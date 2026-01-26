Goal.com
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PRESSERAFP
Patrick Tchanhoun

Mercato OM : Pablo Longoria lâche une bombe sur l’avenir de Roberto De Zerbi

Et si l’OM tenait enfin son entraîneur sur la durée ? Pablo Longoria vient de lever le voile.

À Marseille, les mots pèsent souvent lourd. Cette fois, Pablo Longoria n’a laissé aucune place au doute. Le président olympien affiche une volonté claire : inscrire Roberto De Zerbi au cœur du projet marseillais pour longtemps.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-TOULOUSEAFP

    Longoria veut inscrire l’OM dans le temps long

    Sous contrat jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi n’a pas encore terminé son aventure marseillaise que son président pense déjà à la suite. Dans un contexte tendu entre l’OM et certains médias, Pablo Longoria a surpris tout le monde lors d’un entretien accordé à The Telegraph. Sans détour, il a exprimé son souhait de voir l’Italien s’installer durablement sur le banc phocéen.

    « Bien sûr. Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético de Madrid », a lancé le dirigeant espagnol. La comparaison frappe fort. Elle traduit une vision précise : stabilité, continuité et identité claire, trois éléments qui ont fait la force de l’Atlético sous Simeone.

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    De Zerbi, pierre angulaire du projet marseillais

    Évoquer Simeone n’a rien d’anodin. Longoria parle d’un entraîneur devenu l’âme d’un club, capable de traverser les saisons et les tempêtes. À Marseille, le président veut rompre avec les cycles courts et les reconstructions permanentes.

    Roberto De Zerbi incarne ce virage. Son style, son exigence et sa méthode plaisent en interne. Le club ne se contente plus d’un exercice réussi. Il vise une progression constante, avec un cadre technique solide et identifié.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PRESSERAFP

    Manchester United et City en embuscade, Longoria assume

    Forcément, ce positionnement attire les regards. Des rumeurs évoquent un intérêt de Manchester United ou encore de Manchester City pour succéder à Pep Guardiola. Longoria ne s’en cache pas. Il reconnaît l’exposition de son entraîneur, sans céder à l’inquiétude.

    « Tout d’abord, il est normal que les grands clubs cherchent à recruter Roberto. Quand on a un joueur de son calibre, il faut s’y attendre, car il s’agit de Roberto. Parallèlement, je dois jouer ma carte et partager le même enthousiasme pour l’avenir », a précisé le président du club du Sud de la France.

    Le message reste limpide. Marseille sait que De Zerbi attire, mais le club entend défendre son projet avec conviction et ambition.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-MARSEILLEAFP

    Un signal fort envoyé à tout l’environnement

    Dans un football souvent agité par l’urgence, Longoria prend le contrepied. Il affiche une ligne directrice claire, sans ambiguïté. L’OM ne veut plus naviguer à vue. Il veut bâtir, consolider et avancer avec constance.

    Ce discours s’adresse aussi au vestiaire, aux supporters et aux observateurs. Roberto De Zerbi représente le point d’ancrage de cette nouvelle phase. À Marseille, le président a déjà choisi son homme. Et il le dit haut et fort.

