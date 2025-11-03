Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Mercato Rennes : Ludovic Blas à l’OM, ça se précise

Et si l’OM réalisait un coup inattendu cet hiver ? Ludovic Blas, un créateur en mal de temps de jeu pourrait bien changer d’air… et de couleur.

L’Olympique de Marseille regarde vers la Bretagne pour renforcer son secteur offensif. Un nom revient avec insistance du côté de la Commanderie : Ludovic Blas. À Rennes, l’ancien maître à jouer du FC Nantes vit une situation délicate. À Marseille, Roberto De Zerbi cherche un profil capable d’illuminer le jeu et de relier le milieu à l’attaque. Tous les signaux convergent, et la piste commence à prendre une tournure très sérieuse.

