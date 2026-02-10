Goal.com
En direct
vitinha(C)Getty Images
Patrick Tchanhoun

Mercato PSG : le Real Madrid prépare une première offre XXL pour Vitinha

À Madrid, le chantier avance en silence. Et au cœur du plan, Vitinha, milieu de terrain parisien, attise toutes les convoitises.

Le Real Madrid entre dans une phase charnière de son histoire récente. Entre transition sportive, réorganisation interne et réflexion sur l’avenir du banc, la direction merengue trace déjà les grandes lignes du projet à venir. Et au centre de cette reconstruction, un nom revient avec insistance : Vitinha.

