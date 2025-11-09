Ce devait être la 1000e de Pep Guardiola, ce fut avant tout le récital d'un homme : Jérémy Doku. Dans un Etihad Stadium transformé en salle de spectacle, l'ailier belge a livré une prestation de classe mondiale, martyrisant une défense de Liverpool dépassée et portant Manchester City vers une victoire éclatante (3-0). Plus qu'un simple match, ce fut une démonstration de force, une passation de pouvoir qui confirme le retour de City au premier plan et enfonce le champion en titre dans une crise profonde.
Man City - Liverpool (3-0) : Le récital de Doku pour la 1000e de Pep !
Le show Doku, le cauchemar de Liverpool
Dès les premières minutes, le ton était donné. Jérémy Doku, dans une forme électrique, a fait vivre un supplice au jeune latéral Conor Bradley. Chaque prise de balle était un danger, chaque accélération une torture. L'ancien Rennais a été le détonateur, le poison permanent qui a fait dérailler la machine des Reds. C'est lui qui a créé le chaos, même si Erling Haaland a d'abord buté sur Mamardashvili sur un penalty en début de match. Qu'à cela ne tienne, le Norvégien, bien servi par Nunes, s'élevait au-dessus d'un Ibrahima Konaté bien trop statique pour catapulter le ballon au fond des filets (29e).
Les champions à l'agonie
Face à un Liverpool méconnaissable, incapable de répondre à l'intensité des Citizens, le match a rapidement tourné à la démonstration. Juste avant la pause, un tir de Nico González, dévié par Van Dijk, venait logiquement récompenser la domination écrasante des locaux (2-0). Les Reds pensaient bien être revenus dans le match sur une tête de Van Dijk, mais le but fut annulé pour un hors-jeu controversé d'Andrew Robertson. Un symbole : rien n'allait sourire au champion ce soir.
La soirée des francophones de City
Le clou du spectacle ne pouvait venir que de lui. Jérémy Doku, l'homme du match, y est allé de son propre bijou peu après l'heure de jeu, d'une frappe enroulée sublime qui mettait fin à tout suspense. Une prestation majuscule pour l'ailier francophone, qui a totalement éclipsé les autres attaquants, y compris un Rayan Cherki intéressant mais moins décisif, ou un Hugo Ekitike transparent côté Liverpool. L'image de Doku tourmentant la défense des Reds contrastait violemment avec la passivité du champion en titre.
Guardiola en fête, Liverpool en crise
Cette victoire 3-0, pour la 1000e de Guardiola, n'est pas anodine. Elle replace City en dauphin d'Arsenal, comme le véritable prétendant au titre. Pour Liverpool, en revanche, c'est la 5e défaite en 11 matchs de championnat, le pire bilan pour un champion en titre depuis Leicester en 2016-17. La chute est brutale.