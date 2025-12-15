PSG, des renforts de poids pour Luis Enrique avant Flamengo

Arrivé dimanche soir au Qatar, le PSG de Luis Enrique a entamé lundi sa préparation sur le site d’entraînement d’Al-Ersaal, lors d’une séance à huis clos. Selon RMC Sport, ce premier rendez-vous a surtout été marqué par la présence de Marquinhos, absent lors du succès contre Metz (3-2) en Ligue 1. Le capitaine parisien, touché par une fatigue musculaire à la hanche droite, poursuit une reprise progressive sous l’œil attentif de Luis Enrique et de son staff.

Si la participation de Marquinhos face à Flamengo n’est pas encore garantie, ce retour partiel constitue un signal positif pour Luis Enrique. Le technicien espagnol, connu pour sa gestion prudente des états physiques, reste toutefois mesuré. Le défenseur brésilien n’a pas été aligné contre Metz afin d’éviter toute rechute, et le PSG entend conserver cette ligne de conduite à l’approche d’une finale où l’enjeu dépasse le simple résultat.