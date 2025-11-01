Le mercato hivernal approche, et comme souvent du côté marseillais, cela ne s’annonce pas calme. Malgré un effectif renforcé en profondeur l’été dernier, les dirigeants olympiens scrutent encore le marché pour saisir la moindre ouverture. Cette fois, un talent déjà courtisé par le passé revient au cœur des discussions. À Rennes, une situation tendue ouvre une fenêtre que l’OM n’a pas l’intention de laisser passer. Le nom revient dans les rumeurs, presque comme un refrain que l’on n’avait pas oublié.
Mercato : l’OM fonce sur un joueur de Rennes en froid avec Habib Beye
Marseille prépare déjà son hiver
Depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence, un mercato à Marseille ne se résume jamais à de simples ajustements. À chaque fenêtre, le club du Sud de la France se montre actif, parfois même boulimique. Cet été encore, presque toutes les lignes ont reçu du renfort : des attaquants au secteur défensif, l’effectif semble désormais solide et taillé pour les joutes de haut niveau.
Pourtant, dans les bureaux du club, personne ne veut s’endormir sur ces bases. Les responsables marseillais gardent un œil sur les bonnes affaires. Un créatif supplémentaire au milieu ? Pourquoi pas. Surtout quand le profil disponible colle aux besoins identifiés depuis plusieurs saisons.
Un talent français au cœur d’une situation tendue à Rennes
À Rennes, les choses se crispent pour Ludovic Blas. Le meneur de jeu n’a pas participé au dernier match des Bretons à Toulouse (2-2). Une décision qui alimente les commentaires et laisse apparaître une relation compliquée avec Habib Beye. L’international espoir, qui comptait pourtant parmi les joueurs les plus attendus lors de son arrivée, traverse une période délicate. Les performances ne suivent pas toujours, et certains choix comportementaux agacent.
Ce scénario, l’OM l’observe attentivement. Le club garde un intérêt ancien pour le joueur formé à Guingamp puis remarqué à Nantes. Le milieu offensif possède des qualités rares balle au pied : créativité, percussion, capacité à renverser une rencontre grâce à un geste inattendu. Sa vision inspire toujours le respect des observateurs. Malgré ses difficultés actuelles, personne ne remet vraiment en cause son potentiel.
Selon le compte spécialisé Le PetitOM, « l'OM apprécie le profil de Ludovic Blas (ça ne date pas d'y hier), faites ce que vous voulez de cette info ». La phrase sonne comme un clin d’œil à un feuilleton qui pourrait enfin se débloquer. Le club marseillais n’avait pas obtenu gain de cause en 2024, Rennes tenant alors fermement son joyau. Aujourd’hui, l’histoire prend un ton différent.
Une deuxième chance pour Blas, une opportunité pour l’OM ?
Quelques mois plus tard, les cartes changent. Blas se trouve dans une zone trouble sportivement, son état d’esprit interroge, mais personne n’oublie son talent brut. Capable de surgir dans les moments importants, il possède ce supplément d’âme qui colle à l’ADN marseillais. Les supporters olympiens s’en souviennent très bien : lors de l’ouverture du championnat, l’OM a plié à Rennes (1-0) sur une inspiration de lui.
Marseille, qui cherche un joueur capable d’apporter liant et créativité entre les lignes, se retrouve devant une chance réelle. Pas besoin de se précipiter, mais l’occasion mérite réflexion. L’hiver s’annonce animé, et ce dossier paraît taillé pour faire vibrer la Canebière.