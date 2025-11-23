Mercato PSG, le Real Madrid dégaine une offre colossale pour Vitinha

Depuis un an, la domination du Paris Saint-Germain repose largement sur la présence constante de Vitinha dans l’entrejeu. Le milieu portugais, devenu incontournable dans les grands rendez-vous comme dans les matchs de Ligue 1, a su imposer un registre complet mêlant volume de jeu, créativité et intelligence tactique. Son influence rappelle à certains observateurs l’époque où Marco Verratti structurait le cœur du jeu parisien, mais Vitinha a su dépasser cette comparaison en offrant une régularité remarquable et un impact décisif dans la progression du ballon.

L’ancien joueur du FC Porto, troisième du dernier Ballon d’Or, est même présenté comme l’un des meilleurs milieux du monde. Pour beaucoup, Vitinha incarne aujourd’hui le moteur du projet de Luis Enrique, celui qui organise, temporise, accélère et illumine le jeu du PSG. Dans ces conditions, il est logique que Paris considère Vitinha comme un joueur strictement invendable, même en cas de sollicitation majeure.