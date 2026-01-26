Mercato OM : Pablo Longoria lâche une bombe sur l’avenir de Roberto De Zerbi

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi n’a pas encore terminé son aventure marseillaise que son président pense déjà à la suite. Dans un contexte tendu entre l’OM et certains médias, Pablo Longoria a surpris tout le monde lors d’un entretien accordé à The Telegraph. Sans détour, il a exprimé son souhait de voir l’Italien s’installer durablement sur le banc phocéen.

« Bien sûr. Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético de Madrid », a lancé le dirigeant espagnol. La comparaison frappe fort. Elle traduit une vision précise : stabilité, continuité et identité claire, trois éléments qui ont fait la force de l’Atlético sous Simeone.