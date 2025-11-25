L’Olympique Lyonnais avance vers le mercato avec prudence, mais sans renoncer à ses ambitions offensives. Le club sait qu’il ne peut pas dépenser à tort et à travers, pourtant les besoins du secteur offensif obligent les dirigeants à repenser l’équilibre de l’effectif. Plusieurs pistes sont déjà actives, dont celle menant à Endrick, que le Real Madrid pourrait envoyer en prêt pour lui offrir du temps de jeu. Cette rumeur crée de l’excitation, mais elle ne doit pas masquer la réflexion plus large menée par les responsables lyonnais : renforcer l’attaque en y ajoutant un avant-centre capable d’apporter une autre forme d’impact dès la deuxième partie de saison. C’est dans ce contexte que le nom d’un joueur roumain commence à faire du bruit.
Mercato : Outre Endrick, l’OL fonce sur un autre avant-centre en Roumanie
- Getty Images Sport
Lyon explore un nouveau profil offensif
Même si l’OL surveille ses dépenses et négocie chaque dossier avec rigueur, la situation en attaque reste trop fragile pour passer l’hiver sans renfort. Plusieurs joueurs manquent de régularité, d’autres ont perdu en confiance, et les blessures n’ont rien arrangé. Les discussions internes ont confirmé la nécessité d’ajouter un attaquant capable d’assumer une partie du poids offensif sans attendre la fin de saison.
La piste la plus récente mène en Roumanie. Et selon AS.ro, Lyon s’intéresse fortement à Louis Munteanu, un avant-centre de 23 ans qui porte les couleurs du CFR Cluj. Son profil attire les recruteurs, qui apprécient sa marge de progression et son efficacité devant le but. Mais ce dossier ne se réglera pas sans négociation ferme.
- Getty Images Sport
Munteanu, un dossier sérieux… mais à 10 millions d’euros
Toujours selon la presse roumaine, le club de Cluj attend environ 10 millions d’euros pour laisser partir Munteanu. Cette somme équivaut à deux millions de moins que l’offre formulée il y a quelque temps par le Stade Rennais, refusée alors par le club roumain. Les dirigeants lyonnais savent donc précisément à quoi s’attendre. Reste une inconnue : Lyon peut-il réellement engager une telle somme en janvier ?
L’attaquant, de son côté, semble prêt à tenter une nouvelle aventure. Après un passage malheureux à la Fiorentina entre 2020 et 2024, il souhaite franchir un cap ailleurs. Une arrivée à Lyon pourrait lui offrir un cadre compétitif, un championnat plus exposé et un environnement qui mise sur les jeunes à fort potentiel. Mais il faudra déterminer si l’OL s’oriente vers un achat sec ou un prêt, qui deviendrait alors une solution plus souple compte tenu du contexte financier.
- Getty Images
La réalité économique freine les ardeurs lyonnaises
Les finances du club ne respirent pas encore. Les Gones composent avec un déficit qui oblige à surveiller chaque mouvement. Toutefois, un événement récent allège légèrement la situation : la vente définitive de Saël Kumbedi à Wolfsburg. Cette opération rapporte 8 millions d’euros au club rhodanien. De quoi relancer certaines pistes, sans pour autant permettre toutes les folies.
La direction pourrait utiliser cette somme pour avancer sur le dossier Munteanu, ou sur celui d’un autre attaquant. Mais une autre option reste sur la table : privilégier la stabilité budgétaire et rassurer une DNCG qui observe attentivement les décisions du club depuis plusieurs mois. L’OL doit donc jouer un numéro d’équilibriste, entre ambition sportive et prudence économique.
- (C)Getty Images
Endrick, Munteanu et une attaque en reconstruction
L’intérêt pour Endrick n’a rien d’anodin. Le Real Madrid cherche une destination où son prodige pourrait jouer régulièrement, et Lyon présente des arguments. Mais l’arrivée du Brésilien ne ferme pas la porte à une seconde recrue offensive. Le club veut éviter une nouvelle demi-saison au ralenti sur le plan offensif, après un début d’exercice où chaque but semblait coûter une énergie folle.
Avec Munteanu, l’OL ajouterait un joueur qui connaît déjà la pression du très haut niveau et qui cherche un nouveau souffle. Un pari mesuré, un profil intéressant et un dossier suivi de près.
L’hiver s’annonce donc animé dans le Rhône, et la direction lyonnaise semble déterminée à ne rien laisser au hasard.