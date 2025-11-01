Mercato : l’OM fonce sur un joueur de Rennes en froid avec Habib Beye

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence, un mercato à Marseille ne se résume jamais à de simples ajustements. À chaque fenêtre, le club du Sud de la France se montre actif, parfois même boulimique. Cet été encore, presque toutes les lignes ont reçu du renfort : des attaquants au secteur défensif, l’effectif semble désormais solide et taillé pour les joutes de haut niveau.

Pourtant, dans les bureaux du club, personne ne veut s’endormir sur ces bases. Les responsables marseillais gardent un œil sur les bonnes affaires. Un créatif supplémentaire au milieu ? Pourquoi pas. Surtout quand le profil disponible colle aux besoins identifiés depuis plusieurs saisons.