépendre d’une seule individualité, mais grâce à un collectif rajeuni, intense et discipliné. Cette philosophie a permis au club de franchir un cap sur la scène européenne, avant de s’inviter naturellement dans ce duel intercontinental. À Doha, Luis Enrique sait que la gestion émotionnelle comptera autant que la maîtrise tactique.
- AFP
Luis Enrique salue la ténacité de ses joueurs
Si le bilan global est exceptionnel, Luis Enrique n’a pas occulté les difficultés rencontrées depuis le mois d’août. Entre blessures, absences répétées et enchaînement des compétitions, le PSG a dû s’adapter en permanence. Cette instabilité a obligé l’entraîneur parisien à solliciter l’ensemble de son effectif, renforçant la solidité mentale du groupe dans les moments clés. « C’est impossible de savoir ça. Ce que l’on a montré sur les quatre derniers mois, c'est la capacité à surmonter ce genre de situations. Je ne peux rien assurer sur le calendrier. Mais la coupure et les vacances en famille vont faire du bien. Il faut en profiter avant 2026 parce que les moments importants vont arriver dans toutes les compétitions. »
À l’approche de la trêve de Noël, cette finale face à Flamengo représente donc le dernier effort d’un cycle intense. Luis Enrique l’a clairement identifié : au-delà du trophée, ce match doit valider une dynamique et conclure une séquence éprouvante, mais formatrice pour le PSG.
- Getty Images Sport
Flamengo, un adversaire au sommet de sa confiance
En face, le PSG se frottera à un Flamengo au sommet de sa forme. Champion d’Amérique du Sud, le club brésilien arrive à Doha fort de plusieurs titres récents, dont la Copa Libertadores. Une dynamique impressionnante qui impose le respect et renforce la prudence affichée par Luis Enrique. « C’est différent, ils arrivent après avoir gagné beaucoup de trophées et dans un moment important. J’aime leur manière de jouer au football, ils travaillent bien avec le ballon. Si vous vous rappelez comment ils ont joué lors de la Coupe du monde des clubs. On savait la difficulté avant ce match, on veut être prêt pour demain. »
Ce choc entre le PSG de Luis Enrique et le Flamengo de Filipe Luis promet une opposition de styles marquée par l’intensité et la maîtrise collective. Pour Paris, l’enjeu sera d’imposer ses principes sans se laisser aspirer par l’émotion d’une finale intercontinentale.
- AFP
Luis Enrique vise un record historique avec le PSG
Plus qu’un simple match, cette finale offre au PSG la possibilité de décrocher un sixième trophée en douze mois. Une perspective que Luis Enrique a abordée avec sincérité, mesurant la rareté de l’événement et son poids symbolique pour le club parisien. « Un sextuplé ? Je ne savais pas cette statistique. Je pense qu’il y a peu d’occasions de jouer cette finale. On est conscient de l’importance de ce match, c’est beau de jouer cette finale. Cela représente beaucoup pour nous. On est content d’être ici. »
L’entraîneur espagnol a rappelé que l’objectif de marquer l’histoire ne s’arrête pas à une saison. Pour Luis Enrique, la victoire contre Flamengo serait une nouvelle pierre posée dans la construction d’un PSG durablement installé au sommet.
- AFP
Le message de Luis Enrique à son groupe
À quelques heures du coup d’envoi au stade d’Al Rayyan (mercredi, 18h), Luis Enrique a conclu avec un message limpide : la motivation est totale et l’enjeu partagé par les deux camps. « Marquer l’histoire à Paris a été un objectif la saison dernière. Et continuer à la marquer cette saison est un objectif. Une finale est toujours un match particulier. Chaque minute peut être décisive. Il faut avoir la motivation pour gagner ce match. On est prêt. […] On a une chance d’écrire l’histoire du PSG. Aujourd’hui c’est très important pour Flamengo et c’est très important pour nous. On veut continuer d’écrire l’histoire de notre club. »
PSG - Flamengo s’annonce ainsi comme un sommet du calendrier international, où Luis Enrique et son équipe entendent assumer pleinement leur statut.