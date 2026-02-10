Konaté et Upamecano out, le Real Madrid fonce sur un cadre de Tottenham

Cristian Romero, 27 ans, traverse une période difficile à Tottenham. Capitaine et pilier défensif du club anglais, il s’est récemment attiré les foudres de la direction après des critiques publiques à l’encontre du management. Cette situation tendue alimente naturellement les rumeurs autour d’un éventuel départ, son nom circulant déjà dans le mercato.

Sur le terrain, l’Argentin a connu des hauts et des bas cette saison. Avec 10 cartons jaunes et 2 rouges en Premier League, ses prestations ont parfois été décriées. Tottenham, en difficulté au classement, occupe actuellement une décevante 15ᵉ place. Ces performances mitigées pourraient compliquer la transition vers un club de l’envergure du Real Madrid.