Mercato, les nouvelles priorités du Real Madrid

Au Real Madrid, le recours au mercato hivernal reste une exception. Lorsque la saison ne se déroule pas comme espéré, la direction madrilène évite presque systématiquement d’agir dans l’urgence. Deux raisons sont régulièrement avancées en interne. D’une part, Florentino Pérez tient à une gestion financière maîtrisée, refusant les dépenses jugées excessives en janvier. D’autre part, recruter en hiver serait perçu comme un aveu d’échec du mercato estival, une idée peu compatible avec la culture du Real Madrid.

Dans ce contexte, Xabi Alonso ne s’attend pas à voir arriver de nouveaux joueurs lors de cette fenêtre hivernale. Le seul mouvement concerne le prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais, une opération pensée dans une logique de développement. Pour le reste, le Real Madrid préfère temporiser, convaincu que les ajustements nécessaires devront être effectués à l’été, lorsque les opportunités seront plus nombreuses et mieux maîtrisées.