Alors que les pistes menant à Dayot Upamecano et William Saliba semblent compromises pour la prochaine saison, le Real Madrid explore d’autres options. Dans ce contexte, Cristian Romero, central argentin de Tottenham, attire toute l’attention des Merengue. Sa situation compliquée en Angleterre et son talent reconnu en font un profil intéressant pour Madrid.
Konaté et Upamecano out, le Real Madrid fonce sur un cadre de Tottenham
- AFP
Romero, un défenseur sous pression à Tottenham
Cristian Romero, 27 ans, traverse une période difficile à Tottenham. Capitaine et pilier défensif du club anglais, il s’est récemment attiré les foudres de la direction après des critiques publiques à l’encontre du management. Cette situation tendue alimente naturellement les rumeurs autour d’un éventuel départ, son nom circulant déjà dans le mercato.
Sur le terrain, l’Argentin a connu des hauts et des bas cette saison. Avec 10 cartons jaunes et 2 rouges en Premier League, ses prestations ont parfois été décriées. Tottenham, en difficulté au classement, occupe actuellement une décevante 15ᵉ place. Ces performances mitigées pourraient compliquer la transition vers un club de l’envergure du Real Madrid.
- Getty Images Sport
Madrid et l’intérêt européen
Le Real Madrid n’est pas seul sur ce dossier. Selon El Chiringuito, Cristian Romero est également suivi par l’Atlético de Madrid, qui avait envisagé son recrutement l’été dernier, et même par le FC Barcelone. « Ce serait une recrue fantastique », commente un journaliste espagnol, soulignant l’énergie et l’engagement que les défenseurs centraux argentins savent apporter à leurs équipes.
Pour le Real, Romero représente une solution solide pour compléter ou remplacer les défenseurs actuellement inaccessibles. Sa combativité et son expérience en Premier League sont des atouts indéniables, mais le club devra envisager de travailler sur sa confiance et sa forme actuelle avant d’espérer tirer le meilleur du joueur.
- Getty Images Sport
Contrat et valorisation
Cristian Romero est lié à Tottenham jusqu’en 2029, ce qui complique naturellement toute opération. Transfermarkt évalue sa valeur à environ 60 millions d’euros, un investissement conséquent pour le Real Madrid. Si le club espagnol décide de passer à l’action, il devra composer avec un joueur dont le potentiel est évident mais dont le rendement récent nécessite un encadrement attentif.
Le Real pourrait donc tenter de négocier un prix plus favorable tout en préparant un plan pour remettre Romero dans les meilleures conditions. L’objectif est clair : sécuriser une pièce maîtresse pour la défense, tout en restant vigilant face à la concurrence.
- Getty Images Sport
Un profil qui séduit Madrid
Malgré ses difficultés actuelles, Romero reste un profil très attractif pour le Real Madrid. Capable de s’imposer dans des matchs intenses et de donner l’exemple à ses coéquipiers, il coche toutes les cases pour renforcer une charnière merengue en quête de stabilité et de puissance. Si l’opération se concrétise, Madrid pourrait trouver dans cet Argentin l’équilibre défensif qui lui manque pour la saison prochaine.