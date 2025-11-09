Liverpool a pris une leçon dimanche à Manchester. Battu 3-0 par City, le club de la Mersey a livré une prestation indigne de son standing. Dans les médias anglais, Gary Neville a parlé d'une équipe "qui demandait à se faire battre". Roy Keane a qualifié la performance de "honte". Mais Arne Slot, l'entraîneur néerlandais des Reds, préfère pointer du doigt l'arbitrage. Après la rencontre, il a violemment contesté l'annulation du but de Virgil van Dijk en première mi-temps. Une sortie qui ressemble davantage à celle d'un mauvais perdant qu'à une analyse objective d'une défaite méritée.
Liverpool humilié 3-0 : Arne Slot cherche des excuses dans l'arbitrage
Le but refusé de Van Dijk, point de bascule de la polémique
À la 38e minute, Van Dijk pensait avoir égalisé d'une tête puissante sur corner. Mais la VAR a annulé le but, jugeant qu'Andy Robertson, en position de hors-jeu, avait gêné Gianluigi Donnarumma. Robertson se trouvait à trois mètres du gardien et s'était baissé pour laisser passer le ballon. Pour Slot, c'est une erreur arbitrale manifeste. "Je pense qu'il est évident et clair que la mauvaise décision a été prise, du moins à mon avis. Parce qu'il [Robertson] n'a absolument pas gêné ce que le gardien pouvait faire." L'entraîneur a même ressorti un précédent de la saison dernière impliquant Manchester City contre Wolves, où un but similaire avait été validé. "Le même arbitre a accordé le but de John Stones la saison dernière."
- AFP
Une défaite qui dépasse la simple controverse arbitrale
Slot a raison sur un point : cette décision arbitrale est discutable. Robertson ne gênait pas vraiment Donnarumma. Mais cela n'explique en rien la claque reçue dimanche. Liverpool a été dominé de la tête aux pieds par Manchester City. Erling Haaland a ouvert le score d'une tête lobée après avoir raté un penalty. Nico Gonzalez a inscrit le deuxième. Jeremy Doku, impérial sur le flanc, a planté le troisième. Les Reds ont été incapables de contenir le pressing mancunien, incapables de construire, incapables de réagir. Et Slot le reconnaît lui-même : "En première mi-temps, nous avons été si pauvres. Nous aurions eu de la chance de perdre seulement 1-0 à la mi-temps."
Slot détourne le débat pour masquer les lacunes des siens
Alors pourquoi passer autant de temps à contester un but refusé quand votre équipe s'est fait humilier ? Slot tente de détourner l'attention. Plutôt que d'assumer la responsabilité de cette débâcle tactique, il préfère incriminer l'arbitrage. Un classique du mauvais perdant. City a été meilleur partout. Ruben Dias, après le match, a envoyé un message clair : "Il y a de nouveaux visages à cause de ceux qui sont partis, mais cette qualité reste la même, et nous continuons à pousser." Une pique subtile envers Liverpool, qui sombre à la huitième place de Premier League, à huit points d'Arsenal.
- Getty Images Sport
Une leçon de football et d’attitude signée Guardiola
Liverpool doit se réveiller. Huit points de retard sur les Gunners, une huitième place honteuse, et un entraîneur qui cherche des excuses dans l'arbitrage plutôt que de pointer les vraies failles. Slot a peut-être raison sur le but refusé. Mais cela ne change rien au constat : dimanche, Manchester City était largement supérieur. Et Liverpool n'avait rien à revendiquer. Assumer la défaite aurait été plus digne que de jouer les victimes. Pep Guardiola a donné une leçon à Slot. Sur le terrain, et dans la gestion de l'après-match.