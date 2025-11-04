Alors que l’hiver approche, le Paris Saint-Germain pourrait à nouveau agiter le marché des transferts. Si Luis Enrique souhaite conserver la stabilité de son effectif, certaines offres pourraient bouleverser les plans parisiens. Parmi les joueurs les plus convoités, Vitinha attire désormais l’attention d’un géant de Premier League. En pleine ascension sous les couleurs parisiennes, le milieu portugais incarne la réussite du projet sportif actuel. Mais la convoitise des grands d’Europe, notamment en Angleterre, vient rappeler à quel point son profil est recherché.
PSG, un cador de Premier League entre en lice pour Vitinha
Luis Enrique veut conserver son équilibre
Depuis plusieurs mois, le PSG mise sur la continuité. Luis Enrique a préféré limiter les bouleversements dans le vestiaire parisien. Le technicien espagnol estime que Vitinha fait partie des éléments indispensables à son système, lui qui s’est imposé comme un maillon fort entre la récupération et la création. L’ancien joueur du FC Porto symbolise la réussite du recrutement ciblé voulu par le duo Luis Campos - Nasser Al-Khelaïfi. Pourtant, le prochain mercato hivernal pourrait bousculer cet équilibre si certaines propositions deviennent irrésistibles.
Malgré les bons résultats, plusieurs joueurs du PSG envisagent déjà de changer d’air cet hiver. Lee Kang-In, Lucas Beraldo ou encore Gonçalo Ramos figurent parmi les noms susceptibles d’alimenter les rumeurs de départ. Cependant, Vitinha, lui, attire l’attention pour une raison bien différente : sa progression fulgurante et son influence sur le jeu parisien.
- AFP
Liverpool passe à l’action pour Vitinha
Selon les informations de Fichajes rapportées par Foot01, Liverpool aurait inscrit le nom de Vitinha tout en haut de sa liste de priorités pour janvier. Après un mercato estival particulièrement dispendieux, les Reds estiment encore leur effectif « perfectible ». Trois joueurs seraient ciblés : Alessandro Bastoni, Eduardo Camavinga et Vitinha. Les dirigeants de Liverpool envisageraient d’ailleurs de transmettre une offre de 90 millions d’euros pour tenter de convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher son meneur portugais.
L’entraîneur Arne Slot, successeur de Jürgen Klopp, voit en Vitinha la pièce manquante de son milieu de terrain : un profil technique et discipliné capable d’équilibrer son collectif. Le coach néerlandais « est un grand admirateur de l’ancien joueur du FC Porto, pièce manquante de son effectif selon lui au milieu de terrain », précise la même source.
- Getty Images Sport
Le PSG ferme la porte pour Vitinha
Du côté du PSG, le message est clair : Vitinha n’est pas à vendre. Luis Enrique considère le Portugais comme un élément essentiel de sa rotation et un relais de confiance sur le terrain. Le club parisien ne souhaite pas répéter les erreurs du passé en cédant trop tôt un joueur en pleine maturité. De plus, Vitinha a récemment réaffirmé son attachement à Paris, se déclarant heureux et épanoui dans la capitale.
Cette fidélité tombe à point nommé pour un Paris Saint-Germain en quête de stabilité et d’identité. Avec son style fluide et son sens du placement, Vitinha est devenu une référence du championnat, attirant les éloges des observateurs comme des adversaires.
- Getty Images
Liverpool à la lutte avec le Real Madrid pour Vitinha
L’intérêt de Liverpool n’est pas isolé. Le Real Madrid suivrait également la trajectoire du joueur avec attention, voyant en lui un futur cadre pour la décennie à venir. Troisième du dernier Ballon d’Or, Vitinha continue de renforcer son statut de joueur d’envergure mondiale. Sa régularité, sa technique et sa maturité en font l’un des milieux les plus complets du continent.
Ce mardi, lors du choc de Ligue des champions face au Bayern Munich, le Portugais aura une nouvelle occasion d’affirmer son influence. Pendant ce temps, Liverpool et le Real Madrid croiseront le fer à Anfield Road, comme un clin d’œil à l’âpreté du marché qui s’annonce.