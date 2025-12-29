Depuis plusieurs jours, un nom revient avec insistance de l’autre côté des Pyrénées. Vitinha, pilier du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, est présenté par la presse espagnole comme une cible prioritaire du Real Madrid. Dans un contexte de reconstruction au Bernabéu, marqué par les départs successifs de cadres historiques, le profil du milieu portugais alimente toutes les spéculations. À Paris, ces échos n’ont pas tardé à provoquer une réaction ferme de la direction et notamment de Nasser Al-Khelaifi, décidé à protéger l’un de ses joueurs les plus influents et à envoyer un message clair à son prestigieux rival européen.
PSG, Real Madrid : Nasser Al-Khelaifi tape du poing sur la table pour Vitinha
- AFP
Le Real Madrid insiste, Vitinha au cœur des spéculations
Selon plusieurs médias espagnols, l’intérêt du Real Madrid pour Vitinha ne serait pas anodin. La Cadena SER évoque notamment un scénario dans lequel une éventuelle vente de Vinicius Jr pourrait servir à financer une offensive majeure pour attirer le milieu du PSG. Une hypothèse qui circule avec insistance à Madrid, où Vitinha est perçu comme le joueur capable de stabiliser et d’organiser un entrejeu en quête de repères depuis les retraits de Toni Kroos et Luka Modric. Chez les supporters madrilènes, l’idée d’un tel recrutement fait son chemin, tant le Portugais coche de nombreuses cases sportives.
Dans ce climat, Vitinha est régulièrement présenté comme la solution idéale aux problèmes du Real Madrid dans la construction du jeu. Sa capacité à dicter le tempo, à résister au pressing et à s’inscrire dans un football de possession séduit au-delà des frontières françaises. Toutefois, même les sources espagnoles les plus optimistes reconnaissent la complexité d’une telle opération, tant le PSG s’appuie sur Vitinha comme un élément central de son projet sportif actuel.
- AFP
Nasser Al-Khelaifi ferme la porte à toute discussion pour Vitinha
Face à l’emballement médiatique, Nasser Al-Khelaifi a choisi de prendre position. D’après Defensa Central, le président du PSG n’a aucune intention d’ouvrir des négociations avec le Real Madrid pour Vitinha. Cette fermeté s’explique autant par l’importance sportive du joueur que par un contexte relationnel particulièrement tendu entre les deux clubs. Les épisodes liés à Kylian Mbappé, ainsi que les divergences profondes autour de la Super League européenne, ont durablement refroidi les échanges entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.
Pour le PSG, Vitinha représente bien plus qu’un simple actif de marché. Le club de la capitale considère le Portugais comme un maillon indispensable de son équilibre collectif, au point de refuser toute discussion, quel que soit le montant évoqué. Cette position traduit une volonté claire de stabilité et de continuité, à l’heure où Paris entend consolider son projet autour de joueurs clés et expérimentés.
- AFP
Un contrat solide, le PSG en position de force pour Vitinha
La situation contractuelle de Vitinha renforce encore la position du PSG. Le milieu de terrain est lié au club jusqu’en 2029, un détail qui place Paris en position de force dans ce dossier très médiatisé. Récemment distingué lors des Globe Soccer Awards 2025 comme meilleur milieu de terrain, Vitinha continue d’enchaîner les performances de haut niveau, confirmant son statut et sa valeur sportive sur la scène internationale.
Dans ce contexte, l’idée de voir Vitinha rejoindre le Real Madrid apparaît de plus en plus improbable à court terme. La fameuse clause libératoire évoquée en Espagne, estimée à 90 millions d’euros, reste pour l’instant théorique et non confirmée. À Paris, le message est limpide. Vitinha n’est pas à vendre et Nasser Al-Khelaifi entend défendre ses intérêts avec fermeté.