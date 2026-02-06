OFFICIEL - Amir Murillo quitte l'OM et file en Turquie

À 29 ans, Amir Murillo voit son aventure à l’Olympique de Marseille toucher à sa fin. Arrivé sur la Canebière en 2023, le défenseur panaméen a connu des débuts prometteurs avant que sa relation avec l’entraîneur Roberto De Zerbi ne se tend brutalement. Critiqué publiquement pour son manque d’engagement, Murillo a été poussé vers la sortie, ouvrant la voie à un transfert en Turquie.

Amir Murillo écarté par l’OM, Besiktas rafle la mise

L’Olympique de Marseille vient de perdre l’un de ses anciens piliers défensifs : Amir Murillo quitte la Canebière pour la Turquie, direction Besiktas. Arrivé en 2023 en provenance d’Anderlecht pour seulement 2,5 M€, le défenseur panaméen avait rapidement su se faire remarquer sous les ordres de Roberto De Zerbi, enchaînant 82 matches toutes compétitions confondues, avec 6 buts et 9 passes décisives. Mais après plusieurs mois de remise en question, le natif de Colón a été prié de s’en aller. Amir Murillo a vu son statut changer brutalement après les critiques publiques de son entraîneur transalpin le 2 février dernier : « Si après le 3-0 je vois deux joueurs discuter à Paris, ça m’énerve. Il faut courir, ne pas parler, s’excuser et courir avec la faim. Murillo comprend ce que je lui reproche, il est venu manger chez moi, il sait combien d’affection j’ai pour lui. Mais j’ai besoin de personnes qui ont faim, sinon on continuera de prendre des buts sur des touches. Tout le monde doit être dans le même bateau. D’autres joueurs font des erreurs sur le terrain, mais il faut avoir faim. C’est le principe. » Ces déclarations ont marqué le début de la fin pour Amir Murillo à l’OM.

Alors que le mercato européen était clos, Amir Murillo a pu se relancer grâce au marché turc, ouvert jusqu’au 6 février. Les discussions entre l’OM et Besiktas ont rapidement abouti à un accord sur un transfert évalué à 6 M€, bonus compris. Le club stambouliote a officialisé le recrutement d’Amir Murillo via un communiqué : « Un accord a été trouvé avec Marseille concernant le transfert définitif du footballeur professionnel Amir Murillo. Il a signé un contrat de 2,5 ans, plus 1 an. Nous sommes convaincus qu’il apportera beaucoup à notre club et lui souhaitons beaucoup de succès sous notre maillot. Nous portons cette information à la connaissance du public ». Pour Amir Murillo, cette nouvelle étape représente une chance de relancer sa carrière loin de la pression marseillaise et de retrouver du temps de jeu dans un championnat compétitif.