Liverpool humilié 3-0 : Arne Slot cherche des excuses dans l'arbitrage

À la 38e minute, Van Dijk pensait avoir égalisé d'une tête puissante sur corner. Mais la VAR a annulé le but, jugeant qu'Andy Robertson, en position de hors-jeu, avait gêné Gianluigi Donnarumma. Robertson se trouvait à trois mètres du gardien et s'était baissé pour laisser passer le ballon. Pour Slot, c'est une erreur arbitrale manifeste. "Je pense qu'il est évident et clair que la mauvaise décision a été prise, du moins à mon avis. Parce qu'il [Robertson] n'a absolument pas gêné ce que le gardien pouvait faire." L'entraîneur a même ressorti un précédent de la saison dernière impliquant Manchester City contre Wolves, où un but similaire avait été validé. "Le même arbitre a accordé le but de John Stones la saison dernière."