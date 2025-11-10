OL - PSG, la Direction de l'arbitrage met fin au débat sur les décisions de Benoît Bastien

La rencontre OL - PSG, conclue par une victoire parisienne 3-2, a laissé un goût amer aux Rhodaniens. À chaud, joueurs et dirigeants lyonnais ont pointé du doigt l’arbitre Benoît Bastien, accusé d’avoir faussé le résultat. Trois actions précises cristallisent la colère : la main supposée d’Illia Zabarnyi dans la surface (27e), l’action menant au but de Khvicha Kvaratskhelia après une intervention litigieuse de Vitinha sur Tanner Tessmann (35e), et enfin le contact entre Kang-in Lee et Nicolas Tagliafico juste avant la pause (42e). Selon eux, ces décisions ou non-décisions auraient pesé lourd dans le déroulement du match.

L’adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, a exprimé sa frustration avec vigueur : « Je pense qu’il y a 59 000 personnes au stade, il n’y en a que quatre qui n’ont pas regardé les fautes qu’on a analysées. On n’a même pas besoin de ralentis. Quand ça se passe dans l’arrogance de ne même pas avoir la possibilité de discuter, on ne comprend pas », a-t-il regretté. Dans la même veine, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean a fustigé un manque de cohérence dans l’arbitrage : « Il y a penalty de Zabarnyi, c’est clair. Sur Tessmann, il y a faute, il touche le genou. Pourquoi la VAR n’appelle pas M. Bastien ? C’est de l’incompréhension totale. »