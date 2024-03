PSG, la remarque hallucinante de Riolo sur Barcola

Daniel Riolo a fait une remarque osée sur Bradley Barcola, lundi.

Le PSG s’est largement imposé dimanche contre Montpellier à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1 (2-6). Une victoire au club francilien de renouer avec la victoire en championnat avant la trêve internationale. Luis Enrique s’est d’ailleurs montré dithyrambique envers ses joueurs, auteur d’une très bonne prestation, en fin de match. Toutefois, Daniel Riolo n’était pas convaincu par la performance de Bradley Barcola et a même une explication à cela.

Bradley Barcola de nouveau décevant avec le PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier, Bradley Barcola n’a pas connu des débuts faciles dans la capitale. L’ancien joueur de l’OL faisait notamment preuve d’une carence devant les buts. Un manque de réalisme qui lui avait valu des critiques acerbes en début de saison. Mais l’international Espoirs a pu compter sur le soutien de son entraineur, Luis Enrique, pour revenir en forme et retrouver ses sensations de buteur. Avec trois buts et six passes décisives, Bradley Barcola a même réussi à devenir un titulaire indiscutable dans l’équipe de Luis Enrique. Cependant, l’ancien Gone marque le pas depuis quelques journées et cela n’est pas au goût de Daniel Riolo.

L’explication lunaire de Riolo sur la baisse de forme de Barcola

Depuis quelques semaines, Bradley Barcola est moins convaincants sur le terrain. Le jeune attaquant (21 ans) est retombé dans ses travers du début de saison. Par ailleurs, Daniel Riolo a une théorie sur la baisse de forme du Français. Selon l’éditorialiste de RMC, les dernières prestations décevantes de Barcola sont dues à…sa coupe de cheveux.

« On ne me fera pas croire qu'un joueur peut être performant à très haut niveau avec les trucs qui lui tombent sur la tronche. Qu'on ne me dise pas que ça ne gêne pas. Ils ont tous les cheveux attachés ceux qui ont ça, pas qui tombent devant les yeux et qui frappent le visage quand ils courent. Cette fantaisie-là, je n'y crois pas. Moi, je suis entraîneur, je lui dis ‘’tu ne peux pas jouer avec ça !’’ », a-t-il expliqué sur les ondes de RMC.