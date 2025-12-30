Au Real Madrid, chaque silence cache une stratégie. Alors que le mercato d’hiver s’annonce volontairement calme du côté de la Casa Blanca, les décideurs madrilènes regardent déjà plus loin. Derrière cette apparente immobilité se dessinent des choix forts, assumés et structurés, en vue de l’été prochain. Fidèle à ses principes, le Real Madrid préfère l’anticipation aux décisions précipitées. Et si janvier devrait passer sans agitation majeure, les grandes manœuvres sont déjà en cours pour redessiner l’effectif et répondre à des besoins identifiés de longue date.
Mercato, les nouvelles priorités du Real Madrid
Un mercato discret à Madrid cet hiver
Au Real Madrid, le recours au mercato hivernal reste une exception. Lorsque la saison ne se déroule pas comme espéré, la direction madrilène évite presque systématiquement d’agir dans l’urgence. Deux raisons sont régulièrement avancées en interne. D’une part, Florentino Pérez tient à une gestion financière maîtrisée, refusant les dépenses jugées excessives en janvier. D’autre part, recruter en hiver serait perçu comme un aveu d’échec du mercato estival, une idée peu compatible avec la culture du Real Madrid.
Dans ce contexte, Xabi Alonso ne s’attend pas à voir arriver de nouveaux joueurs lors de cette fenêtre hivernale. Le seul mouvement concerne le prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais, une opération pensée dans une logique de développement. Pour le reste, le Real Madrid préfère temporiser, convaincu que les ajustements nécessaires devront être effectués à l’été, lorsque les opportunités seront plus nombreuses et mieux maîtrisées.
Le Real Madrid veut renforcer son entrejeu
Pour le prochain mercato estival, les priorités du Real Madrid apparaissent déjà plus nettes. Le renforcement de l’entrejeu figure en tête de liste. Ces dernières semaines, plusieurs pistes ont émergé, illustrant la volonté du club de recruter un profil capable d’organiser le jeu sur la durée. Le nom de Vitinha, actuellement au Paris Saint-Germain, circule régulièrement, même si son recrutement s’annonce particulièrement complexe.
Selon AS, le Real Madrid recherche avant tout « un cerveau » pour son milieu de terrain. Dans cette optique, Kees Smit, jeune talent de l’AZ Alkmaar âgé de 19 ans, revient avec insistance. Très suivi, le Néerlandais est valorisé à hauteur de 50 à 60 millions d’euros par son club. Un investissement conséquent, mais cohérent avec la politique du Real Madrid, qui privilégie désormais des profils jeunes à fort potentiel.
Kees Smit et Adam Wharton ciblés par le Real
En parallèle, le Real Madrid garde un œil attentif sur Adam Wharton. Le milieu de terrain de Crystal Palace, âgé de 21 ans, avait déjà été étudié lors du dernier mercato estival. Son profil complet et sa marge de progression continuent de séduire les recruteurs madrilènes. Sans être une priorité absolue à ce stade, Wharton fait partie des options envisagées pour renforcer un secteur jugé stratégique par la direction sportive du Real Madrid, d’après le média espagnol cité par Foot Mercato.
Ces différentes pistes traduisent une volonté claire : anticiper le renouvellement du milieu de terrain et préparer l’avenir sans bouleverser l’équilibre existant. Le Real Madrid avance avec méthode, multipliant les analyses avant de passer à l’action.
Le Real Madrid piste aussi Marc Guehi
Au-delà du milieu de terrain, le Real Madrid surveille également le marché des défenseurs centraux. Le nom de Marc Guehi revient avec insistance. En fin de contrat en juin prochain, l’international anglais de 25 ans attire de nombreux cadors européens. Tout proche de rejoindre Liverpool l’été dernier, Guehi reste très convoité, notamment par Manchester City.
Toujours opportuniste, le Real Madrid s’est déjà manifesté. Selon les informations relayées en Espagne, la Casa Blanca a pris contact avec l’entourage du joueur pour lui signifier son intérêt. Les Merengues seront d’ailleurs autorisés à négocier librement avec Guehi dans les tout prochains jours, une donnée qui renforce leur position.
Ce dossier illustre parfaitement la ligne directrice du Real Madrid pour l’été prochain. Attirer des joueurs majeurs libres de tout contrat afin de réaliser des coups similaires à celui de Kylian Mbappé constitue une priorité. Marc Guehi correspond pleinement à cette logique, d’autant plus que le défenseur donnerait sa priorité au Real Madrid en cas d’offre concrète.