Un an et demi après son arrivée à l’OM, Quentin Merlin quitte la cité phocéenne et pose désormais ses valises à Rennes.

C’est un retour aux sources qui prend la forme d’un nouveau départ. Après une aventure contrastée sur la Canebière, Quentin Merlin quitte l’Olympique de Marseille pour rejoindre le Stade Rennais. Une signature qui confirme les ambitions bretonnes en ce début de mercato. Le latéral gauche de 23 ans, formé à Nantes et récemment finaliste de l’Euro Espoirs, s’engage pour plusieurs saisons avec l’équipe d’Habib Beye, en quête de stabilité sur son flanc gauche. L'article continue ci-dessous