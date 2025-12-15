À la veille d’un rendez-vous international majeur, le Paris Saint-Germain avance avec prudence, mais optimisme. À Doha, où le club prépare la finale de la Coupe intercontinentale, Luis Enrique observe attentivement l’évolution de son groupe. Deux absences notables en Ligue 1 pourraient bientôt se transformer en renforts décisifs. Sans certitude absolue, mais avec des signaux encourageants, le PSG ajuste son programme et entretient le suspense avant d’affronter Flamengo dans un contexte sportif et symbolique fort.
PSG, des renforts de poids pour Luis Enrique avant Flamengo
Marquinhos de retour à l’entrainement avec le PSG
Arrivé dimanche soir au Qatar, le PSG de Luis Enrique a entamé lundi sa préparation sur le site d’entraînement d’Al-Ersaal, lors d’une séance à huis clos. Selon RMC Sport, ce premier rendez-vous a surtout été marqué par la présence de Marquinhos, absent lors du succès contre Metz (3-2) en Ligue 1. Le capitaine parisien, touché par une fatigue musculaire à la hanche droite, poursuit une reprise progressive sous l’œil attentif de Luis Enrique et de son staff.
Si la participation de Marquinhos face à Flamengo n’est pas encore garantie, ce retour partiel constitue un signal positif pour Luis Enrique. Le technicien espagnol, connu pour sa gestion prudente des états physiques, reste toutefois mesuré. Le défenseur brésilien n’a pas été aligné contre Metz afin d’éviter toute rechute, et le PSG entend conserver cette ligne de conduite à l’approche d’une finale où l’enjeu dépasse le simple résultat.
Luis Enrique retrouve Ousmane Dembélé avant Flamengo
Autre motif d’attention pour Luis Enrique, Ousmane Dembélé. L’attaquant français, lui aussi absent lors des deux dernières rencontres du PSG, a pris part à l’entraînement collectif lundi à Doha. Sacré Ballon d’or 2025, Dembélé postule clairement pour une place dans le groupe qui affrontera Flamengo. Une donnée essentielle pour Luis Enrique, dont le système offensif repose largement sur la percussion et la créativité de son ailier.
Néanmoins, la prudence reste de mise pour Luis Enrique. Une nouvelle séance est programmée ce mardi, avec un premier quart d’heure ouvert aux médias. À la veille de la finale, l’état physique de Dembélé sera scruté de près, indique RMC Sport. Même s’il n’est pas encore assuré de débuter contre Flamengo, son simple retour à l’entraînement représente déjà un atout psychologique et sportif pour le PSG dirigé par Luis Enrique.
Une semaine décisive pour Ousmane Dembélé
En parallèle des enjeux sportifs, Ousmane Dembélé vivra également un moment symbolique fort durant ce séjour qatari. Mardi soir, vers 18h (heure de Paris), il participera à Doha à la cérémonie “The Best” organisée par la FIFA. Déjà lauréat du Ballon d’or, l’attaquant du PSG est annoncé parmi les grands favoris pour décrocher le trophée de meilleur joueur. Un événement qui s’inscrit dans une semaine intense pour le PSG et pour Luis Enrique.
Enfin, le groupe de Luis Enrique devrait encore s’étoffer dans les prochaines heures avec l’arrivée attendue de Senny Mayulu. Laissé au repos à Paris après un épisode de maladie le week-end dernier, le jeune milieu est annoncé apte à rejoindre ses coéquipiers au Qatar. À l’approche de Flamengo, Luis Enrique affine ainsi progressivement son effectif, dans l’espoir de disposer de renforts majeurs au moment décisif.