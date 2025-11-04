PSG, un cador de Premier League entre en lice pour Vitinha

Selon les informations de Fichajes rapportées par Foot01, Liverpool aurait inscrit le nom de Vitinha tout en haut de sa liste de priorités pour janvier. Après un mercato estival particulièrement dispendieux, les Reds estiment encore leur effectif « perfectible ». Trois joueurs seraient ciblés : Alessandro Bastoni, Eduardo Camavinga et Vitinha. Les dirigeants de Liverpool envisageraient d’ailleurs de transmettre une offre de 90 millions d’euros pour tenter de convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher son meneur portugais.

L’entraîneur Arne Slot, successeur de Jürgen Klopp, voit en Vitinha la pièce manquante de son milieu de terrain : un profil technique et discipliné capable d’équilibrer son collectif. Le coach néerlandais « est un grand admirateur de l’ancien joueur du FC Porto, pièce manquante de son effectif selon lui au milieu de terrain », précise la même source.