Mercato Rennes : Ludovic Blas à l’OM, ça se précise

Depuis le départ d’Adrien Rabiot en fin de mercato estival dernier, l’Olympique de Marseille s’est retrouvé avec un vide au cœur du jeu. Avec des transitions parfois brouillonnes et un manque de précision dans les derniers mètres, De Zerbi réclame un joueur capable d’éclairer les phases offensives. Il veut un milieu offensif qui crée, qui casse des lignes, qui ose.

En effet, Ludovic Blas colle parfaitement à ce portrait. À 27 ans, le Rennais peut occuper plusieurs postes : axe, aile, zone intermédiaire, il sait s’adapter et porter le ballon pour faire avancer son équipe. Marseille voit en lui un renfort technique et immédiat, une option rare sur le marché hivernal.