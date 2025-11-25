Mercato : Outre Endrick, l’OL fonce sur un autre avant-centre en Roumanie

Même si l’OL surveille ses dépenses et négocie chaque dossier avec rigueur, la situation en attaque reste trop fragile pour passer l’hiver sans renfort. Plusieurs joueurs manquent de régularité, d’autres ont perdu en confiance, et les blessures n’ont rien arrangé. Les discussions internes ont confirmé la nécessité d’ajouter un attaquant capable d’assumer une partie du poids offensif sans attendre la fin de saison.

La piste la plus récente mène en Roumanie. Et selon AS.ro, Lyon s’intéresse fortement à Louis Munteanu, un avant-centre de 23 ans qui porte les couleurs du CFR Cluj. Son profil attire les recruteurs, qui apprécient sa marge de progression et son efficacité devant le but. Mais ce dossier ne se réglera pas sans négociation ferme.