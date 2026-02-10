Le Real Madrid entre dans une phase charnière de son histoire récente. Entre transition sportive, réorganisation interne et réflexion sur l’avenir du banc, la direction merengue trace déjà les grandes lignes du projet à venir. Et au centre de cette reconstruction, un nom revient avec insistance : Vitinha.
Mercato PSG : le Real Madrid prépare une première offre XXL pour Vitinha
- Getty Images
Un Real Madrid en pleine transition
À Valdebebas, le climat a changé. Álvaro Arbeloa assure l’intérim jusqu’à la fin de la saison, dans une atmosphère où l’incertitude entoure encore l’identité du futur entraîneur principal. Pourtant, en coulisses, la ligne directrice ne laisse aucune place au doute.
La priorité concerne le cœur du jeu. Le Real Madrid souhaite injecter du sang neuf dans son milieu de terrain, sans sacrifier l’exigence du très haut niveau. Le profil recherché s’avère précis : des joueurs jeunes, déjà aguerris à la Ligue des champions, capables de guider une équipe en reconstruction.
- Getty Images
Vitinha, une référence européenne
Dans ce contexte, Vitinha s’impose naturellement comme une cible de premier plan. Le milieu portugais a pris une nouvelle dimension sous les ordres de Luis Enrique. Moteur du jeu parisien, il a joué un rôle central dans le sextuplé historique remporté par le PSG.
Son influence dépasse largement le cadre statistique, même si ses chiffres parlent pour lui. En 32 apparitions cette saison, Vitinha affiche six buts et dix passes décisives. Surtout, il régule le tempo, fluidifie les circuits de passes et crée des connexions constantes avec les attaquants. Des qualités que le Real Madrid suit avec une attention particulière.
- Getty Images
Une première offensive madrilène
L’intérêt pour Vitinha ne relève plus du simple bruit de couloir. En Espagne, le dossier s’impose dans tous les médias spécialisés. Selon les informations de Fichajes, Florentino Pérez aurait validé une première offre de 120 millions d’euros pour tenter de convaincre le PSG.
Ce montant illustre l’importance stratégique du joueur dans le projet madrilène. Le club espagnol cherche un véritable chef d’orchestre, capable de donner une identité claire au jeu après une période de transition marquée par le départ progressif de plusieurs figures historiques. Aux yeux de la direction, même si on attend que le joueur manifeste son intérêt, Vitinha incarne ce lien entre héritage et renouveau.
- Getty Images
Le PSG campe sur ses positions
Le problème reste entier. À Paris, l’idée d’un départ ne séduit pas. Le PSG considère Vitinha comme l’un des piliers de sa domination actuelle sur la scène européenne. Sous contrat jusqu’en 2029, le Portugais offre au club une position de force évidente dans toute négociation.
Un premier refus semble déjà acté, poussant le Real Madrid à envisager une réévaluation de son offre. Dépasser la barre des 120 millions d’euros apparaît comme une hypothèse crédible, tant la volonté madrilène semble affirmée.
- Getty Images
Un projet bâti autour du milieu
L’argument du Real Madrid repose sur une vision globale. Le club prépare une refonte partielle de son effectif, notamment en défense, avec l’arrivée envisagée d’un ou deux centraux, dont Cristián Romero de Tottenham. L’idée consiste à bâtir une équipe équilibrée, structurée autour d’un milieu capable d’imposer sa loi.
Vitinha apporterait une lecture du jeu et une précision technique qui libéreraient les attaquants des responsabilités créatives. Un choix fort, assumé, qui marquerait un tournant stylistique au Bernabéu.
- Getty Images
Une bataille qui dépasse le mercato
L’issue de ce dossier influencera bien plus qu’un simple mercato estival. Elle dessinera le visage du Real Madrid pour les années à venir. Face à un PSG déterminé à conserver son joyau, Florentino Pérez joue une partie complexe, où chaque décision comptera.
La lutte pour la maîtrise du milieu de terrain européen s’intensifie. Et Vitinha, sans le vouloir, se retrouve au centre d’un duel stratégique entre deux géants du football moderne.