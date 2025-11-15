Ligue 1, une nouvelle menace plane sur l'OL

Si l’OL multiplie les ajustements, c’est surtout parce que la DNCG n’a pas allégé sa surveillance. Le club lyonnais reste soumis à un contrôle strict, et la perspective du mercato hivernal n’apporte aucune garantie. Le média rappelle que la DNCG peut encore « tout faire exploser », notamment si les conditions financières exigées pour certains dossiers, comme celui d’Endrick, ne sont pas validées. Cette incertitude pèse lourd dans la stratégie de l’OL, qui avance avec prudence pour éviter une nouvelle sanction administrative.

Cette situation est accentuée par la publication du rapport de Morningstar DBRS, qui a choisi de maintenir les notes de crédit de l’OL « sous surveillance avec implications en développement ». Une décision qui rappelle que le club avait déjà été placé sous ce statut en juillet. L’absence de clarification n’est pas anodine : elle renforce l’idée que l’OL demeure dans une zone financière trouble, sans visibilité précise sur les exigences futures de la DNCG.