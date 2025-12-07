Liverpool passe à l'offensive : Barcola dans le viseur après la crise Salah

La bombe lâchée par Mohamed Salah après le nul contre Leeds (3-3) a mis le feu aux poudres. Furieux d'être "jeté en pâture" par son entraîneur Arne Slot, l'Égyptien semble avoir acté son départ d'Anfield dès le mois de janvier. Liverpool doit donc s'activer en urgence pour trouver un successeur à sa légende, et selon les dernières indiscrétions venues d'Angleterre, le regard des Reds se tournerait vers Paris. Bradley Barcola, l'ailier virevoltant du PSG, figurerait en bonne place sur la "short-list" du club de la Mersey, qui prépare une offensive pour cet hiver.

Les Reds veulent Barcola pour oublier Salah

Si l'idée séduit sur le papier du côté de Liverpool, elle a de quoi faire grincer des dents dans la capitale française. Laisser partir l'un de ses meilleurs éléments en cours de saison serait un signal contradictoire pour le projet parisien. Devenu quasi-indéboulonnable sous Luis Enrique (18 matchs, 5 buts cette saison), l'ancien Lyonnais incarne le présent et le futur du club. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, Barcola privilégie la stabilité et la confiance de son staff. Le voir faire ses valises en janvier pour s'attaquer au chantier de la succession de Salah serait un pari immense, voire déraisonnable.

Pourtant, dans le football moderne, rien n'est jamais figé, surtout quand les chéquiers anglais sont de sortie. Liverpool, qui a déjà investi massivement l'été dernier (400 millions d'euros), a les moyens de faire réfléchir n'importe qui. La situation contractuelle de Barcola, qui n'a pas encore prolongé malgré une offre de revalorisation salariale, laisse une infime porte entrouverte. Le joueur, bien que titulaire régulier, doit composer avec une concurrence féroce (Kvaratskhelia, Dembélé, Doué) et pourrait être tenté par un statut de tête d'affiche en Premier League.

Getty Images

Retrouvailles avec Ekitike ?

Si ce transfert venait à se concrétiser, Barcola ne serait pas en terre inconnue à Anfield. Il y retrouverait Hugo Ekitike, son compatriote, pour reformer un duo inattendu sous le maillot rouge. Le challenge sportif est excitant : succéder à Salah, c'est accepter une pression monumentale, mais c'est aussi l'opportunité de changer de dimension. Arsenal serait également à l'affût, cherchant à renforcer son attaque après une série de résultats décevants.

Il faut toutefois garder la tête froide. Les tabloïds anglais sont friands de ces rumeurs explosives, surtout en période de crise. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un intérêt, pas d'une offre concrète. Paris n'est pas vendeur et Luis Enrique compte plus que jamais sur son numéro 29. Mais avec le départ quasi acté de Salah et l'urgence de Liverpool, le dossier Barcola pourrait bien agiter le mercato hivernal plus longtemps que prévu.