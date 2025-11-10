Après la défaite de l’Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain (2-3), la tension n’a pas seulement gagné le Groupama Stadium : elle s’est prolongée jusque dans les couloirs de la Direction de l’arbitrage. Accusé de multiples erreurs lors de cette rencontre électrique, Benoît Bastien s’est retrouvé au cœur d’une polémique grandissante. Si les Lyonnais ont crié à l’injustice, la Direction de l’arbitrage, par la voix d’Amaury Delerue, a tenu à trancher, ce lundi.
OL - PSG, la Direction de l'arbitrage met fin au débat sur les décisions de Benoît Bastien
- AFP
L’OL s’enflamme après la défaite face au PSG
La rencontre OL - PSG, conclue par une victoire parisienne 3-2, a laissé un goût amer aux Rhodaniens. À chaud, joueurs et dirigeants lyonnais ont pointé du doigt l’arbitre Benoît Bastien, accusé d’avoir faussé le résultat. Trois actions précises cristallisent la colère : la main supposée d’Illia Zabarnyi dans la surface (27e), l’action menant au but de Khvicha Kvaratskhelia après une intervention litigieuse de Vitinha sur Tanner Tessmann (35e), et enfin le contact entre Kang-in Lee et Nicolas Tagliafico juste avant la pause (42e). Selon eux, ces décisions ou non-décisions auraient pesé lourd dans le déroulement du match.
L’adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, a exprimé sa frustration avec vigueur : « Je pense qu’il y a 59 000 personnes au stade, il n’y en a que quatre qui n’ont pas regardé les fautes qu’on a analysées. On n’a même pas besoin de ralentis. Quand ça se passe dans l’arrogance de ne même pas avoir la possibilité de discuter, on ne comprend pas », a-t-il regretté. Dans la même veine, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a fustigé un manque de cohérence dans l’arbitrage : « Il y a penalty de Zabarnyi, c’est clair. Sur Tessmann, il y a faute, il touche le genou. Pourquoi la VAR n’appelle pas M. Bastien ? C’est de l’incompréhension totale. »
- AFP
La Direction de l’arbitrage valide les décisions de Benoît Bastien
Face à l’ampleur de la polémique autour d’OL - PSG, la Direction de l’arbitrage a décidé de réagir publiquement. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Amaury Delerue, manager des arbitres de Ligue 1, a analysé les trois situations controversées. Concernant la main d’Illia Zabarnyi, il a défendu le corps arbitral : « Le VAR a respecté le protocole de l’IFAB en visionnant tous les angles et toutes les images à sa disposition. Aucune ne montrait clairement que la décision de ne pas siffler penalty était erronée avec certitude. » Une explication qui, selon la DA, justifie pleinement le choix de Benoît Bastien de ne pas accorder de penalty.
Même verdict pour l’action entre Kang-in Lee et Nicolas Tagliafico juste avant la mi-temps. Amaury Delerue a estimé que le contact n’était pas sanctionnable : « Pour la DA, l’intervention de Lee est non sanctionnable au regard des lois du jeu. Il s’agit d’un contact naturel qui n’a pas empêché Tagliafico de jouer le ballon. » Ces précisions ont pour but de rappeler que chaque décision, même contestée, s’appuie sur des critères techniques précis et validés par la FIFA et l’IFAB.
- AFP
Le but de Khvicha Kvaratskhelia toujours pas clarifié par la DA
La seule situation à diviser la Direction de l’arbitrage reste celle du duel entre Vitinha et Tanner Tessmann, survenu avant le deuxième but parisien, marqué par Khvicha Kvaratskhelia. Amaury Delerue reconnaît que le cas n’a pas fait l’unanimité :« Il s’agit d’une situation très complexe sur laquelle la DA n’a pas pu déterminer une position unanime à 100 %. Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C’est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l’arbitre central peut se comprendre. »
Ce passage révèle une certaine ouverture de la Direction de l’arbitrage à la discussion, tout en confirmant le bien-fondé du protocole VAR appliqué lors d’OL - PSG. En d’autres termes, même si certains arbitres auraient pu juger différemment, l’équipe de Benoît Bastien a agi dans le cadre des règles établies. De quoi conforter le principal intéressé, souvent critiqué cette saison pour sa gestion de matchs à haute intensité.
- AFP
Un soutien de poids pour Benoît Bastien après OL - PSG
En s’exprimant publiquement, Amaury Delerue et la Direction de l’arbitrage ont voulu calmer les tensions, tout en réaffirmant leur confiance en Benoît Bastien. Leur analyse technique et mesurée vise à rétablir une certaine sérénité dans un contexte où les décisions arbitrales sont de plus en plus contestées. Si les supporters de l’OL restent convaincus d’avoir été lésés, la DA espère que cette prise de parole officielle permettra de clore le chapitre OL - PSG et de ramener le débat vers le terrain sportif.
La Ligue 1 poursuit sa saison dans une atmosphère toujours tendue, où chaque décision arbitrale est scrutée et disséquée. Mais pour la Direction de l’arbitrage, il s’agit avant tout de rappeler que, malgré les polémiques, les arbitres comme Benoît Bastien demeurent des acteurs essentiels du jeu, garants de son intégrité.