FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGOAFP
Bour Han Amoussa

PSG, Real Madrid : Nasser Al-Khelaifi tape du poing sur la table pour Vitinha

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a répondu, ces dernières heures, à l’intérêt du Real Madrid pour Vitinha.

Depuis plusieurs jours, un nom revient avec insistance de l’autre côté des Pyrénées. Vitinha, pilier du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, est présenté par la presse espagnole comme une cible prioritaire du Real Madrid. Dans un contexte de reconstruction au Bernabéu, marqué par les départs successifs de cadres historiques, le profil du milieu portugais alimente toutes les spéculations. À Paris, ces échos n’ont pas tardé à provoquer une réaction ferme de la direction et notamment de Nasser Al-Khelaifi, décidé à protéger l’un de ses joueurs les plus influents et à envoyer un message clair à son prestigieux rival européen.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Paris FC crest
Paris FC
PAR
0