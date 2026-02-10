Mercato PSG : le Real Madrid prépare une première offre XXL pour Vitinha

À Valdebebas, le climat a changé. Álvaro Arbeloa assure l’intérim jusqu’à la fin de la saison, dans une atmosphère où l’incertitude entoure encore l’identité du futur entraîneur principal. Pourtant, en coulisses, la ligne directrice ne laisse aucune place au doute.

La priorité concerne le cœur du jeu. Le Real Madrid souhaite injecter du sang neuf dans son milieu de terrain, sans sacrifier l’exigence du très haut niveau. Le profil recherché s’avère précis : des joueurs jeunes, déjà aguerris à la Ligue des champions, capables de guider une équipe en reconstruction.