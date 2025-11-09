Man City - Liverpool (3-0) : Le récital de Doku pour la 1000e de Pep !

Dès les premières minutes, le ton était donné. Jérémy Doku, dans une forme électrique, a fait vivre un supplice au jeune latéral Conor Bradley. Chaque prise de balle était un danger, chaque accélération une torture. L'ancien Rennais a été le détonateur, le poison permanent qui a fait dérailler la machine des Reds. C'est lui qui a créé le chaos, même si Erling Haaland a d'abord buté sur Mamardashvili sur un penalty en début de match. Qu'à cela ne tienne, le Norvégien, bien servi par Nunes, s'élevait au-dessus d'un Ibrahima Konaté bien trop statique pour catapulter le ballon au fond des filets (29e).