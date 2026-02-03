Mercato PSG, le Real Madrid accélère pour Vitinha

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid multiplie les signaux d’intérêt envers Vitinha, considéré comme un renfort idéal pour restructurer l’entrejeu madrilène. La presse espagnole souligne régulièrement que Vitinha figure parmi les profils ciblés pour assurer la transition générationnelle du club. Certaines informations évoquent même un accord particulier lié au contrat de Vitinha, qui pourrait faciliter son départ sous certaines conditions financières, malgré l’absence officielle de clauses libératoires en France.

Le Paris Saint-Germain, conscient de la valeur sportive de Vitinha, ne souhaite pas céder facilement son milieu portugais. Les dirigeants parisiens voient en Vitinha un élément structurant du projet sportif et restent déterminés à conserver leur joueur. Cependant, l’intérêt persistant du Real Madrid et les discussions autour d’un potentiel arrangement contractuel maintiennent le dossier Vitinha au centre de l’actualité du mercato.