PSG, Real Madrid : Nasser Al-Khelaifi tape du poing sur la table pour Vitinha

Selon plusieurs médias espagnols, l’intérêt du Real Madrid pour Vitinha ne serait pas anodin. La Cadena SER évoque notamment un scénario dans lequel une éventuelle vente de Vinicius Jr pourrait servir à financer une offensive majeure pour attirer le milieu du PSG. Une hypothèse qui circule avec insistance à Madrid, où Vitinha est perçu comme le joueur capable de stabiliser et d’organiser un entrejeu en quête de repères depuis les retraits de Toni Kroos et Luka Modric. Chez les supporters madrilènes, l’idée d’un tel recrutement fait son chemin, tant le Portugais coche de nombreuses cases sportives.

Dans ce climat, Vitinha est régulièrement présenté comme la solution idéale aux problèmes du Real Madrid dans la construction du jeu. Sa capacité à dicter le tempo, à résister au pressing et à s’inscrire dans un football de possession séduit au-delà des frontières françaises. Toutefois, même les sources espagnoles les plus optimistes reconnaissent la complexité d’une telle opération, tant le PSG s’appuie sur Vitinha comme un élément central de son projet sportif actuel.