L’Olympique de Marseille regarde vers la Bretagne pour renforcer son secteur offensif. Un nom revient avec insistance du côté de la Commanderie : Ludovic Blas. À Rennes, l’ancien maître à jouer du FC Nantes vit une situation délicate. À Marseille, Roberto De Zerbi cherche un profil capable d’illuminer le jeu et de relier le milieu à l’attaque. Tous les signaux convergent, et la piste commence à prendre une tournure très sérieuse.
Mercato Rennes : Ludovic Blas à l’OM, ça se précise
Un OM en quête de créativité
Depuis le départ d’Adrien Rabiot en fin de mercato estival dernier, l’Olympique de Marseille s’est retrouvé avec un vide au cœur du jeu. Avec des transitions parfois brouillonnes et un manque de précision dans les derniers mètres, De Zerbi réclame un joueur capable d’éclairer les phases offensives. Il veut un milieu offensif qui crée, qui casse des lignes, qui ose.
En effet, Ludovic Blas colle parfaitement à ce portrait. À 27 ans, le Rennais peut occuper plusieurs postes : axe, aile, zone intermédiaire, il sait s’adapter et porter le ballon pour faire avancer son équipe. Marseille voit en lui un renfort technique et immédiat, une option rare sur le marché hivernal.
Le feu vert rennais ?
À Rennes, tout semble indiquer un tournant pour Blas. Absent du groupe d’Habib Beye face à Toulouse (2-2), il a retrouvé le terrain face au Racing Club de Strasbourg, mais seulement pour une vingtaine de minutes durant le large succès breton (4-1). Une apparition limitée, presque symbolique, tandis que Lepaul et Meité, auteurs de belles prestations, semblent désormais passer devant lui dans la hiérarchie.
De quoi nourrir un départ dès janvier. Selon Foot Marseillais, si « Rennes ouvre la porte à un départ, l’OM pourrait bien foncer », surtout que « Blas représente un pari séduisant » pour le club phocéen. Le climat autour du joueur change doucement, mais sûrement.
Des relations favorables entre clubs
Marseille et Rennes ne découvrent pas les négociations ensemble. Quentin Merlin, Valentin Rongier, Steve Mandanda, Lilian Brassier, Ismaël Koné… Les échanges se succèdent depuis plusieurs mercatos. Cette entente facilitera sans doute les discussions si les dirigeants olympiens décident d’accélérer.
Blas, lui, ne devrait pas refuser une belle ouverture. Son temps de jeu fond comme neige au soleil, et une équipe comme l’OM représente une belle rampe pour relancer sa trajectoire. D’ailleurs, la rumeur enfle depuis quelques jours, nourrie par un compte bien informé sur Marseille qui a déjà évoqué la possibilité de sa venue.
L’hiver approche, le besoin marseillais aussi. Et le dossier Blas prend forme, doucement mais sûrement.